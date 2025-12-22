คนละครึ่งพลัส วิธีโอนเงินออกจากแอปฯ เป๋าตัง หลังโครงการไม่ได้ไปต่อ

เปิดวิธีโอนเงินออกจากแอปฯ เป๋าตัง หลังคนละครึ่งพลัสไม่ได้ไปต่อ เตือนเฟส 1 เตือนรีบใช้สิทธิเฟส 1 ให้หมดก่อน 31 ธ.ค. 68 ใช้ไม่หมดถูกยึดคืนทันที
ความคืบหน้าล่าสุดสถานการณ์โครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยความคืบหน้าหลังจากที่มีการยุบสภากฎเหล็กทางกฎหมายทำให้ไม่สามารถดึงงบกลางมาใช้ดำเนินโครงการต่อเนื่องได้จำเป็นต้องรอให้มีรัฐบาลชุดใหม่ที่มีอำนาจเต็มเข้ามาบริหารจัดการเสียก่อน
จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนที่กำลังรอความหวังในเฟสที่ 2 อาจจะต้องเผื่อใจว่าโครงการนี้อาจล่าช้าออกไปอย่างไม่มีกำหนดหรือในกรณีร้ายแรงที่สุดอาจมีการยกเลิกโครงการ
เตือนความจำ รีบใช้สิทธิเฟส 1 ให้หมดก่อน 31 ธ.ค. 68
แม้เฟส 2 จะยังมีข้อมูลล่าสุดออกมาล่าสุดแล้วว่าอาจต้องหยุดชะงักลงก่อน แต่สำหรับผู้ที่มีสิทธิในคนละครึ่งพลัส เฟส 1 และยังมีวงเงินคงเหลือ ท่านยังสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตามปกติจนถึงวันสุดท้ายของปี ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 23.00 น.
หากประชาชนใช้วงเงินสิทธิของรัฐไม่หมดภายในกำหนดการข้างต้น ระบบจะตัดสิทธิและดึงเงินสมทบจากรัฐกลับคืนทันที โดยไม่สามารถเก็บไว้ใช้ต่อได้
วิธีถอนเงินออกจากแอปฯ เป๋าตัง G-Wallet
สำหรับใครที่กังวลว่า หากโครงการจบลง หรือใช้สิทธิหมดแล้ว แต่ยังมีเงินส่วนที่เติมเข้าไปเองค้างอยู่ใน G-Wallet จะทำอย่างไร? ขอยืนยันว่าท่านสามารถถอนเงินส่วนของท่านกลับเข้าบัญชีธนาคารได้เต็มจำนวน โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งการโอนเข้าพร้อมเพย์และบัญชีธนาคาร
1. เปิดแอปฯ เป๋าตัง
2. ใส่รหัส PIN เพื่อเข้าสู่ระบบ
3. กดเลือกเมนู G-Wallet จากนั้นกดปุ่มโอนเงิน
4. เลือกช่องทางการรับเงินโอนที่ท่านสะดวก สามารถเลือกได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
- พร้อมเพย์ / E-Wallet ID
- บัญชีธนาคารของท่าน
5. กรอกหมายเลขพร้อมเพย์ หรือ เลขที่บัญชีธนาคารที่ต้องการรับเงิน
6. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอนออกจากแอปฯ
7. ตรวจสอบข้อมูลชื่อบัญชีและจำนวนเงินให้ถูกต้อง แล้วกดยืนยัน
8. ใส่รหัส PIN อีกครั้งเพื่อยืนยันการทำรายการ
เพียงเท่านี้ยอดเงินที่ค้างอยู่ใน G-Wallet ก็จะถูกโอนกลับเข้าสู่บัญชีของท่านเรียบร้อย
