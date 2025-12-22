ครอบครัวสเปนเข็น “ศพยาย” ขึ้นเครื่องบิน อ้างเพลียจนหลับ สุดท้ายโป๊ะแตก ทำเที่ยวบินโกลาหล
ทำเอาลูกเรือและผู้โดยสารคนอื่นๆ ถึงกับช็อก เมื่อครอบครัวสเปนนำ “ศพคุณยาย” ขึ้นเครื่อง โดยอ้างว่าแค่เพลียจนหลับ แต่สุดท้ายถูกจับได้
เกิดเหตุการณ์สุดระทึกบนเที่ยวบินของสายการบินอีซี่ย์เจ็ต (easyJet) เส้นทางจากเมืองมาลากา ประเทศสเปน มุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานแกตวิค กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อครอบครัวหนึ่งถูกกล่าวหาว่าพยายามนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นเครื่องบิน โดยหลอกพนักงานประจำเครื่องว่าญาติผู้ใหญ่ของพวกเขาแค่เพลียจนหลับไป
เหตุการณ์นี้ทำให้ผู้โดยสารทั้งลำตกอยู่ในอาการช็อก เมื่อเครื่องบินที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่บนรันเวย์ต้องหยุดกะทันหัน หลังจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินพบความจริงที่น่าสะพรึงกลัวว่า หญิงชราวัย 89 ปีที่ถูกเข็นขึ้นเครื่องมานั้นเสียชีวิตแล้ว
พยานบนเครื่องบินเล่าว่า ครอบครัวนี้เข็นคุณยายมาบนรถเข็นและช่วยกันพยุงร่างที่ไร้การตอบสนองขึ้นไปนั่งบนที่นั่งของเธอ โดยพยายามทำให้ดูเหมือนว่าเธอยังมีชีวิตอยู่
เอลิซาเบธ โรว์แลนด์ ผู้โดยสารวัย 19 ปี ที่นั่งอยู่ห่างออกไปเพียง 3 แถว เล่าว่าเธอเห็นครอบครัวพยายามปลุกคุณยายด้วยประโยคอย่าง “ได้ยินไหม? เรากำลังจะขึ้นเครื่องแล้วนะ” และพยายามป้อนน้ำให้เธอ ทั้งที่ร่างของคุณยายดูนิ่งสนิท
ขณะที่ เพตรา บ็อดดิงตัน ผู้โดยสารอีกราย ตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ภาคพื้นปล่อยให้คนที่มีสภาพเหมือนเสียชีวิตแล้วขึ้นเครื่องได้อย่างไร พร้อมตั้งคำถามว่าครอบครัวทำแบบนี้เพียงเพื่อ “ประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับประเทศ” (Repatriation) หรือไม่
ทางด้านอีซี่ย์เจ็ตระบุว่า ก่อนการเดินทาง ผู้โดยสารรายนี้ได้รับใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าพร้อมสำหรับการบิน อย่างไรก็ตาม เมื่อเครื่องกำลังจะออกเดินทางและพบว่าอาการไม่สู้ดี เครื่องบินจึงต้องวนกลับเข้าหลุมจอดเพื่อรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน แต่สุดท้ายเธอก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
หน่วยงาน Civil Guard ในเมืองมาลากายืนยันว่า ได้รับแจ้งให้ไปตรวจสอบผู้โดยสารหญิงชาวอังกฤษบนเครื่องบินลำดังกล่าว ซึ่งได้รับการประกาศว่าเสียชีวิตแล้วก่อนที่เครื่องจะออกเดินทางเพียงไม่นาน
ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยแน่ชัดว่าทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอย่างไรต่อกับสมาชิกครอบครัวกลุ่มนี้ หลังจากที่ร่างของคุณยายถูกเคลื่อนย้ายลงจากเครื่องบิน
อ้างอิง : www.mirror.co.uk
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จิตรกรจีนวัย 87 ปี รับขวัญลูกชายจากเมียเด็กวัย 37 พร้อมตัดขาดทายาท เซ่นปมขโมยภาพ 9 พันล้าน
- ญี่ปุ่นกางแผนรับมือ แผ่นดินไหวญี่ปุ่นโตเกียว คาดคน 8.4 ล้าน เคว้งกลับบ้านไม่ได้
- ดับสยอง 4 ศพ หนุ่มคลั่งไล่แทงคนกลางรถไฟ MRT พบประวัติหนีทหาร ไต้หวัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: