ข่าวต่างประเทศ

ดับสยอง 4 ศพ หนุ่มคลั่งไล่แทงคนกลางรถไฟ MRT พบประวัติหนีทหาร ไต้หวัน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ธ.ค. 2568 08:09 น.| อัปเดต: 20 ธ.ค. 2568 08:09 น.
178

ไต้หวันนองเลือด หนุ่มคลั่งปาบอมบ์ควัน-ไล่แทงคนไม่เลือกหน้า ดับ 4 ศพ เจ็บระนาว ตร.แฉประวัติหนีทหาร

ช่วงเย็นของวันที่ 19 ธันวาคม 2025 เกิดเหตุคนร้ายก่อความรุนแรงต่อเนื่องกลางใจเมือง เริ่มจากการปาระเบิดควันสร้างความโกลาหล ก่อนจะใช้อาวุธมีดไล่ทำร้ายประชาชนอย่างบ้าคลั่ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม 4 ราย และบาดเจ็บอีก 6 ราย สร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวไต้หวันและนักท่องเที่ยวทั่วเกาะ

เปิดฉากระทึกที่สถานีไทเปเมนสเตชัน

เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 17.30 น. บริเวณทางออก M8 ของสถานีรถไฟไทเปเมนสเตชัน (Taipei Main Station) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่พลุกพล่านที่สุด ชายวัย 27 ปี ทราบชื่อภายหลังคือ นายจาง ใส่ชุดดำพร้อมหน้ากากกันแก๊สพิษ ก่อนจะขว้างระเบิดควันหลายลูกเข้าใส่ฝูงชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทัศนวิสัยภายในสถานีถูกปกคลุมด้วยควันหนาทึบ สร้างความแตกตื่นให้ผู้โดยสารต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอด นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบวัตถุต้องสงสัยที่มีลักษณะคล้ายระเบิดขวดในที่เกิดเหตุด้วย

ในช่วงจังหวะชุลมุน มีพลเมืองดีเป็นชายวัย 57 ปี พยายามเข้าขัดขวางการก่อเหตุ แต่กลับถูกคนร้ายใช้อาวุธมีดทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส หมดสติในที่เกิดเหตุ ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาล

หลังจากก่อเหตุจุดแรก นายจางได้หลบหนีและไปปรากฏตัวอีกครั้งในช่วงค่ำที่สถานีรถไฟฟ้า MRT จงซาน (Zhongshan) ซึ่งเป็นย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ใช้อาวุธมีดยาวไล่ทำร้ายประชาชนแบบสุ่ม ขว้างระเบิดควันซ้ำเพื่อสร้างความโกลาหล ก่อนจะบุกเข้าไปภายในห้างสรรพสินค้า Eslite Nanxi ท่ามกลางความหวาดกลัวของประชาชนที่พยายามหาที่หลบซ่อน

ความโกลาหลยุติลงเมื่อนายจางตัดสินใจกระโดดลงมาจากชั้น 6 ของห้างสรรพสินค้า ร่างกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลา 19.42 น.

สรุปยอดผู้เสียชีวิตมีทั้งหมด 4 ราย ได้แก่

ชายวัย 57 ปี (พลเมืองดีที่เข้าขัดขวาง) เสียชีวิตเวลา 19.00 น.

ผู้ก่อเหตุ (นายจาง) เสียชีวิตเวลา 19.42 น.

ชายผู้เคราะห์ร้าย (ถูกแทง) เสียชีวิตช่วงเวลา 20.00-21.00 น.

ชายวัย 30 ปี (ถูกแทง) เสียชีวิตเวลา 22.13 น.

จากการตรวจสอบประวัติของตำรวจเบื้องต้น พบว่านายจางมีสถานะเป็นผู้หลบหนีการเกณฑ์ทหาร โดยสำนักงานอัยการเถาหยวนได้ออกหมายจับเขาในคดีหลีกเลี่ยงการรับราชการทหารมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดล้อมพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบกล้องวงจรปิดไล่เรียงเส้นทางการก่อเหตุ และเร่งสอบสวนเพื่อขยายผลถึงแรงจูงใจที่แท้จริงในการก่ออาชญากรรมครั้งร้ายแรงนี้ต่อไป

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ค่าฝุ่น pm 25 วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ข่าว

