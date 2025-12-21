ข่าวกีฬาซีเกมส์

เหรียญเงินแลกเลือด “น้องเบส” วอลเลย์ชายหาดหญิงไทย กัดฟันแข่งฝืนเจ็บ คว้าเหรียญเงินซีเกมส์

เผยแพร่: 21 ธ.ค. 2568 13:25 น.| อัปเดต: 21 ธ.ค. 2568 13:28 น.
น้องเบส วอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทย สู้ต่อแม้เจ็บหนักในซีเกมส์ 2025
เพจทีมชาติ เผย ความลับสุดช็อก น้องเบส ตัวหลักวอลเลย์ชายหาดหญิงไทยเจ็บสาหัสก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ หมอเย็บสด 14 เข็ม แต่ถอนตัวไม่ได้ ต้องฝืนลงแข่งทั้งน้ำตาตั้งแต่นัดแรกยันนัดชิง ก่อนสู้สุดใจจนคว้าเหรียญเงิน ขอโทษคนไทยที่ไปไม่ถึงฝั่งฝัน

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก เพจ Beach Volleyball Women Thailand ได้ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังความเจ็บปวดของ น้องเบส (วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี) หนึ่งในผู้เล่นตัวหลัก ทีมวอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ 2025 ประสบอุบัติเหตุรุนแรงระหว่างการฝึกซ้อมที่พัทยา เมื่อเช้าวันที่ 8 ธันวาคม 2568 ก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นเพียงไม่กี่วัน

นาทีช็อก! เหยียบเปลือกหอย เย็บสด 14 เข็ม

เหตุการณ์เกิดขึ้นขณะซ้อม น้องเบสเหยียบเข้ากับเปลือกหอยในสนาม จนเกิดแผลฉกรรจ์ เพื่อนร่วมทีมและโค้ชต่างตกใจสุดขีดเมื่อเห็นสภาพบาดแผล แพทย์วินิจฉัยและทำการเย็บไปถึง 14 เข็ม

ทีมวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยคว้าเหรียญเงินในซีเกมส์ 2025 ด้วยความอดทน
สถานการณ์ตอนนั้นบีบคั้นหัวใจ ทีมมีทางเลือกแค่ 2 ทาง คือ 1. ถอนตัว หรือ 2. กัดฟันแข่งต่อ ซึ่งสุดท้ายด้วยสปิริตและเงื่อนไขที่ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้ น้องเบสจึงตัดสินใจ “สู้ต่อ” ทั้งที่แผลยังสดและเจ็บปวดทรมานทุกครั้งที่เคลื่อนไหว

ในรอบชิงชนะเลิศวันที่ 19 ธันวาคม น้องเบสลงสนามด้วยความกดดันและอาการบาดเจ็บสะสมจนถึงขีดสุด แม้สุดท้ายจะพ่ายแพ้ได้เพียงเหรียญเงิน แต่เบื้องหลังเหรียญรางวัลนี้แลกมาด้วยความอดทนและคราบน้ำตาของนักสู้สาวไทยอย่างแท้จริง

น้องเบส แข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทย แม้ต้องเย็บ 14 เข็ม
ทางเพจทิ้งท้ายขอบคุณทุกกำลังใจ โดยเฉพาะนายกสมาคมฯ ที่โทรมาให้กำลังใจทุกวัน และขอให้แฟนกีฬาเข้าใจว่าทุกคนทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว และจะนำบทเรียนนี้กลับไปแก้ไขเพื่อกลับมาสู้ใหม่อีกครั้ง

ภาพน้องเบสลงสนามวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยในซีเกมส์ 2025
