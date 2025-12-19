ข่าวกีฬาซีเกมส์วอลเลย์บอล
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ อินโดนีเซีย’ รอบชิงชนะเลิศ วันนี้ 19 ธ.ค. 68
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ 2025 รอบชิงชนะเลิศ คู่ระหว่าง ไทย พบ อินโดนีเซีย วันนี้ 19 ธ.ค. 68 แข่ง เวลา 17.30 น. ช่องถ่ายทอดสด ดูได้ทาง ช่อง NBT 2 HD
วันนี้ 19 ธ.ค. 2568 แฟนลูกยางไทยเตรียมส่งเสียงเชียร์ให้สุดเสียงกันอีกครั้ง โดยทีมวอลเลย์บอลชายมีคิวลงสนามในการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในรอบชิงชนะเลิศ พบกับ ทีมชาติอินโดนีเซีย
แฟนกีฬาชาวไทย ดูถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายไทยอินโดนีเซียวันนี้ได้ผ่านช่อง NBT 2 HD และสามารถรับชมผ่านทางออนไลน์ได้ทาง TrueVisions Now
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายไทย อินโดนีเซีย ซีเกมส์ 2025 วันนี้ สด
- คู่แข่งขัน : ไทย VS อินโดนีเซีย
- ช่องถ่ายทอดสด : ช่อง NBT 2 HD และ True Visions NOW
- เวลาแข่ง : 17.30 น.
- สนาม : อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก กรุงเทพฯ
