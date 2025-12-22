ข่าว

สุดพีค สาวแวะเดินงานกาชาด 2568 จับฉลากได้สิ่งนี้ เครียดหนักขนกลับยังไงดี

115
สาวหาดใหญ่บินมารับปริญญา แวะเที่ยวงานกาชาดได้ตู้เย็น

ดวงคนจะเฮง! สาวหาดใหญ่บินมารับปริญญา แวะเที่ยวงานกาชาดจับฉลากเล่น ๆ แต่ได้ตู้เย็นกลับบ้าน ทำเอาเครียดจะขนกลับยังไง ชาวเน็ตแห่แนะทางออกสุดเวิร์ก

เรียกว่าโชคหล่นทับแบบไม่ทันตั้งตัว กรณีผู้ใช้ TikTok บัญชี @mewtanaa แชร์ประสบการณ์สุดพีคจากการไปเดินเที่ยวงานกาชาด ประจำปี 2568 ที่ทำเอาเจ้าตัวทั้งดีใจและหนักใจในเวลาเดียวกัน จนกลายเป็นไวรัลที่สร้างรอยยิ้มให้กับชาวเน็ต เมื่อความเฮงมาพร้อมกับภารกิจขนย้ายระดับช้าง

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของคลิปเดินทางข้ามภาคนั่งเครื่องบินมาจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อมาในงานรับปริญญาที่กรุงเทพฯ และถือโอกาสแวะมาเดินเที่ยวชมงานกาชาด โดยไม่ได้คาดหวังรางวัลใหญ่โตแต่อย่างใด ตนได้แวะร่วมสนุกจับไข่ลุ้นโชคที่บูธของกรมโยธาธิการและผังเมือง ด้วยความตั้งใจว่าจะเล่นเพื่อความสนุกสนานขำ ๆ เท่านั้น แต่ผลปรากฏว่าดวงเฮงขั้นสุด เพราะเปิดสลากออกมาแล้วพบว่าเธอได้รับรางวัลใหญ่เป็นรางวัลที่ 2 ตู้เย็น Toshiba

หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับความโชคดีในครั้งนี้ หลายคนยืนยันว่าบูธนี้แจกจริงและของออกง่ายมาก ความเห็นส่วนหนึ่งยืนยันว่า “ซุ้มนี้ดีที่สุดในงาน ของออกง่ายมาก เราก็ได้ซุ้มมาเหมือนกัน”

สำหรับปัญหาใหญ่ว่าจะขนตู้เย็นกลับหาดใหญ่อย่างไร ชาวเน็ตได้เข้ามาแนะนำทางออกที่ง่ายที่สุดคือ “ไปรษณีย์ไทยค่ะ ราคาถูกส่งดีส่งไว” ซึ่งภายในงานมีจุดบริการของไปรษณีย์ไทยคอยอำนวยความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลถึงหน้าบ้าน

สาวจับฉลากงานกาดได้ตู้เย็น-1
ภาพจาก TikTok : mewtanaa
สาวจับฉลากงานกาดได้ตู้เย็น-2
ภาพจาก TikTok : mewtanaa
สาวจับฉลากงานกาดได้ตู้เย็น-3
ภาพจาก TikTok : mewtanaa
ชาวเน็ตสงสัยหลังสาวจับฉลากงานกาดได้ตู้เย็น
ภาพจาก TikTok : mewtanaa

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

