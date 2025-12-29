ประวัติ “บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์” ว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม. พรรคประชาชน เขต 33
ประวัติ “บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์” ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน เขต 33 ดีกรีศิษย์เก่าเตรียมอุดมฯ ปริญญาโทธรรมศาสตร์ เคยเป็นผู้ช่วย ผอ. และเลขานุการ กมธ. พาณิชย์ฯ
จากกรณีที่ พล.ต.อ. สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกขยายผลจับกุมเครือข่ายยาเสพติดชาวลาว โดยปูพรมเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวม 22 จุด ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี และตรัง สามารถยึดทรัพย์สินได้มูลค่ารวมกว่า 200 ล้านบาท ซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบความผิดปกติ มีการโอนเงินไปยังว่าที่ผู้สมัคร สส. พรรคการเมืองชื่อดัง ในพื้นที่กรุงเทพฯ จนนำไปสู่การเข้าจับกุมตัวได้ที่ย่านบางพลัด เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ กรรมการบริหารพรรคประชาชน ได้ออกมาแถลงข่าวด่วนเมื่อเวลา 09.40 น. ประกาศเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร เขต 33 บางพลัด-บางกอกน้อย ทันที โดยระบุสาเหตุชัดเจนว่า ทางพรรคประชาชนได้ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครรายดังกล่าวถูกออกหมายจับในคดีอาญา ด้วยข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน จึงจำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยนตัวผู้สมัครเพื่อความถูกต้อง
สำหรับว่าที่ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน กรุงเทพมหหานคร เขต 33 (บางพลัด-บางกอกน้อย ยกเว้นแขวงศิริราช) ได้แก่ นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ชื่อเล่น แบงค์ โดยมีประวัติที่น่าสนใจดังนี้
ประวัติการศึกษา
- มัธยมศึกษา: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- ปริญญาตรี: รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต: ประเมินราคาทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (อสังหาริมทรัพย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
- Project Coordinator บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด
- Sales Executive (Bangkok Gems & Jewelry Fair)
- ผู้จัดการฝ่าย Renovate บริษัท บางกอกแอสเซส จำกัด
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย REIT (Innotech Asset Management Co.,Ltd.)
ประวัติการทำงานการเมือง
- ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชน
- เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา
- ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมการประกอบธุรกิจสีเขียว
- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า
