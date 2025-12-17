ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ 3 แคนดิเดตนายก เพื่อไทย ยศชนัน-จุลพันธ์-สุริยะ เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 10:06 น.
200

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.68 พรรคเพื่อไทย จัดกิจกรรม “ยกเครื่องประเทศไทย เพื่อไทยทำได้” เปิดตัว 3 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง 2569 ได้เเก่

  • ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
  • นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
  • นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

ทีมข่าวไทยเกอร์ ขอรวบรวมประวัติและผลงานของทั้ง 3 ท่าน มาให้คนไทยประกอบการพิจารณาก่อนเข้าคูหากาพรรคที่ชอบในเดือนกุมภาพันธ์นี้

ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์

ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้อำนวยการ ห้องปฏิบัติการปฏิบัติการการเชื่อมต่อสัญญาณสมองกับคอมพิวเตอร์ฃ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก: Ph.D. in Electrical Engineering, University of Texas at Arlington, USA
  • ปริญญาโท: M.S. in Electrical Engineering, University of Texas at Arlington, USA
  • ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รางวัลที่ได้รับ
  • 2567: รางวัลผู้ชนะระดับชาติ James Dyson Award จาก James Dyson Foundation
  • 2565: รางวัลชนะเลิศสูงสุด the 8th Delta International Smart & Green Manufacturing Contest ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • 2654: รางวัล Paul Dudley White International Scholar Award จาก the American Heart Association ในการประชุม International Stroke Conference 2021
  • 2564: รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง the 7th Mission Idea Contest for Deep Space Science/Exploration ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  • 2564: รางวัลชนะเลิศสูงสุด the 7th Delta International Smart & Green Manufacturing Contest ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • 2563: รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Cybathlon 2020 Global Edition จากการแข่งขัน Brain-computer Interface Race

ACADEMIC COMMITTEES

2562-ปัจจุบัน: ECTI Technical Chair (Biomedical Engineering), Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association (ECTI)

2555-2557: Chair, Biomedical Signals and Systems Technical Committee, Asia-Pacific Signal and Information Processing Association (APSIPA), Hong Kong

สิทธิบัตร

94318: อุปกรณ์และกระบวนการวัดปริมาณความเค็มในอาหาร
88501: อุปกรณ์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยสัญญาณสมองเพื่อคนพิการทางการภาพ
87151: วีลแชร์ควบคุมด้วยสัญญาณสมองพี 300 แบบกึ่งอัตโนมัติ
72346: อุปกรณ์ตรวจระดับความง่วงด้วยคลื่นสัญญาณสมองแบบอัตโนมัติ

ประสบการณ์ทางการเมือง

2557 ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เชียงใหม่ เขต 3 และได้รับชัยชนะ แต่ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ถูกตัดสิทธิ์ให้เป็นโมฆะ จึงไม่ได้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงานและประสบการณ์ทำงานอื่น

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  • เลขาธิการพรรคไทยรักไทย
  • กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)
  • กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
  • ประธานกรรมการ บริษัท ซัมมิทอิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์ จำกัด
  • ประธานกรรมการ บริษัท ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล จำกัด

จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท: MBA, Boston College, USA

ประสบการณ์การทำงาน

  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน และรัฐบาล แพทองธาร ชินวัตร
  • อดีตประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2548, 2550, 2554, 2562, 2566
  • อดีตกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
  • อดีตกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
  • อดีตกรรมาธิการงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร

จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์

