ประวัติ “ตรีนุช เทียนทอง” แคนดิเดตนายกฯ พลังประชารัฐ สู้ศึกเลือกตั้ง 69
เปิดประวัติ ตรีนุช เทียนทอง “รมว.แรงงาน” และ “เลขาธิการ พปชร.” หญิงแกร่งหลานสาว “ป๋าเหนาะ” ผู้ถูกวางตัวเป็นแคนดิเดต ชิงเก้าอี้นายกฯ ในการเลือกตั้งปี 2569
ชื่อของ “ตรีนุช เทียนทอง” หรือ “เหน่ง” กลับมาอยู่ในสปอตไลต์การเมืองระดับประเทศอีกครั้ง เมื่อพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดโผรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีสำหรับการเลือกตั้งใหญ่ปี 2569 โดยมีชื่อของเธอติดอยู่ในบัญชีรายชื่อลำดับต้นๆ สะท้อนถึงความไว้วางใจและบทบาทที่เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญภายในพรรค
จากภาพจำของทายาทการเมืองตระกูลดังแห่งสระแก้ว วันนี้ “ตรีนุช” ก้าวขึ้นมาเป็นแกนนำหลัก ทั้งในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ผู้กุมบังเหียนทิศทางของพรรคในศึกเลือกตั้งครั้งหน้า
ประวัติ ทายาท “เทียนทอง” สายเลือดการเมืองเข้มข้น
ตรีนุช เทียนทอง เกิดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2515 ปัจจุบันอายุ 53 ปี เป็นบุตรสาวของนายพิเชษฐ์ และนางขวัญเรือน เทียนทอง (อดีตนายก อบจ.สระแก้ว) และมีสถานะเป็นหลานสาวแท้ๆ ของ “นายเสนาะ เทียนทอง” นักปั้นนายกฯ และผู้กว้างขวางแห่งวังน้ำเย็น ทำให้เธอซึมซับงานการเมืองมาตั้งแต่เด็ก
ดีกรีนักเรียนนอก-นักการเงิน
ก่อนเข้าสู่สนามการเมือง ตรีนุชจบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) และบินลัดฟ้าไปคว้าปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก Western Illinois University สหรัฐอเมริกา เธอเคยผ่านงานภาคเอกชนเป็นเจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อที่ธนาคารกรุงเทพ และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปในธุรกิจก่อสร้าง ก่อนจะเบนเข็มสู่เส้นทางสายการเมืองเต็มตัว
แชมป์ สส.สระแก้ว 5 สมัย สู่เก้าอี้รัฐมนตรี
เส้นทางการเมืองของตรีนุชถือว่าแข็งแกร่ง เธอได้รับความไว้วางใจจากคนพื้นที่สระแก้ว เลือกให้เป็น สส. ต่อเนื่องยาวนานถึง 5 สมัย เริ่มตั้งแต่ปี 2544 สังกัดพรรคไทยรักไทย, พรรคประชาราช, พรรคเพื่อไทย จนกระทั่งย้ายมาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐในปี 2561 และชนะเลือกตั้งอีกครั้งในปี 2562
กราฟชีวิตทางการเมืองของเธอพุ่งสูงสุดเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” หญิงคนแรกของไทย (มี.ค. 2564 – ก.ย. 2566) และล่าสุดในรัฐบาลชุดปัจจุบัน เธอได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่ง “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน” ตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 เป็นต้นมา
แม่บ้านพรรคคนใหม่ สู่แคนดิเดตนายกฯ
สัญญาณการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งแคนดิเดตนายกฯ เริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา เมื่อที่ประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐ มีมติเลือก ตรีนุช เทียนทอง ให้ดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการพรรค” หรือแม่บ้านพรรคคนใหม่ ซึ่งถือเป็นตำแหน่งหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการพรรค
กระทั่งล่าสุด วันที่ 16 ธันวาคม 2568 สื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่า พรรคพลังประชารัฐได้เคาะรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อเตรียมสู้ศึกเลือกตั้งปี 2569 โดยมีชื่อของ “ตรีนุช เทียนทอง” เป็นหนึ่งในขุนพลหลัก ที่พรรคหวังใช้ความสดใหม่ ประสบการณ์บริหาร และฐานเสียงที่แข็งแกร่ง มาเป็นจุดขายในการชิงชัยเก้าอี้ผู้นำประเทศในครั้งนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดรายชื่อ แคนดิเดตนายกฯ ทุกพรรค ท้าชิงเก้าอี้นายกฯ ในสนามเลือกตั้ง 2569
- เปิดประวัติ 3 แคนดิเดตนายก เพื่อไทย ยศชนัน-จุลพันธ์-สุริยะ เลือกตั้ง 2569
- เพื่อไทย ชู ‘ยศชนัน’ นั่งแคนดิเดตนายกฯ เบอร์ 1 มั่นใจถึงเป้า 200 ที่นั่ง
ข้อมูลและภาพจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: