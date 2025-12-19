ข่าวกีฬาซีเกมส์วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ อินโดนีเซีย’ รอบชิงชนะเลิศ วันนี้ 19 ธ.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 12:00 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 10:17 น.
221

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ 2025 รอบชิงชนะเลิศ คู่ระหว่าง ไทย พบ อินโดนีเซีย วันนี้ 19 ธ.ค. 68 แข่ง เวลา 17.30 น. ช่องถ่ายทอดสด ดูได้ทาง ช่อง NBT 2 HD

วันนี้ 19 ธ.ค. 2568 แฟนลูกยางไทยเตรียมส่งเสียงเชียร์ให้สุดเสียงกันอีกครั้ง โดยทีมวอลเลย์บอลชายมีคิวลงสนามในการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในรอบชิงชนะเลิศ พบกับ ทีมชาติอินโดนีเซีย

แฟนกีฬาชาวไทย ดูถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายไทยอินโดนีเซียวันนี้ได้ผ่านช่อง NBT 2 HD และสามารถรับชมผ่านทางออนไลน์ได้ทาง TrueVisions Now

Credit : Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายไทย อินโดนีเซีย ซีเกมส์ 2025 วันนี้ สด

  • คู่แข่งขัน : ไทย VS อินโดนีเซีย
  • ช่องถ่ายทอดสด : ช่อง NBT 2 HD และ True Visions NOW
  • เวลาแข่ง : 17.30 น.
  • สนาม : อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก กรุงเทพฯ

 

