สุดพีค สาวแวะเดินงานกาชาด 2568 จับฉลากได้สิ่งนี้ เครียดหนักขนกลับยังไงดี
ดวงคนจะเฮง! สาวหาดใหญ่บินมารับปริญญา แวะเที่ยวงานกาชาดจับฉลากเล่น ๆ แต่ได้ตู้เย็นกลับบ้าน ทำเอาเครียดจะขนกลับยังไง ชาวเน็ตแห่แนะทางออกสุดเวิร์ก
เรียกว่าโชคหล่นทับแบบไม่ทันตั้งตัว กรณีผู้ใช้ TikTok บัญชี @mewtanaa แชร์ประสบการณ์สุดพีคจากการไปเดินเที่ยวงานกาชาด ประจำปี 2568 ที่ทำเอาเจ้าตัวทั้งดีใจและหนักใจในเวลาเดียวกัน จนกลายเป็นไวรัลที่สร้างรอยยิ้มให้กับชาวเน็ต เมื่อความเฮงมาพร้อมกับภารกิจขนย้ายระดับช้าง
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของคลิปเดินทางข้ามภาคนั่งเครื่องบินมาจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อมาในงานรับปริญญาที่กรุงเทพฯ และถือโอกาสแวะมาเดินเที่ยวชมงานกาชาด โดยไม่ได้คาดหวังรางวัลใหญ่โตแต่อย่างใด ตนได้แวะร่วมสนุกจับไข่ลุ้นโชคที่บูธของกรมโยธาธิการและผังเมือง ด้วยความตั้งใจว่าจะเล่นเพื่อความสนุกสนานขำ ๆ เท่านั้น แต่ผลปรากฏว่าดวงเฮงขั้นสุด เพราะเปิดสลากออกมาแล้วพบว่าเธอได้รับรางวัลใหญ่เป็นรางวัลที่ 2 ตู้เย็น Toshiba
หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับความโชคดีในครั้งนี้ หลายคนยืนยันว่าบูธนี้แจกจริงและของออกง่ายมาก ความเห็นส่วนหนึ่งยืนยันว่า “ซุ้มนี้ดีที่สุดในงาน ของออกง่ายมาก เราก็ได้ซุ้มมาเหมือนกัน”
สำหรับปัญหาใหญ่ว่าจะขนตู้เย็นกลับหาดใหญ่อย่างไร ชาวเน็ตได้เข้ามาแนะนำทางออกที่ง่ายที่สุดคือ “ไปรษณีย์ไทยค่ะ ราคาถูกส่งดีส่งไว” ซึ่งภายในงานมีจุดบริการของไปรษณีย์ไทยคอยอำนวยความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลถึงหน้าบ้าน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- น่าคิด! “ตุ๊กตางานกาชาด” ผิดลิขสิทธิ์ไหม โลกออนไลน์ถกวุ่นหรือจนท.อาจไม่รู้ ?
- สภากาชาด เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเลือด สำรองให้ทหารแนวหน้า
- งานกาชาด 2568 สวนลุมพินี ร้านเด็ดทั่วไทย 11 วันเต็ม วิธีเดินทาง เที่ยวเพลิน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: