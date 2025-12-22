ข่าวต่างประเทศ

ครอบครัวสเปนเข็น “ศพยาย” ขึ้นเครื่องบิน อ้างเพลียจนหลับ สุดท้ายโป๊ะแตก ทำเที่ยวบินโกลาหล

Photo of Bas Basเผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 09:31 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 09:31 น.
74

ทำเอาลูกเรือและผู้โดยสารคนอื่นๆ ถึงกับช็อก เมื่อครอบครัวสเปนนำ “ศพคุณยาย” ขึ้นเครื่อง โดยอ้างว่าแค่เพลียจนหลับ แต่สุดท้ายถูกจับได้

เกิดเหตุการณ์สุดระทึกบนเที่ยวบินของสายการบินอีซี่ย์เจ็ต (easyJet) เส้นทางจากเมืองมาลากา ประเทศสเปน มุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานแกตวิค กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อครอบครัวหนึ่งถูกกล่าวหาว่าพยายามนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นเครื่องบิน โดยหลอกพนักงานประจำเครื่องว่าญาติผู้ใหญ่ของพวกเขาแค่เพลียจนหลับไป

เหตุการณ์นี้ทำให้ผู้โดยสารทั้งลำตกอยู่ในอาการช็อก เมื่อเครื่องบินที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่บนรันเวย์ต้องหยุดกะทันหัน หลังจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินพบความจริงที่น่าสะพรึงกลัวว่า หญิงชราวัย 89 ปีที่ถูกเข็นขึ้นเครื่องมานั้นเสียชีวิตแล้ว

พยานบนเครื่องบินเล่าว่า ครอบครัวนี้เข็นคุณยายมาบนรถเข็นและช่วยกันพยุงร่างที่ไร้การตอบสนองขึ้นไปนั่งบนที่นั่งของเธอ โดยพยายามทำให้ดูเหมือนว่าเธอยังมีชีวิตอยู่

เอลิซาเบธ โรว์แลนด์ ผู้โดยสารวัย 19 ปี ที่นั่งอยู่ห่างออกไปเพียง 3 แถว เล่าว่าเธอเห็นครอบครัวพยายามปลุกคุณยายด้วยประโยคอย่าง “ได้ยินไหม? เรากำลังจะขึ้นเครื่องแล้วนะ” และพยายามป้อนน้ำให้เธอ ทั้งที่ร่างของคุณยายดูนิ่งสนิท

ขณะที่ เพตรา บ็อดดิงตัน ผู้โดยสารอีกราย ตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ภาคพื้นปล่อยให้คนที่มีสภาพเหมือนเสียชีวิตแล้วขึ้นเครื่องได้อย่างไร พร้อมตั้งคำถามว่าครอบครัวทำแบบนี้เพียงเพื่อ “ประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับประเทศ” (Repatriation) หรือไม่

ทางด้านอีซี่ย์เจ็ตระบุว่า ก่อนการเดินทาง ผู้โดยสารรายนี้ได้รับใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าพร้อมสำหรับการบิน อย่างไรก็ตาม เมื่อเครื่องกำลังจะออกเดินทางและพบว่าอาการไม่สู้ดี เครื่องบินจึงต้องวนกลับเข้าหลุมจอดเพื่อรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน แต่สุดท้ายเธอก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา

หน่วยงาน Civil Guard ในเมืองมาลากายืนยันว่า ได้รับแจ้งให้ไปตรวจสอบผู้โดยสารหญิงชาวอังกฤษบนเครื่องบินลำดังกล่าว ซึ่งได้รับการประกาศว่าเสียชีวิตแล้วก่อนที่เครื่องจะออกเดินทางเพียงไม่นาน

ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยแน่ชัดว่าทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอย่างไรต่อกับสมาชิกครอบครัวกลุ่มนี้ หลังจากที่ร่างของคุณยายถูกเคลื่อนย้ายลงจากเครื่องบิน

อ้างอิง : www.mirror.co.uk

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
โชเฟอร์แอปฯ ดัง วีนใส่ผู้โดยสาร เหตุวิ่งไกลแต่ได้เงินน้อย อ้างรับงานอัตโนมัติ ยกเลิกไม่ได้ ข่าว

โชเฟอร์แอปฯ ดัง วีนใส่ผู้โดยสาร เหตุวิ่งไกลแต่ได้เงินน้อย อ้างรับงานอัตโนมัติ ยกเลิกไม่ได้

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคภูมิใจไทย เปิด 100 รายชื่อ สส.บัญชีรายชื่อ เตรียมเลือกตั้งปี 69

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สถานทูตสหรัฐฯ ออกแถลงขอให้ ไทย-กัมพูชา ยุติการรบ ดำเนินการข้อตกลง

21 นาที ที่แล้ว
ดาวพฤหัสย้าย 23 ธ.ค. 68 ดูดวง

ดาวพฤหัสย้าย 23 ธ.ค. 68 ‘อุจจาวิลาส’ เคาะ 5 ราศี ดวงพลิกเป็นเศรษฐีรับปี 69

33 นาที ที่แล้ว
นาซาเผยภาพ &quot;กระจุกดาวต้นคริสต์มาส&quot; ระยิบระยับกลางอวกาศ รับเทศกาลแห่งความสุข ข่าวต่างประเทศ

