ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นกางแผนรับมือ แผ่นดินไหวญี่ปุ่นโตเกียว คาดคน 8.4 ล้าน เคว้งกลับบ้านไม่ได้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ธ.ค. 2568 14:57 น.| อัปเดต: 21 ธ.ค. 2568 14:57 น.
65

รัฐบาลญี่ปุ่นอัปเดตโมเดลความเสียหาย หากเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ระดับ 7.3 กลางวันวันทำงาน ระบบขนส่งเมืองหลวงอาจเป็นอัมพาต ย้ำกฎเหล็ก อย่าเพิ่งรีบย้ายตัว เพื่อลดความโกลาหล

รัฐบาลญี่ปุ่นได้เปิดเผยรายงานการประเมินความเสี่ยงฉบับอัปเดตล่าสุด เกี่ยวกับสถานการณ์จำลองหากเกิดเหตุธรณีพิบัติภัยขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเขตมหานครโตเกียว โดยเฉพาะกรณีเลวร้ายที่สุดหากเกิดแผ่นดินไหวในช่วงเที่ยงของวันทำงาน ซึ่งระบบขนส่งสาธารณะจะกลายเป็นอัมพาตทันที ตัวเลขที่น่าตกใจจากการประเมินครั้งนี้ระบุว่า อาจมีประชาชนจำนวนมหาศาลถึง 8.4 ล้านคน ต้องกลายเป็นผู้ติดค้าง ที่ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้

ตัวเลข 8.4 ล้านคนนี้ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกรุงโตเกียวเท่านั้น แต่ครอบคลุมพื้นที่ปริมณฑลและจังหวัดโดยรอบ ได้แก่ ชิบะ, คานากาวะ, ไซตามะ และอิบารากิ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงโตเกียวเพียงจุดเดียว คาดว่าจะมีผู้ติดค้างสูงสุดราว 4.8 ล้านคน

นอกจากนี้ รายงานยังชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงของกลุ่มเปราะบางอีกกว่า 1.6 ล้านคน ที่อาจไม่สามารถพำนักรอในอาคารสำนักงานหรือโรงเรียนได้เนื่องจากความเสียหายของโครงสร้าง และยังรวมถึงกลุ่ม “คนนอกพื้นที่” อย่างนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจชาวต่างชาติอีกราว 6.5 แสนถึง 8.8 แสนคน ที่อาจต้องเผชิญชะตากรรมติดค้างอยู่กลางมหานครที่ไม่คุ้นเคย

สาเหตุที่ทางการญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับประเด็น “ผู้ติดค้าง” อย่างมาก เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า หากประชาชนจำนวนหลายล้านคนพยายามเดินทางกลับบ้านพร้อมกันในทันที จะก่อให้เกิดความแออัดขั้นวิกฤตบนท้องถนนและทางเท้า จนล้นทะลักลงมากีดขวางเส้นทางจราจร

นั่นจะกลายเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงที่ทำให้รถพยาบาล รถดับเพลิง และทีมกู้ภัย ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบเหตุเพื่อช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้ทันเวลา การเคลื่อนย้ายตัวผิดเวลาจึงอาจหมายถึงการเพิ่มยอดผู้เสียชีวิตทางอ้อม

ด้วยเหตุนี้ แนวทางปฏิบัติหลักที่ทางการญี่ปุ่นพยายามสื่อสารและเน้นย้ำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าใจตรงกันคือหลักการ “อย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายโดยไม่จำเป็น” (Stay Put) โดยขอให้ประชาชนพำนักรอในอาคารที่ทำงานหรือสถานที่ปลอดภัยก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแนวทางให้ภาคเอกชนและสถานประกอบการ เตรียมความพร้อมด้วยการสำรองเสบียงอาหาร น้ำดื่ม และผ้าห่ม ให้เพียงพอสำหรับการดูแลพนักงานและผู้มาติดต่อให้สามารถพักค้างแรมได้ “อย่างน้อย 3 วัน” เพื่อลดความโกลาหลในช่วง 72 ชั่วโมงแรกหลังเกิดภัยพิบัติ ซึ่งถือเป็นช่วงเวลานาทีทองของการกู้ชีพ

ทั้งนี้ การเตรียมพร้อมดังกล่าวสอดคล้องกับการประเมินทางธรณีวิทยาที่ระบุว่า ประเทศญี่ปุ่นยังคงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดแผ่นดินไหวระดับแมกนิจูด 7 ใต้เขตมหานครโตเกียวภายในช่วง 30 ปีข้างหน้า การจำลองสถานการณ์และวางแผนรับมือล่วงหน้าจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดเมื่อวันนั้นมาถึง

ข้อมูลจาก : THE STRAITSTIMES

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

ไฮเดนไฮม์ พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 21 ธ.ค. 68

20 นาที ที่แล้ว
ไทยไลอ้อนแอร์ลืมกระเป๋าทั้งลำ ข่าว

ดราม่าสนั่น! สายการบินดัง ไม่ขนสัมภาระผดส.ทั้งลำมาด้วย ฟังข้ออ้างยิ่งช็อก!

