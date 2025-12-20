ดับสยอง 4 ศพ หนุ่มคลั่งไล่แทงคนกลางรถไฟ MRT พบประวัติหนีทหาร ไต้หวัน
ไต้หวันนองเลือด หนุ่มคลั่งปาบอมบ์ควัน-ไล่แทงคนไม่เลือกหน้า ดับ 4 ศพ เจ็บระนาว ตร.แฉประวัติหนีทหาร
ช่วงเย็นของวันที่ 19 ธันวาคม 2025 เกิดเหตุคนร้ายก่อความรุนแรงต่อเนื่องกลางใจเมือง เริ่มจากการปาระเบิดควันสร้างความโกลาหล ก่อนจะใช้อาวุธมีดไล่ทำร้ายประชาชนอย่างบ้าคลั่ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม 4 ราย และบาดเจ็บอีก 6 ราย สร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวไต้หวันและนักท่องเที่ยวทั่วเกาะ
เปิดฉากระทึกที่สถานีไทเปเมนสเตชัน
เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 17.30 น. บริเวณทางออก M8 ของสถานีรถไฟไทเปเมนสเตชัน (Taipei Main Station) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่พลุกพล่านที่สุด ชายวัย 27 ปี ทราบชื่อภายหลังคือ นายจาง ใส่ชุดดำพร้อมหน้ากากกันแก๊สพิษ ก่อนจะขว้างระเบิดควันหลายลูกเข้าใส่ฝูงชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทัศนวิสัยภายในสถานีถูกปกคลุมด้วยควันหนาทึบ สร้างความแตกตื่นให้ผู้โดยสารต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอด นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบวัตถุต้องสงสัยที่มีลักษณะคล้ายระเบิดขวดในที่เกิดเหตุด้วย
ในช่วงจังหวะชุลมุน มีพลเมืองดีเป็นชายวัย 57 ปี พยายามเข้าขัดขวางการก่อเหตุ แต่กลับถูกคนร้ายใช้อาวุธมีดทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส หมดสติในที่เกิดเหตุ ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาล
หลังจากก่อเหตุจุดแรก นายจางได้หลบหนีและไปปรากฏตัวอีกครั้งในช่วงค่ำที่สถานีรถไฟฟ้า MRT จงซาน (Zhongshan) ซึ่งเป็นย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ใช้อาวุธมีดยาวไล่ทำร้ายประชาชนแบบสุ่ม ขว้างระเบิดควันซ้ำเพื่อสร้างความโกลาหล ก่อนจะบุกเข้าไปภายในห้างสรรพสินค้า Eslite Nanxi ท่ามกลางความหวาดกลัวของประชาชนที่พยายามหาที่หลบซ่อน
ความโกลาหลยุติลงเมื่อนายจางตัดสินใจกระโดดลงมาจากชั้น 6 ของห้างสรรพสินค้า ร่างกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลา 19.42 น.
สรุปยอดผู้เสียชีวิตมีทั้งหมด 4 ราย ได้แก่
ชายวัย 57 ปี (พลเมืองดีที่เข้าขัดขวาง) เสียชีวิตเวลา 19.00 น.
ผู้ก่อเหตุ (นายจาง) เสียชีวิตเวลา 19.42 น.
ชายผู้เคราะห์ร้าย (ถูกแทง) เสียชีวิตช่วงเวลา 20.00-21.00 น.
ชายวัย 30 ปี (ถูกแทง) เสียชีวิตเวลา 22.13 น.
จากการตรวจสอบประวัติของตำรวจเบื้องต้น พบว่านายจางมีสถานะเป็นผู้หลบหนีการเกณฑ์ทหาร โดยสำนักงานอัยการเถาหยวนได้ออกหมายจับเขาในคดีหลีกเลี่ยงการรับราชการทหารมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดล้อมพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบกล้องวงจรปิดไล่เรียงเส้นทางการก่อเหตุ และเร่งสอบสวนเพื่อขยายผลถึงแรงจูงใจที่แท้จริงในการก่ออาชญากรรมครั้งร้ายแรงนี้ต่อไป
ติดตาม The Thaiger บน Google News: