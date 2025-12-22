ข่าว
“พลตรีออง วิบูล” นายพลเขมร ถูกสไนเปอร์ไทยสอยดับ คาสมรภูมิตาควาย
กองทัพกัมพูชา สูญเสีย “พลตรีออง วิบูล” รองเสนาธิการกองพล 5 หลังถูกสไนเปอร์ไทยยิงเสียชีวิต ระหว่างสู้รบ กลางสมรภูมิตาควาย
เพจ Army Military Force โพสต์รูปภาพงานพิธีศพของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกัมพูชา โดยระบุข้อความว่า “ทหารไทยสอยนายพลกัมพูชาร่วงอีกนาย! พลตรีออง วิบูล รองเสธนาธิการกองพลสนับสนุนที่ 5 ของกองทัพกัมพูชา ถูกสไนเปอร์ฝ่ายไทยสอยร่วงระหว่างการสู้รบที่สมรภูมิตาควาย”
ภายในงานพิธีศพ มีการจัดตั้งรูปถ่ายของ พลตรีออง วิบูล พร้อมทั้งมีการสร้างหุ่นจำลองสวมเครื่องแบบทหารเต็มยศและติดรูปใบหน้าของผู้เสียชีวิตไว้