24 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วนที่สุด! อรัญประเทศ สั่งอพยพทันที หลังเสียงอาวุธหนักถล่มชายแดนสระแก้ว พ่อค้า-แม่ค้าหนีตายวุ่น

25 นาที ที่แล้ว
พิธีศพ 2 ทหารเนิน350 ข่าวการเมือง

ภาพที่มีน้ำตา นายกฯ เป็นประธานพิธีส่งศพ 2 ทหารกล้าจากสมรภูมิ “เนิน 350”

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นกางแผนรับมือ แผ่นดินไหวญี่ปุ่นโตเกียว คาดคน 8.4 ล้าน เคว้งกลับบ้านไม่ได้

54 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ น้องมาเฟีย สาวไทยในเขมรปากแซ่บ ด่าเพื่อนร่วมชาติ เพจดังแฉวีรกรรมเพียบ (มีคลิป)

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตะวันฉายล่าสุด ข่าวกีฬา

นักชกจีน เคลื่อนไหวแล้วหลังเตะ “ตะวันฉายขาหัก” ลุ้นพักตัวยาวแค่ไหน ?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แด๊กซ์ ROCK​ RIDER บันเทิง

แด๊กซ์ ร่ายยาวหนังคนละม้วน หลังดราม่าเพื่อนบ้านแจ้งข้อหาหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องเบส วอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทย สู้ต่อแม้เจ็บหนักในซีเกมส์ 2025 ข่าวกีฬา

เหรียญเงินแลกเลือด “น้องเบส” วอลเลย์ชายหาดหญิงไทย กัดฟันแข่งฝืนเจ็บ คว้าเหรียญเงินซีเกมส์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอสตัน วิลล่า พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 21 ธ.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กันจอมพลัง บริจาคเสื้อเกราะ ข่าว

กันจอมพลัง สวนคนแซะ “ต้านเขมรได้เพราะบริจาค” ไม่ไหวให้กรี๊ดออกมา!

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธีกรรายการภัตตาคารบ้านทุ่งเปิดใจเกี่ยวกับการยุติรายการหลังออกอากาศ 18 ปี บันเทิง

ปิดตำนาน 18 ปี รายการดัง ตัดพ้อช่องให้เหตุผล “ทำมานานแต่ไม่รวย”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เสือตกถังพลังเงินดี แจกแนวทางใหม่ งวดแรกของปี 2/1/69 ใครไม่ตามระวังพลาดเงินล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังเฉลย “ตัดขายอวัยวะคนไทย” ส่งขายจีน ทำได้จริงไหม ?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลตรีหญิง คุณหญิงปภัสสร มอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ม.ศรีปทุม ปี 2567 ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พลตรีหญิง คุณหญิงปภัสสร เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตร ม.ศรีปทุม ประจำปี 2567

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! จ่าเอก เทอดพงษ์ นาวิกฯ เหยียบระเบิดขาขาดที่ตราด ตร.เร่งเคลียร์ทางส่ง รพ.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนบ้านคลั่ง สมุทรปราการ ข่าวอาชญากรรม

คลิปมัดตัวเพื่อนบ้านคลั่ง! แทงดับหนุ่มห้าง 15 แผล แม่ไหว้ขอโทษอ้างลูกขาดยา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลสำรวจ นิด้าโพล พบคนกรุงเทพฯ 47% ยังหาผู้นำที่เหมาะสมไม่ได้ ข่าวการเมือง

ส่องผล นิด้าโพล เกือบครึ่ง “หาคนเหมาะไม่ได้” แต่ พรรคประชาชน ยังตัวเต็งความนิยม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ข่าวกีฬา

อัปเดตตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก 2025-26 หลัง “ปืนใหญ่” ทวงบัลลังก์จ่าฝูง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เขมร ปั่นเฟคนิวส์ อ้างไทยใช้ AI จัดฉากยึด เนิน 350 ถ่ายทำในสตูดิโอ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรณิการ์แจ้งความไอโอ ข่าว

ช่อ พรรณิการ์ เตรียมแจ้งความหลัง กระแสไอโอปั่นเฟกนิวส์ไม่หยุด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหตุการณ์ระเบิดที่ชลบุรี ศรีราชา ทำให้ช่างเชื่อมตกลงไปในท่อระบายน้ำ ข่าว

ระทึกศรีราชา จ.ชลบุรี ท่อระบายน้ำระเบิดหน้าห้างดัง ช่างเชื่อมร่างกระเด็น ดับ 1 เจ็บสาหัส 1

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ในหลวง ทรงรับ รศ.เสรี วงษ์มณฑา เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ป่วยเนื้องอกในสมอง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ปูติน อินเลิฟ” สื่อผู้ดีไล่ขุดภาพ ลุ้นหวยออก “ราชินียิมนาสติก” หรือกิ๊กสาววัยทีน

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 2 มกราคม 2569 เลขเด็ด

มาตามนัด เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 2 ม.ค. 69 เซียนหวยแห่ส่อง แนวทางนำโชครับปีใหม่

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ธ.ค. 2568 14:57 น.| อัปเดต: 21 ธ.ค. 2568 14:57 น.
65
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไฮเดนไฮม์ พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 21 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 21 ธันวาคม 2568
ไทยไลอ้อนแอร์ลืมกระเป๋าทั้งลำ

ดราม่าสนั่น! สายการบินดัง ไม่ขนสัมภาระผดส.ทั้งลำมาด้วย ฟังข้ออ้างยิ่งช็อก!

เผยแพร่: 21 ธันวาคม 2568

ด่วนที่สุด! อรัญประเทศ สั่งอพยพทันที หลังเสียงอาวุธหนักถล่มชายแดนสระแก้ว พ่อค้า-แม่ค้าหนีตายวุ่น

เผยแพร่: 21 ธันวาคม 2568
พิธีศพ 2 ทหารเนิน350

ภาพที่มีน้ำตา นายกฯ เป็นประธานพิธีส่งศพ 2 ทหารกล้าจากสมรภูมิ “เนิน 350”

เผยแพร่: 21 ธันวาคม 2568
Back to top button