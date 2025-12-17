เปิดประวัติ 3 แคนดิเดตนายก เพื่อไทย ยศชนัน-จุลพันธ์-สุริยะ เลือกตั้ง 2569
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.68 พรรคเพื่อไทย จัดกิจกรรม “ยกเครื่องประเทศไทย เพื่อไทยทำได้” เปิดตัว 3 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง 2569 ได้เเก่
- ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
- นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
- นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
ทีมข่าวไทยเกอร์ ขอรวบรวมประวัติและผลงานของทั้ง 3 ท่าน มาให้คนไทยประกอบการพิจารณาก่อนเข้าคูหากาพรรคที่ชอบในเดือนกุมภาพันธ์นี้
ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้อำนวยการ ห้องปฏิบัติการปฏิบัติการการเชื่อมต่อสัญญาณสมองกับคอมพิวเตอร์ฃ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาเอก: Ph.D. in Electrical Engineering, University of Texas at Arlington, USA
- ปริญญาโท: M.S. in Electrical Engineering, University of Texas at Arlington, USA
- ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รางวัลที่ได้รับ
- 2567: รางวัลผู้ชนะระดับชาติ James Dyson Award จาก James Dyson Foundation
- 2565: รางวัลชนะเลิศสูงสุด the 8th Delta International Smart & Green Manufacturing Contest ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
- 2654: รางวัล Paul Dudley White International Scholar Award จาก the American Heart Association ในการประชุม International Stroke Conference 2021
- 2564: รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง the 7th Mission Idea Contest for Deep Space Science/Exploration ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- 2564: รางวัลชนะเลิศสูงสุด the 7th Delta International Smart & Green Manufacturing Contest ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
- 2563: รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Cybathlon 2020 Global Edition จากการแข่งขัน Brain-computer Interface Race
ACADEMIC COMMITTEES
2562-ปัจจุบัน: ECTI Technical Chair (Biomedical Engineering), Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association (ECTI)
2555-2557: Chair, Biomedical Signals and Systems Technical Committee, Asia-Pacific Signal and Information Processing Association (APSIPA), Hong Kong
สิทธิบัตร
94318: อุปกรณ์และกระบวนการวัดปริมาณความเค็มในอาหาร
88501: อุปกรณ์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยสัญญาณสมองเพื่อคนพิการทางการภาพ
87151: วีลแชร์ควบคุมด้วยสัญญาณสมองพี 300 แบบกึ่งอัตโนมัติ
72346: อุปกรณ์ตรวจระดับความง่วงด้วยคลื่นสัญญาณสมองแบบอัตโนมัติ
ประสบการณ์ทางการเมือง
2557 ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เชียงใหม่ เขต 3 และได้รับชัยชนะ แต่ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ถูกตัดสิทธิ์ให้เป็นโมฆะ จึงไม่ได้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำงานและประสบการณ์ทำงานอื่น
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
- เลขาธิการพรรคไทยรักไทย
- กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)
- กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการ บริษัท ซัมมิทอิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล จำกัด
จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: MBA, Boston College, USA
ประสบการณ์การทำงาน
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน และรัฐบาล แพทองธาร ชินวัตร
- อดีตประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2548, 2550, 2554, 2562, 2566
- อดีตกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
- อดีตกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
- อดีตกรรมาธิการงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: