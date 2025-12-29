พรรคส้ม ขอโทษหลังผู้สมัคร สส.กทม. โดนหมายจับ เร่งเปลี่ยนตัวผู้สมัคร
พรรคส้ม ขอโทษหลัง บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 33 โดนหมายจับ เอี่ยวเส้นเงินเครือข่ายยาเสพติดลาว เตรียมเร่งทำกระบวนการเปลี่ยนตัวผู้ส้ม
จากกรณีที่ตำรวจได้จับกุมขยายผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดชาวลาว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ต้องหา 2 คนให้การรับว่า เป็นกรรมการผู้ถือหุ้นบริษัทจริง แต่ยังชี้แจงที่มาของรายได้บริษัทไม่ได้ แต่ตำรวจพบข้อมูลว่าบริษัทดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนกว่า 20,000 ล้านบาทรวมทั้งสิ้น 50 บัญชี
โดยหลังจากนี้จะมีการประสานเจ้าหน้าที่ ปปง. มาตรวจสอบเส้นทางการเงิน โดยหนึ่งในเส้นทางการเงินสำคัญที่ตรวจพบได้คือการโอนเงินรายเดือนไปให้กับ ว่าที่ผู้สมัคร สส. ซึ่งตำรวจสามารถคุมตัวได้แล้ว และเป็นการจับตามหมายจับได้ที่ย่านบางพลัด
ล่าสุดทาง พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ กรรมการบริหารพรรคประชาชน แถลงข่าว เปลี่ยนตัวนาย บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร เขต 33 บางพลัด-บางกอกน้อย เนื่องจากพรรคประชาชนตรวจสอบพบว่าผู้สมัครถูกออกหมายจับในคดีอาญา โดยได้กล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมระบุว่าหมายจับออกมาวันที่ 17 ธ.ค. 68 ทำให้พรรคไม่สามารถทราบได้ว่ามีเหตุการณ์หรือข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้น
โดยทางพรรคจะเร่งรีบในการทำกระบวนการตามกฎหมายให้เร็วที่สุดเพื่อให้ทางพรรคประชาชนส่งผู้สมัครท่านใหม่ในวันที่ 31 ธ.ค. นี้
