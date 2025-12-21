จิตรกรจีนวัย 87 ปี รับขวัญลูกชายจากเมียเด็กวัย 37 พร้อมตัดขาดทายาท เซ่นปมขโมยภาพ 9 พันล้าน
ฟ่าน เจิง ศิลปินดังระดับตำนานประกาศมอบอำนาจให้ภรรยารุ่นหลานที่อายุห่างกัน 50 ปี ดูแลทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียว พร้อมตัดพ่อตัดลูกกับทายาทคนโตและลูกเลี้ยง หลังเกิดดราม่า ! กล่าวหาเรื่องยักยอกงานศิลปะและกักขังหน่วงเหนี่ยว
เรื่องราวความขัดแย้งในตระกูลศิลปินระดับชาติของจีนกลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้ง เมื่อ ฟ่าน เจิง (Fan Zeng) จิตรกรและนักเขียนพู่กันจีนร่วมสมัยชื่อดังวัย 87 ปี ประกาศข่าวใหญ่ถึง 2 เรื่องพร้อมกัน คือ การกำเนิดของลูกชายคนล่าสุดและการตัดขาดความสัมพันธ์กับลูกๆ จากการแต่งงานครั้งก่อน
ฟ่าน เจิง ถือเป็นศิลปินที่มีมูลค่าตัวสูงที่สุดคนหนึ่งในจีน ข้อมูลจาก QQ.com ระบุว่า ระหว่างปี 2008-2024
ผลงานศิลปะของเขามียอดขายรวมกันสูงกว่า 4 พันล้านหยวน (ประมาณ 1.7 หมื่นล้านบาท) โดยภาพวาดอย่างน้อย 10 ชิ้นของเขา ถูกประมูลไปด้วยราคาสูงกว่าชิ้นละ 10 ล้านหยวน และเคยทำสถิติสูงสุดที่ 18.4 ล้านหยวน (82 ล้านบาท) ในการประมูลเมื่อปี 2011
นอกจากนี้ เขายังมีชื่อเสียงด้านการเขียนพู่กันจีน ซึ่งมีราคาซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่ 200,000 หยวน (ประมาณ 9 แสนบาท) ต่อพื้นที่เพียง 0.11 ตารางเมตร
“ฟ่าน” ตกเป็นเป้าความสนใจของสังคมมาตลอด โดยเฉพาะเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว เขาแต่งงานใหม่กับ “สวี เหมิง” (Xu Meng) หญิงสาวที่มีอายุน้อยกว่าเขาถึง 50 ปี
ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา ฟ่านประกาศว่า สวี เหมิง ได้ให้กำเนิดลูกชายแก่เขาแล้ว
“ผมเพิ่งได้ต้อนรับลูกชาย เขาคือทายาทคนเดียวของผม ตอนนี้ผมย้ายเข้าบ้านใหม่แล้ว ภรรยา ลูกชาย และตัวผม เราคือครอบครัวที่มีความสุขมาก” ฟ่านโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย
ด้วยอายุที่มากถึง 87 ปี ฟ่านตัดสินใจมอบอำนาจเด็ดขาดให้กับภรรยาสาว โดยระบุว่า “เนื่องจากผมชรามากแล้ว ผมจึงไว้วางใจให้ สวี เหมิง ภรรยาที่รัก เป็นผู้จัดการดูแลกิจการภายในและภายนอกครอบครัวทั้งหมดต่อจากนี้ คนอื่นไม่มีสิทธิ์เข้ามายุ่งเกี่ยว”
ท่ามกลางข่าวดีเรื่องลูกชายคนใหม่ ฟ่านกลับประกาศตัดความสัมพันธ์กับลูกๆ จากอดีตภรรยาอย่างเด็ดขาด โดยอ้างเหตุผลเรื่องความขัดแย้งและการสร้างข่าวลือ
“มีบางคนใช้ชื่อลูกๆ ของผมไปปล่อยข่าวลือ ปลุกปั่นความขัดแย้ง และถึงขั้นสร้างอันตรายให้ครอบครัวผม วันนี้ผมจึงขอประกาศอย่างเป็นทางการว่า ผมขอยุติความสัมพันธ์กับลูกสาว ฟ่าน เสี่ยวฮุย และลูกเลี้ยง ฟ่าน จงต๋า รวมถึงครอบครัวของพวกเขา”
ศิลปินรุ่นลายครามรายนี้ย้ำชัดเจนว่า เขาจะยกเลิกความไว้วางใจและการมอบอำนาจทั้งหมด ห้ามไม่ให้บุคคลเหล่านี้ใช้ชื่อของเขาไปทำกิจกรรมใดๆ อีก หากฝ่าฝืนเขาจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ความร้าวฉานระหว่างฟ่านกับลูกๆ เป็นที่รับรู้กันในหมู่ประชาชนจีนมาสักพักแล้ว ย้อนไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ฟ่าน เสี่ยวฮุย ลูกสาวของเขา เคยออกมาแฉผ่านโซเชียลมีเดียว่า เธอติดต่อพ่อไม่ได้เลย และยังกล่าวหาว่าภรรยาใหม่ (สวี เหมิง) เลี้ยงดูพ่ออย่างทารุณและพยายามควบคุมพ่อของเธอ
ยิ่งไปกว่านั้น ลูกสาวยังกล่าวหา สวี เหมิง แอบนำงานศิลปะของพ่อมูลค่ากว่า 2 พันล้านหยวน (ประมาณ 9,000 ล้านบาท) ออกไปขายลับหลัง
อย่างไรก็ตาม บริษัทของฟ่านได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้ทันทีว่า “ไม่มีมูลความจริง”
เส้นทางชีวิตและรัก 4 ครั้ง
สำหรับ ฟ่าน เจิง เกิดที่มณฑลเจียงซู ศึกษาศิลปะจีนโบราณจากปรมาจารย์ชื่อดังอย่าง หลี่ เค่อหราน และ หลี่ ขู่ฉาน เส้นทางความรักของเขาผ่านการแต่งงานมาแล้วถึง 4 ครั้ง โดยการแต่งงานกับ สวี เหมิง อดีตผู้ประกาศข่าวที่ผันตัวมาเป็นผู้ช่วยของเขาคือความผูกมัดล่าสุดอย่างเป็นทางการ ซึ่งพ่อใหญ่ศิลปินฟ่านเคยกล่าวชมว่า ความรักและการดูแลเอาใจใส่ของฝ่ายหญิงนั้นช่วยให้เขาฟื้นตัวจากอาการป่วยได้
ปัจจุบัน ผลงานของฟ่าน เจิง ยังคงจัดแสดงในระดับนานาชาติ ท่ามกลางเรื่องราวดราม่าครอบครัวที่ดูเหมือนจะยังไม่จบลงง่ายๆ.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ฝากขัง แร็ปเปอร์ดัง พบอยู่กับ อินฟลูฯ สาว ในห้องพักเป็นคนสุดท้าย ก่อนกลายเป็นศพ
- รันทด คลิปทหารเขมรอายุ 87 ปี นั่งรอลูกสาวเภสัช ก่อนไปแนวหน้า
- หนุ่มจีน ชนะการแข่งขัน นอนราบ คว้าเงินรางวัลหมื่นบาทกลับบ้าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: