เกาหลีใต้ มิตรแท้ บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้ไทย 16 ล้านบาท

ท่ามกลางวิกฤตอุทกภัยที่สร้างความเสียหายในพื้นที่ภาคใต้ มิตรภาพจากต่างแดนยังคงหลั่งไหลมาไม่ขาดสาย ล่าสุดรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ เพื่อร่วมฟื้นฟูความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (23 ธันวาคม 2568) ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ต้อนรับ นายพัก ยงมิน (H.E. Mr. Park Yong-min) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เพื่อรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ยอดเงินช่วยเหลือ 500,000 ดอลลาร์ รัฐบาลเกาหลีใต้มอบเงินผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อใช้ในการฟื้นฟูพื้นที่เสียหาย จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาล รวมถึงสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีพ

นายพัก ยงมิน เล่าด้วยความสะเทือนใจว่า ตนเพิ่งเดินทางลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุ เมื่อทราบข่าวจึงรู้สึกเสียใจอย่างยิ่ง แต่เชื่อมั่นในศักยภาพการจัดการของไทย พร้อมระบุว่าชุมชนชาวเกาหลีในไทยก็ได้ร่วมกันระดมเงินบริจาคช่วยเหลือด้วยเช่นกัน

นายอนุทินกล่าวขอบคุณในไมตรีจิต พร้อมยืนยันว่าเงินบริจาคทั้งหมดจะถูกนำไปใช้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

นอกเหนือจากการมอบเงินช่วยเหลือ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกับกัมพูชา โดยนายกรัฐมนตรีไทยย้ำจุดยืนสำคัญต่อหน้าประชาคมโลกว่า ไทยยึดมั่นแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสันติ ไทย ไม่เคย ไม่เป็น และจะไม่เป็น ฝ่ายเริ่มต้นใช้กำลังทางทหารก่อน

ทางด้านเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้แสดงความเข้าใจ และสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายหารือกันบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเพื่อหาทางออกร่วมกัน

ด้าน มติคณะรัฐมนตรี 23 ธ.ค. 68 เห็นชอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศ ปี 2568 เพื่อเป็นค่าเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อม อนุมัติ กรอบวงเงินงบประมาณ 2,335,640,000 บาท โดยให้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นหน่วยรับงบประมาณและจ่ายเงินแก่ผู้ประสบภัยผ่านธนาคารออมสิน

เดิมมติ ครม. เมื่อ 26 ส.ค.68 เห็นชอบวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือไว้ ดังนี้

1. อพยพ 8 วันขึ้นไป ครัวเรือนละ 5,000 บาท

2. อพยพไม่เกิน 7 วัน ครัวเรือนละ 2,000 บาท

เพื่อให้การช่วยเหลือทั่วถึงเป็นธรรม ก.มหาดไทย จึงขอทบทวนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงิน โดยต้องเป็นประชาชนที่อาศัยประจำในพื้นที่ที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือ พื้นที่ปลอดภัย และ

1. มีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่ อปท. ออกให้ (ตาม พ.ร.บ.ปภ.2550 ม.30) และ

2. ได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จากผู้นำชุมชน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน หรือ กำนัน คนใดคนหนึ่ง และ

3. ผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจาก คกก.ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั้งระดับอำเภอและจังหวัด

ให้ จังหวัดที่ประสบภัยเร่งตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณ์และช่วยเหลือให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ตั้งแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เกาหลีใต้ มิตรแท้ บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้ไทย 16 ล้านบาท

