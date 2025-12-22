ข่าวการเมือง

รทสช. เปิดตัว 3 แคนดิเดตนายกฯ “พีระพันธุ์-อรรถวิชช์-นราพัฒน์” สู้ศึกเลือกตั้ง 69

เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 16:20 น.
พรรครวมไทยสร้างชาติ เปิดตัว 3 แคนดิเดตนายกฯ “พีระพันธุ์-อรรถวิชช์-นราพัฒน์” ชูนโยบาย “ประหารคนโกง-ทุบราคาพลังงาน-ล้างเครดิตบูโร” สู้ศึกเลือกตั้ง 2569

พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ประกาศความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งทั่วไปปี 2569 โดยเปิดตัว 3 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ได้แก่ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค, นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี และ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ภายใต้สโลแกน “เด็ดขาดแก้วิกฤต พลิกโฉมประเทศ” มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเรื้อรังของชาติด้วยความเด็ดขาด เพื่อล้างบางความชั่วร้ายและกอบกู้วิกฤตประเทศ

นายพีระพันธุ์ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกฯ ประกาศนโยบาย “ความมั่นคงและปราบโกง” โดยชูประเด็นหลักคือการรักษาอธิปไตย ยืนยันจะยกเลิก MOU 43-44 ที่ไทยเสียเปรียบ และสร้างรั้วชายแดนจริงจังเพื่อป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ พร้อมประกาศ “พิฆาตคนโกง” โดยจะแก้กฎหมายให้มีโทษประหารชีวิตสำหรับผู้ที่โกงชาติและแก๊งสแกมเมอร์ รวมถึงให้ลูกหลานต้องชดใช้เงินแผ่นดิน นอกจากนี้ยังเอาใจทหารเกณฑ์ด้วยการมอบเงินขวัญถุง 30,000 บาท และการันตีรายได้ 15,000 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่สมัครใจ

FB/ พรรครวมไทยสร้างชาติ United Thai Nation Party

ในด้านเศรษฐกิจและปากท้อง นายพีระพันธุ์ ประกาศ “ทุบราคาพลังงาน” ทันทีที่เป็นรัฐบาล โดยกำหนดราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลที่ 30 บาท และลดค่าไฟเหลือ 3.3 บาท/หน่วย พร้อมชนกับกลุ่มทุนพลังงาน ขณะที่ นายอรรถวิชช์ เสริมทัพด้วยนโยบาย “เสรีโซลาร์เซลล์” ให้ประชาชนติดและขายไฟได้อิสระ และนโยบาย “ล้างประวัติเครดิตบูโร” เพื่อให้คนไทย 5 ล้านคนที่มีหนี้เสียสามารถกู้เงินและเริ่มต้นใหม่ได้ทันที

ด้าน นายนราพัฒน์ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาให้เกษตรกร ด้วยนโยบาย “ปุ๋ยราคาถูก” ไม่เกินกระสอบละ 500 บาท โดยการนำทรัพยากรโพแทสเซียมในประเทศมาใช้ พร้อมเสนอให้ทุกจังหวัดทำ “แก้มลิง” กักเก็บน้ำแก้แล้ง-ท่วม และตั้ง “ศาลที่ดิน” เพื่อให้ความเป็นธรรมเรื่องที่ดินทำกิน ยืนยันว่านโยบายทั้งหมดมุ่งลดต้นทุนชีวิตและสร้างกำไรให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

