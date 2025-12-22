แม่ทัพกุ้ง ฟาดเขมร หลังใช้ AI กล่าวหาไทยจัดฉากในสตูฯ ยึดเนิน 350
แม่ทัพกุ้ง ฟาดเขมร หลังใช้ AI กล่าวหาไทยจัดฉากในสตูฯ ยึดเนิน 350 เป็นเรื่องปกติ รับความจริงไม่ได้ ชอบหลอกประชาชนตัวเองจนเป็นนิสัย
จากกรณีสื่อและโซเชียลมีเดียของกัมพูชาได้เผยแพร่ข้อมูลกล่าวหาว่าปฏิบัติการยึดพื้นที่เนิน 350 และ ปราสาทตาควายเป็นเพียงการ จัดฉากถ่ายทำในสตูดิโอ ไม่ใช่เหตุการณ์จริง โดยใช้ AI สร้างภาพขึ้นมา ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่า่สุด บิ๊กกุ้ง พล.ท.บุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาค 2 ซึ่งเป็นผู้ลงพื้นที่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า เป็นเรื่องปกติของกัมพูชา ซึ่งดูจากภาพก็รู้ว่าเป็นอย่างไรทีมงานได้คลิปขณะตนลงพื้นที่ไว้ด้วย กัมพูชาไม่ยอมรับความเป็นจริงหลอกลวงประชาชนจนเป็นนิสัย
ทีมข่าว The Thaiger ได้ตรวจสอบที่มาของภาพดังกล่าว พบว่าต้นตอมาจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชาวกัมพูชาชื่อ Long ChanTheng ซึ่งได้โพสต์อัลบั้มภาพจำนวน 8 ภาพ โดยลักษณะของภาพมีความคมชัดและแสงเงาที่ดูเกินจริง บ่งบอกชัดเจนว่าเกิดจากการเจเนอเรตด้วย AI
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้ ได้ตั้งชื่ออัลบั้มภาพชุดนี้เป็นภาษากัมพูชาว่า “សង្រ្គាមខ្មែរ-ថៃ២៥-២៩ខែ៧ឆ្នាំ២០២៥” (สงครามเขมร-ไทย 25-29 เดือน 7 ปี 2025) พร้อมระบุแคปชั่นมั่นใจว่า “កុំឲ្យពិបាកមេីល ច្បាស់អត់ប៉ុណ្ណឹង” (ไม่ต้องดูให้ยาก ชัดไหมล่ะแค่นี้) เพื่อพยายามชี้นำให้คนเชื่อว่าภาพทหารไทยที่เห็นในข่าวคือของปลอมที่สร้างขึ้น