ค่าฝุ่นวันนี้ 20 ธ.ค. บางนาพุ่งอันดับ 1 กทม. เตือนสวมหน้ากาก-ระวังสุขภาพ

5 นาที ที่แล้ว
&#039;ชูวิทย์&#039; ชี้ &#039;ธนาธร&#039; พลาดท่าเสียเหลี่ยมภูมิใจไทย ฟันธงเลือกตั้งหน้าพรรคประชาชน สส. ต่ำกว่าร้อย ข่าว

‘ชูวิทย์’ ชี้ ‘ธนาธร’ พลาดท่าเสียเหลี่ยมภูมิใจไทย ฟันธงเลือกตั้งหน้าพรรคประชาชน สส. ต่ำกว่าร้อย

13 นาที ที่แล้ว
เจ้าอาวาสวัดสามชุก ข่าวอาชญากรรม

ช็อกในช็อก! ตรวจผับเมืองสุพรรณ เจ้าอาวาสควง 2 พระลูกวัดนั่งดื่มหรา แถม 1 คนฉี่ม่วง

30 นาที ที่แล้ว
ข่าว

หมิว สิริลภัส เครียดมรสุมชีวิต เกือบสูญเสียคุณแม่ ถูกสแกมเมอร์หลอกเงิน 1.2 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตะวันฉายเตะขาหัก ข่าวกีฬา

ตะวันฉาย ขาหัก หลังแพ้น็อกยกแรก มวย ONE ลุมพินี 137 แฟนมวยแห่ส่งกำลังใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดับสยอง 4 ศพ หนุ่มคลั่งไล่แทงคนกลางรถไฟ MRT พบประวัติหนีทหาร ไต้หวัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจญี่ปุ่นเร่งสอบหลังคู่รักเสียชีวิตในซาวน่าส่วนตัว ข่าวต่างประเทศ

ต้นตอสลด คู่รักญี่ปุ่นขังดับซาวน่ามรณะ หนีตายทรมาน ก่อนสิ้นใจในกองเพลิง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 20 12 68 ดูดวง

4 ราศี การเงินรั่วแบบไม่รู้ตัว ค่าจุกจิกกินงบทั้งวัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด! “มาริโอ ปิเนด้า” อดีตกองหลังทีมชาติเอกวาดอร์ ถูกยิงเสียชีวิต

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
แซ่บวงการไต้หวัน ดาราสาว ‘อันซินหยุน’ แฉสามีนักกีฬารุ่นน้องเล่นชู้เพื่อนสนิท ลากไปกินตับในห้องน้ำวันเดียว 6 รอบ บันเทิง

ดาราสาว แฉสามีนักกีฬารุ่นน้อง เล่นชู้เพื่อนสนิท กินตับในห้องน้ำวันเดียว 6 รอบ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป ชิราโตริ เรย์ นางเอก AV สาวแว่นที่มีรูปลักษณ์ธรรมดาแต่มีเสน่ห์เฉพาะตัว บันเทิง

เปิดวาร์ป “ชิราโทริ เรย์” นางเอก AV น้องใหม่ ชูจุดขายหน้าจืดสวมแว่น แต่บอดี้เอวเอส

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
วินาทีระทึก! ฉลามเสือ บุกน้ำตื้นจ๊ะเอ๋ น้องหมา ระยะเผาขน สุดท้ายรอดหวุดหวิด ข่าวต่างประเทศ

วินาทีระทึก! ฉลามเสือ บุกน้ำตื้นจ๊ะเอ๋ น้องหมา ระยะเผาขน สุดท้ายรอดหวุดหวิด

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยรีบส่อง 10 เลขเด็ดขายดี แม่ทำเนียนลอตเตอรี่ หวยงวดแรก รับปีใหม่ 2 ม.ค. 69 เลข พ.ศ.-ค.ศ. มาแรงแซงโค้ง เลขเด็ด

10 เลขเด็ดขายดี “แม่ทำเนียน” หวยงวดแรก รับปีใหม่ 2 ม.ค. 69

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับหนุ่มเท็กซัส ตะโกนเหยียดผิว-พยายามเผาบ้านคนอื่น แต่พลาดทำไฟลุกท่วมตัวเอง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อแม่ลมแทบจับ ครูปล่อยคลิปนักเรียนขณะสอบ ลั่นถามหาจรรยาบรรณ ข่าวต่างประเทศ

