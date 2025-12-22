ข่าวการเมือง

อภิสิทธิ์ คิดนโยบายสุดเก๋ 'ไทยหายจน' คนไทยเลิก 'ทนหายใจ' นำทัพ ปชป สู้ศึกเลือกตั้ง 69

อภิสิทธิ์ คิดนโยบายสุดเก๋ ‘ไทยหายจน’ ปลุกคนไทยเลิก ‘ทนหายใจ’ นำทัพ ปชป สู้ศึกเลือกตั้ง 69

อภิสิทธิ์ นำทัพ ปชป. เปิดแคมเปญ ‘ไทยหายจน’ ปลุกคนไทยเลิก ‘ทนหายใจ’ เตรียมเปิด 3 แคนดิเดตนายกฯ สัปดาห์นี้

22 ธันวาคม – พรรคประชาธิปัตย์ ขยับตัวครั้งใหญ่ในสนามเลือกตั้ง 2569 เปิดตัวแคมเปญหาเสียงหลักภายใต้ชื่อ ‘ไทยหายจน’ มีเป้าหมายเพื่อนำพาคนไทยและประเทศไทยหลุดพ้นจากสภาวะที่ต้อง “ทนหายใจ” ไปวันๆ ให้ก้าวไปสู่ความกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน

นิยามใหม่ ‘ความจน’ ที่ต้องกำจัด นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวปาฐกถาโดยขยายความหมายของคำว่า “จน” ในแคมเปญนี้ว่า ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ความขัดสนเรื่องเงินทองเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงความจนในทุกมิติที่ฉุดรั้งประเทศ ได้แก่

จนปัญญา จากระบบการศึกษาที่ขาดคุณภาพ

จนความคิดสร้างสรรค์ ขาดนวัตกรรมใหม่ๆ

จนใจ ความรู้สึกหมดหวัง ไม่เห็นทางแก้ปัญหา

จนตรอก มองไม่เห็นอนาคตที่ดีกว่าเดิม

อภิสิทธิ์ คิดนโยบายสุดเก๋ ‘ไทยหายจน’ คนไทยเลิก ‘ทนหายใจ’ นำทัพ ปชป สู้ศึกเลือกตั้ง 69

นายอภิสิทธิ์ ชี้ให้เห็นถึงวิกฤตที่รุมเร้าคนไทย ทั้งปัญหาเฉพาะหน้าอย่าง หนี้สิน ค่าครองชีพ ฝุ่น PM 2.5 ภัยไซเบอร์ และปัญหาระยะยาวอย่างความเหลื่อมล้ำ สังคมผู้สูงวัย และเศรษฐกิจที่ล้าหลัง

ปัญหาที่รุนแรงที่สุดคือการทุจริตคอร์รัปชัน ทำให้ประชาชนต้องจำยอมทนอยู่ในสภาพนี้มากว่า 10 ปี พรรคประชาธิปัตย์จึงขออาสาเข้ามาเปลี่ยนแปลงด้วยจุดยืนเข้มข้นคือ “ไม่ทนความจน ไม่ทนทุนเทา และไม่เอาคอร์รัปชัน”

สำหรับทิศทางการสู้ศึกเลือกตั้ง พรรคเตรียมสื่อสารนโยบายที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริงผ่านทุกช่องทาง พร้อมทิ้งท้ายด้วยไฮไลต์สำคัญว่า พรรคประชาธิปัตย์เตรียมจะ เปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง 3 คน ภายในสัปดาห์นี้ โดยยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นใคร ทั้งหมดจะเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศในทิศทางเดียวกันตามเป้าหมาย “ไทยหายจน”

อภิสิทธิ์ คิดนโยบายสุดเก๋ ‘ไทยหายจน’ คนไทยเลิก ‘ทนหายใจ’ นำทัพ ปชป สู้ศึกเลือกตั้ง 69

