ญี่ปุ่นกางแผนรับมือ แผ่นดินไหวญี่ปุ่นโตเกียว คาดคน 8.4 ล้าน เคว้งกลับบ้านไม่ได้
รัฐบาลญี่ปุ่นอัปเดตโมเดลความเสียหาย หากเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ระดับ 7.3 กลางวันวันทำงาน ระบบขนส่งเมืองหลวงอาจเป็นอัมพาต ย้ำกฎเหล็ก อย่าเพิ่งรีบย้ายตัว เพื่อลดความโกลาหล
รัฐบาลญี่ปุ่นได้เปิดเผยรายงานการประเมินความเสี่ยงฉบับอัปเดตล่าสุด เกี่ยวกับสถานการณ์จำลองหากเกิดเหตุธรณีพิบัติภัยขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเขตมหานครโตเกียว โดยเฉพาะกรณีเลวร้ายที่สุดหากเกิดแผ่นดินไหวในช่วงเที่ยงของวันทำงาน ซึ่งระบบขนส่งสาธารณะจะกลายเป็นอัมพาตทันที ตัวเลขที่น่าตกใจจากการประเมินครั้งนี้ระบุว่า อาจมีประชาชนจำนวนมหาศาลถึง 8.4 ล้านคน ต้องกลายเป็นผู้ติดค้าง ที่ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้
ตัวเลข 8.4 ล้านคนนี้ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกรุงโตเกียวเท่านั้น แต่ครอบคลุมพื้นที่ปริมณฑลและจังหวัดโดยรอบ ได้แก่ ชิบะ, คานากาวะ, ไซตามะ และอิบารากิ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงโตเกียวเพียงจุดเดียว คาดว่าจะมีผู้ติดค้างสูงสุดราว 4.8 ล้านคน
นอกจากนี้ รายงานยังชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงของกลุ่มเปราะบางอีกกว่า 1.6 ล้านคน ที่อาจไม่สามารถพำนักรอในอาคารสำนักงานหรือโรงเรียนได้เนื่องจากความเสียหายของโครงสร้าง และยังรวมถึงกลุ่ม “คนนอกพื้นที่” อย่างนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจชาวต่างชาติอีกราว 6.5 แสนถึง 8.8 แสนคน ที่อาจต้องเผชิญชะตากรรมติดค้างอยู่กลางมหานครที่ไม่คุ้นเคย
สาเหตุที่ทางการญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับประเด็น “ผู้ติดค้าง” อย่างมาก เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า หากประชาชนจำนวนหลายล้านคนพยายามเดินทางกลับบ้านพร้อมกันในทันที จะก่อให้เกิดความแออัดขั้นวิกฤตบนท้องถนนและทางเท้า จนล้นทะลักลงมากีดขวางเส้นทางจราจร
นั่นจะกลายเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงที่ทำให้รถพยาบาล รถดับเพลิง และทีมกู้ภัย ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบเหตุเพื่อช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้ทันเวลา การเคลื่อนย้ายตัวผิดเวลาจึงอาจหมายถึงการเพิ่มยอดผู้เสียชีวิตทางอ้อม
ด้วยเหตุนี้ แนวทางปฏิบัติหลักที่ทางการญี่ปุ่นพยายามสื่อสารและเน้นย้ำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าใจตรงกันคือหลักการ “อย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายโดยไม่จำเป็น” (Stay Put) โดยขอให้ประชาชนพำนักรอในอาคารที่ทำงานหรือสถานที่ปลอดภัยก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแนวทางให้ภาคเอกชนและสถานประกอบการ เตรียมความพร้อมด้วยการสำรองเสบียงอาหาร น้ำดื่ม และผ้าห่ม ให้เพียงพอสำหรับการดูแลพนักงานและผู้มาติดต่อให้สามารถพักค้างแรมได้ “อย่างน้อย 3 วัน” เพื่อลดความโกลาหลในช่วง 72 ชั่วโมงแรกหลังเกิดภัยพิบัติ ซึ่งถือเป็นช่วงเวลานาทีทองของการกู้ชีพ
ทั้งนี้ การเตรียมพร้อมดังกล่าวสอดคล้องกับการประเมินทางธรณีวิทยาที่ระบุว่า ประเทศญี่ปุ่นยังคงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดแผ่นดินไหวระดับแมกนิจูด 7 ใต้เขตมหานครโตเกียวภายในช่วง 30 ปีข้างหน้า การจำลองสถานการณ์และวางแผนรับมือล่วงหน้าจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดเมื่อวันนั้นมาถึง
ข้อมูลจาก : THE STRAITSTIMES
ติดตาม The Thaiger บน Google News: