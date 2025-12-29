“กัน จอมพลัง” รีบโพสต์ ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม โดนคุมตัวเส้นเงินเอี่ยวยาเสพติด
กัน จอมพลัง รีบโพสต์ หลังผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน โดนคุมตัวคดีเส้นเงินเอี่ยวเครือข่ายยาเสพติด บอกแซวเรื่องแป้ง แต่ส้มเต็มเม็ด
กัน จอมพลัง หรือ กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ อินฟลูเอนเซอร์คนดัง ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก จากกรณีที่ตำรวจได้จับกุมขยายผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดชาวลาว และพบว่าเส้นเงินนั้นเกี่ยวข้องกับ นาย บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร เขต 33 บางพลัด-บางกอกน้อย
โดย กัน จอมพลัง ได้เขียนข้อความว่า “พล.ต.อ สําราญ นวลมา นำกำลังตำรวจบุกจับผู้สมัคร สส พรรคประชาชน เอี่ยวเครือข่ายยาเสพติด ฟอกเงิน ตำรวจมั่นใจมีหลักฐานเส้นเงิน ด้านหัวหน้าพรรคขอโทษไม่กระทบมีส้มไม่มีเทา”
ก่อนจะเขียนอีกโพสต์ว่า “ถ้าเรื่องยาเสพติดนี่ดำสนิทเลยจ๊ะพี่จ๋า ชาวบ้านแซวล้อแป้ง แต่นี่ส้มเต็มเม็ด คงวิตตามินซีแหละ”
