2 วัยรุ่นสหรัฐฯ ฆ่าเผาศพ เตรียมถูกพิจารณาคดีแบบผู้ใหญ่ โทษสูงสุดประหาร
สองวัยรุ่นสหรัฐฯ เตรียมถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ใหญ่ หลังก่อเหตุกระหน่ำยิงวัยรุ่นหญิงอายุ 14 และเผาศพ โดยโทษสูงสุดของทั้งสองคือประหารชีวิต
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม สำนักข่าว NYPost รายงานว่า ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา เตรียมดำเนินคดี กาเบรียล วิลเลียม วัยรุ่นอายุ 16 ปี และ คามาริ เบลวิน วัยรุ่นอายุ 14 ปี ในฐานะผู้ใหญ่ หลังจากที่วัยรุ่นรัฐฟลอริดาทั้งสองก่อเหตุเหี้ยมฆ่า ดานิกา ทรอย วัยรุ่นหญิงอายุ 14 ปี ก่อนจะจุดไฟเผาร่างของเธอ หลังจากที่ทั้งสามมีปัญหาบนโลกออนไลน์
โดยทั้งสองถูกกล่าวหาว่าพวกเขาล่อลวงผู้ตายออกมา ก่อนจะใช้อาวุธปืนยิงเธอเสียชีวิตและจุดไฟเผาร่างของเธอในวันที่ 30 พฤศจิกายน โดยแม่ได้แจ้งตำรวจว่าลูกหายตัวไป ก่อนที่ตำรวจจะพบศพในวันที่ 2 ธ.ค. ก่อนที่ตำรวจจะสอบสวนและจับกุมวัยรุ่นผู้ก่อเหตุทั้งสองคนได้ในที่สุด
แม้ว่าตำรวจจะไม่สามารถสรุปมูลเหตุอย่างเป็นทางการได้ แต่ทางตำรวจเชื่อว่าวัยรุ่นทั้งสองได้วางแผนก่อเหตุเหี้ยม หลังจากที่ทั้งสามมีปากเสียงกันบนโลกออนไลน์
ทางตำรวจได้ตั้งข้อหา“ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ในคดีฆาตกรรมอันโหดเหี้ยมกับวัยรุ่นทั้งสอง และจะดำเนินในฐานะผู้ใหญ่ ซึ่งโทษที่พวกเขาอาจจะได้รับคือจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษประหาร
