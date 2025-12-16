ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย

ข่าวต่างประเทศ

เผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 17:51 น.
ฮุน เซน โต้ข่าวลือ ยืนยันกัมพูชาไร้ทหารรับจ้างต่างชาติร่วมรบไทย ลั่นรักษาศักดิ์ศรีประเทศ และไม่มีกองกำลังแฝง

สมเด็จ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก ตอบโต้กระแสข่าวว่ามีทหารรัสเซียและชาวต่างชาติจำนวนหนึ่งเข้ามาร่วมสู้รบและเป็นที่ปรึกษาให้กับกองทัพกัมพูชา ในสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชาที่กำลังตึงเครียดอยู่ในขณะนี้ โดยระบุว่า

“ในช่วงหลายวันที่ผ่านมามีการนำเสนอข่าว โดยสื่อมวลชนไทยบางสำนัก ซึ่งระบุว่ามีทหารรัสเซียและชาวต่างชาติจำนวนหนึ่งกำลังเข้าร่วม การสู้รบในกัมพูชา เพื่อเป็นการรักษาเกียรติภูมิของกัมพูชา รวมถึงของรัสเซียและชาวต่างชาติอื่น ๆ ที่ถูกพาดพิง ข้าพเจ้าขอยืนยันว่ากัมพูชาไม่มี ชาวรัสเซียหรือชาวต่างชาติอื่นใด เข้าร่วมการสู้รบในสมรภูมิ หรือทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางทหารให้กับกองทัพ กัมพูชาแต่อย่างใด

เราไม่มีกองกำลังต่างชาติบนผืนแผ่นดิน กัมพูชามานับตั้งแต่กองกำลัง UNTAC ถอนตัว ออกจากกัมพูชาเมื่อปี ค.ศ. 1993 เป็นต้นมา เรายอมรับว่าเราเคยมี กองกำลังต่างชาติเข้ามาเพื่อทำการฝึกซ้อมรบร่วมแบบพหุภาคีหรือทวิภาคี บนดินแดนกัมพูชา โดยเฉพาะกองทัพ เรือต่างชาติที่เข้ามาทาง ท่าเรือจังหวัดพระสีหนุ ซึ่งถือเป็น ธรรมเนียมปฏิบัติปกติที่ประเทศอื่น ๆ ก็เคยทำเช่นเดียวกันภายใต้กรอบของ ความร่วมมือในด้านการป้องกันประเทศ”

โพสต์ของ สมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา
FB/ Samdech Hun Sen of Cambodia

นอกจากนี้ ฮุน เซน ยังกล่าวด้วยว่า “เรายังยอมรับด้วยว่าในขณะนี้มีชาวต่างชาติ หลากหลายเชื้อชาติกำลังพำนักอยู่ในกัมพูชา ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว นักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค ผู้ที่ทำงานให้กับบริษัท ต่างชาติหรือในประเทศ ฯลฯ แต่บุคคลเหล่านั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ กิจการทหารหรือการสู้รบแต่อย่างใด”