นาซาเผยภาพ “กระจุกดาวต้นคริสต์มาส” ระยิบระยับกลางอวกาศ รับเทศกาลแห่งความสุข

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ดีอี เผยพบนักการเมือง 1-2 คน เอี่ยว MOU สิงคโปร์-สแกนม่านตา

38 นาที ที่แล้ว
หายคิดถึง &quot;นาเดีย&quot; พิธีกรดาวกระจาย อวดบทบาทคุณแม่ ลูกๆ น่ารักมาก บันเทิง

หายคิดถึง “นาเดีย” พิธีกรดาวกระจาย อวดบทบาทคุณแม่ ลูกๆ น่ารักมาก

43 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ช่อ พรรณิการ์” เข้าแจ้งความเอาผิด มือดีตัดต่อบิดเบือนคำพูด เรื่องไทย-กัมพูชา

49 นาที ที่แล้ว
พม. เปิดโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ หลังละไม่เกิน 40,000 บาท เศรษฐกิจ

ซ่อมบ้านผู้สูงอายุ หลังละ 4 หมื่น เปิดคุณสมบัติ-เอกสาร เช็กจุดขอรับสิทธิใกล้บ้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

คำอวยพรวันคริสต์มาส ภาษาอังกฤษ 2025/2568 ความหมายดี ส่งต่อให้คนที่เรารัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บ้านประชาชน จ.สระแก้ว ได้รับความเสียหาย เจออาวุธหนักเขมรยิงมั่วตกใส่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กัน จอมพลัง เปิดเคสฟ้องหมิ่นฯ เตือนเก่งโซเชียลมักโดดเดี่ยวหน้าบัลลังก์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็ก 14 ป่วย ‘มะเร็งลำไส้’ เพราะมื้อเช้า หมอเตือน 4 เมนูอันตราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

2 วัยรุ่นสหรัฐฯ ฆ่าเผาศพ เตรียมถูกพิจารณาคดีแบบผู้ใหญ่ โทษสูงสุดประหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครอบครัวสเปนเข็น “ศพยาย” ขึ้นเครื่องบิน อ้างเพลียจนหลับ สุดท้ายโป๊ะแตก ทำเที่ยวบินโกลาหล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวหาดใหญ่บินมารับปริญญา แวะเที่ยวงานกาชาดได้ตู้เย็น ข่าว

สุดพีค สาวแวะเดินงานกาชาด 2568 จับฉลากได้สิ่งนี้ เครียดหนักขนกลับยังไงดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เท้ง ณัฐพงษ์ รุดเยี่ยมชาวบ้านที่ ศูนย์อพยพ ทุกคนลั่นเป็นเสียงเดียว อยากกลับบ้าน ข่าว

“เท้ง ณัฐพงษ์” รุดเยี่ยมชาวบ้านที่ ศูนย์อพยพ ทุกคนลั่นเป็นเสียงเดียว “อยากกลับบ้าน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผกก.ฉวาง แจงคลิปเสียงตำรวจเรียกผลประโยชน์ อาจเป็นเสียงจาก AI

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อเวียดนามโว ข้าวพันธุ์ ‘Jasmine 85’ บุกยึดนาไทย แห่ปลูก ‘หอมพวง’ แซงหอมมะลิ ข่าวต่างประเทศ

สื่อเวียดนามโว ข้าวพันธุ์ ‘Jasmine 85’ บุกยึดนาไทย แห่ปลูก ‘หอมพวง’ แซงหอมมะลิ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สีหศักดิ์” เดินทางถึงมาเลเซีย ประชุมถกปัญหาชายแดนวันนี้ ย้ำจุดยืน 3 ข้อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส เตรียมโอนเงินเข้าอีก 2000 บาท ร้านค้าเฮ เศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส เตรียมโอนเงินเข้าอีก 2000 บาท ร้านค้าเฮ ใช้ได้ถึงวันไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สม รังสี” โพสต์ “ฮุนเซน” ปล่อยคลิปเสียงคุย “อิ๊งค์” ลากเขมรเข้าสู่ไฟสงคราม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบชายเดนมาร์ก-หญิงไทย เล่นสยิวบนทุ่นกลางทะเล ริมหาดพัทยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“จาตุรนต์ ฉายแสง” ลาออก ทิ้งเก้าอี้ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เจมส์ แรนซัน” ดาราซีรีย์ดัง ฆ่าตัวตายในบ้านพัก เสียชีวิตวัย 46 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 09:31 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 09:31 น.
74
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โชเฟอร์แอปฯ ดัง วีนใส่ผู้โดยสาร เหตุวิ่งไกลแต่ได้เงินน้อย อ้างรับงานอัตโนมัติ ยกเลิกไม่ได้

โชเฟอร์แอปฯ ดัง วีนใส่ผู้โดยสาร เหตุวิ่งไกลแต่ได้เงินน้อย อ้างรับงานอัตโนมัติ ยกเลิกไม่ได้

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568

พรรคภูมิใจไทย เปิด 100 รายชื่อ สส.บัญชีรายชื่อ เตรียมเลือกตั้งปี 69

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568
ดาวพฤหัสย้าย 23 ธ.ค. 68

ดาวพฤหัสย้าย 23 ธ.ค. 68 ‘อุจจาวิลาส’ เคาะ 5 ราศี ดวงพลิกเป็นเศรษฐีรับปี 69

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568

รมว.ดีอี เผยพบนักการเมือง 1-2 คน เอี่ยว MOU สิงคโปร์-สแกนม่านตา

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568
Back to top button