พ่อแม่ลมแทบจับ ครูปล่อยคลิปนักเรียนขณะสอบ ลั่นถามหาจรรยาบรรณ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ มึนเช่นกลัดบัค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 19 ธ.ค. 68

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาว 19 ธันวาคม 2568 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 19 ธ.ค. 68 ตรวจผลรางวัลล่าสุด สถิติ 5 งวดย้อนหลัง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซูซาน พาวเตอร์ ไอดอลฟิตเนสยุค 90 ที่เคยประสบความสำเร็จสูงสุด บันเทิง

ไอดอลฟิตเนสยุค 90s สู่คนล้มละลาย ผันตัวส่งอาหาร รอข้าวฟรีประทังชีวิต

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดงวดแรก แปลปกสลาก 2 มกราคม 2569 ต้อนรับปีมะเมีย อาชานำโชค เลขเด็ด

เลขเด็ดงวดแรก แปลปกสลาก 2 มกราคม 2569 ต้อนรับปีมะเมีย อาชานำโชค

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดขั้นตอน ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ผ่านเว็บไซต์ เริ่ม 20 ธ.ค.นี้ ข่าวการเมือง

เปิดขั้นตอน ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ผ่านเว็บไซต์ เริ่ม 20 ธ.ค.นี้

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาอ้าง หมาทหารไทย บุกกัดทหารแนวหน้า ก่อนยิงทิ้ง หวั่นติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาอ้าง หมาทหารไทย บุกกัดทหารแนวหน้า ก่อนยิงทิ้ง หวั่นติดเชื้อพิษสุนัขบ้า

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

วิธีตรวจสอบ การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ก่อนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 เช็กเลยที่นี่

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซนัท อภิชาติ เล่าครั้งแรก ไฮโซ ต. คือเพื่อนสนิท ติดหนี้ 14 ล้าน ไม่จ่าย-ติดต่อไม่ได้เป็นปี ข่าว

ไฮโซนัท อภิชาติ เล่าครั้งแรก ไฮโซ ต. คือเพื่อนสนิท ติดหนี้ 14 ล้าน ไม่จ่าย-ติดต่อไม่ได้เป็นปี

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยข้อความ เติ้ล มนัส บุญจำนงค์ อดีตฮีโร่นักมวย แชมป์เหรียญทองโอลิมปิก ทิ้งท้ายประโยคเด็ด ก่อนนอนคุกทันที 2 ปี 9 เดือน ข่าว

คำพูดทิ้งท้าย “มนัส บุญจำนงค์” ก่อนเข้าคุก เซ่นคดีฉ้อโกงหวย

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอฟเวอร์ตัน พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 20 ธ.ค. 68

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ธ.ค. 2568 08:09 น.| อัปเดต: 20 ธ.ค. 2568 08:09 น.
178
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ค่าฝุ่น pm 25 วันที่ 20 ธันวาคม 2568

ค่าฝุ่นวันนี้ 20 ธ.ค. บางนาพุ่งอันดับ 1 กทม. เตือนสวมหน้ากาก-ระวังสุขภาพ

เผยแพร่: 20 ธันวาคม 2568
&#039;ชูวิทย์&#039; ชี้ &#039;ธนาธร&#039; พลาดท่าเสียเหลี่ยมภูมิใจไทย ฟันธงเลือกตั้งหน้าพรรคประชาชน สส. ต่ำกว่าร้อย

‘ชูวิทย์’ ชี้ ‘ธนาธร’ พลาดท่าเสียเหลี่ยมภูมิใจไทย ฟันธงเลือกตั้งหน้าพรรคประชาชน สส. ต่ำกว่าร้อย

เผยแพร่: 20 ธันวาคม 2568
เจ้าอาวาสวัดสามชุก

ช็อกในช็อก! ตรวจผับเมืองสุพรรณ เจ้าอาวาสควง 2 พระลูกวัดนั่งดื่มหรา แถม 1 คนฉี่ม่วง

เผยแพร่: 20 ธันวาคม 2568

หมิว สิริลภัส เครียดมรสุมชีวิต เกือบสูญเสียคุณแม่ ถูกสแกมเมอร์หลอกเงิน 1.2 ล้าน

เผยแพร่: 20 ธันวาคม 2568
Back to top button