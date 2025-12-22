อภิสิทธิ์ คิดนโยบายสุดเก๋ ‘ไทยหายจน’ คนไทยเลิก ‘ทนหายใจ’ นำทัพ ปชป สู้ศึกเลือกตั้ง 69
อภิสิทธิ์ นำทัพ ปชป. เปิดแคมเปญ ‘ไทยหายจน’ ปลุกคนไทยเลิก ‘ทนหายใจ’ เตรียมเปิด 3 แคนดิเดตนายกฯ สัปดาห์นี้
22 ธันวาคม – พรรคประชาธิปัตย์ ขยับตัวครั้งใหญ่ในสนามเลือกตั้ง 2569 เปิดตัวแคมเปญหาเสียงหลักภายใต้ชื่อ ‘ไทยหายจน’ มีเป้าหมายเพื่อนำพาคนไทยและประเทศไทยหลุดพ้นจากสภาวะที่ต้อง “ทนหายใจ” ไปวันๆ ให้ก้าวไปสู่ความกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน
นิยามใหม่ ‘ความจน’ ที่ต้องกำจัด นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวปาฐกถาโดยขยายความหมายของคำว่า “จน” ในแคมเปญนี้ว่า ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ความขัดสนเรื่องเงินทองเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงความจนในทุกมิติที่ฉุดรั้งประเทศ ได้แก่
จนปัญญา จากระบบการศึกษาที่ขาดคุณภาพ
จนความคิดสร้างสรรค์ ขาดนวัตกรรมใหม่ๆ
จนใจ ความรู้สึกหมดหวัง ไม่เห็นทางแก้ปัญหา
จนตรอก มองไม่เห็นอนาคตที่ดีกว่าเดิม
นายอภิสิทธิ์ ชี้ให้เห็นถึงวิกฤตที่รุมเร้าคนไทย ทั้งปัญหาเฉพาะหน้าอย่าง หนี้สิน ค่าครองชีพ ฝุ่น PM 2.5 ภัยไซเบอร์ และปัญหาระยะยาวอย่างความเหลื่อมล้ำ สังคมผู้สูงวัย และเศรษฐกิจที่ล้าหลัง
ปัญหาที่รุนแรงที่สุดคือการทุจริตคอร์รัปชัน ทำให้ประชาชนต้องจำยอมทนอยู่ในสภาพนี้มากว่า 10 ปี พรรคประชาธิปัตย์จึงขออาสาเข้ามาเปลี่ยนแปลงด้วยจุดยืนเข้มข้นคือ “ไม่ทนความจน ไม่ทนทุนเทา และไม่เอาคอร์รัปชัน”
สำหรับทิศทางการสู้ศึกเลือกตั้ง พรรคเตรียมสื่อสารนโยบายที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริงผ่านทุกช่องทาง พร้อมทิ้งท้ายด้วยไฮไลต์สำคัญว่า พรรคประชาธิปัตย์เตรียมจะ เปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง 3 คน ภายในสัปดาห์นี้ โดยยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นใคร ทั้งหมดจะเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศในทิศทางเดียวกันตามเป้าหมาย “ไทยหายจน”
