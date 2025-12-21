บันเทิง

แด๊กซ์ ร่ายยาวหนังคนละม้วน หลังดราม่าเพื่อนบ้านแจ้งข้อหาหนัก

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 21 ธ.ค. 2568 13:26 น.| อัปเดต: 21 ธ.ค. 2568 13:26 น.
แด๊กซ์ ROCK​ RIDER
ภาพ: Facebook DAX ROCK​ RIDER

แด๊กซ์ Rockrider อดีตร้องนำวงบิ๊กแอส ร่ายยาวต้นตอดราม่าเจอเพื่อนบ้านแจ้งทำร้ายร่างกาย โพสต์เล่ายิบอีกมุม ซัดคู่กรณีประวัติก็ไม่ธรรมดา

จากกรณีชายอ้างตัวเป็นเพื่อนบ้านแล้วเกิดมีปัญหากระทบกระทั่งกันกับนักร้องชื่อดัง ซึ่งต่อมาทราบว่าเป็น เอกรัตน์ วงศ์ฉลาด หรือ “แด๊กซ์ ร็อกไรเดอร์” (Dax Rockrider) โดยหลังจากวานนี้ฝั่งนักร้องดังเปิดเผยเรื่องราวอีกมุมซึ่งถือโอกาสระบุสั้นๆ ว่า อีกฝ่ายพูดความจริงไม่หมดและตัวของศิลปินเองนั้นก็จะไปแจ้งดำเนินคดีกับอีกฝ่ายเช่นกันด้วยนั้น

ล่าสุด แด๊กซ์ อดีตร้องนำวงบิ๊กแอส โพสต์อัปเดตเรื่องทั้งหมดอีกครั้ง แต่ร่ายยาวกว่าเดิมโดยระบุว่า “บางคนบอกผมไปจอดรถขวางบ้านเขา แต่ประเด็นคือ ตรงนั้นไม่ใช่เขตรั้วบ้านเขานะ และไม่ได้จอดล้ำเส้นมาเขตรั้วบ้านเขา และก็ไม่ใช่พื้นที่ห้ามจอด แต่เขามีความรู้สึกว่าแถวนั้นควรมีแค่รถบ้านเขาที่สามารถจอดได้ เพราะผมเห็นเขาเอากรวยส้มมาวางจองตลอด ทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านตัวเอง”

“ประธานหมู่บ้านรู้ดีครับว่า ไอ้เด็กนี่เป็นคนแบบไหน พ่อแม่รังแกฉันจนเสียนิสัย หัวหงอกหัวดำแถวบ้านใครมีปัญหา ด่าเสียหมาหมด ขนาดประธานหมู่บ้านเตือนเรื่องขับรถเร็วยังไปถีบรั้วบ้านประธาน แถมด่าลูกเมียเขาเสียเลย”

วันเกิดเหตุเรื่องจอดรถ พ่อเขาเดินมาบอก ผจก.ผมว่า อย่าจอดรถตรงนี้ บ้านเขาจะเข้าออกยาก ผมเลยบอกว่าเขตไม่ใช่รั้วบ้านน้า น้าจะมาห้ามได้ไง แล้วทำไมรถบ้านน้าไปจอดเขตหน้าบ้านคนอื่นได้ล่ะ น้าห้ามผมจอดเพียงเพราะรำคาญสายตาน้ารึป่าว มันก็ไม่ได้ขวางทางเข้าออกซะหน่อย (ผมยืนยันว่าผมไม่ได้ด่าอะไร แต่ผมเป็นคนพูดเสียงดังชัดเจน)

หลังจากนั้นไอ้เด็กนี่ได้ยินว่าผมมีปัญหากับพ่อมัน มันก็ออกมาจากข้างในบ้าน และตะโกนด่าผมกับผจก.ยับเลย และด่าลามปามไปถึงลูกสาวผมด้วย ซึ่งผมรู้สึกคาใจมากเรื่องนี้ และไอ้เด็กนี่ ทำฟึดฟัดจะออกมาต่อยผมด้วย แต่แม่มันดึงไว้ ส่วนผมได้แต่ข่มใจตัวเอง เลยบอกมันว่าให้เข้าบ้านไปซะ ผมไม่อยากมีเรื่องเพราะผมอยู่ที่สว่าง ไม่จำเป็นต้องแลกกับเรื่องแค่นี้

เหตการณ์ต่อมาตามที่มีคลิปปรากฏในโซเชียล ก็คือเวลาผ่านไปหลายเดือนจากเหตุการณ์ที่จอดรถ ผมบังเอิญไปเจอเด็กนี่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อ มันยืนซื้อหวยอยู่ แล้วพอมันเห็นผมมันก็ทำหน้าตายียวนกวนประสาท เหมือนต้องการให้ผมโมโห(หน้าตาเรียกตีน) ผมเลยไปที่รถมันและถามว่าวันนั้นเรื่องไม่เกี่ยวอะไรกับมึงเลยนะ กูคุยกับพ่อมึง แล้วมึงยุ่งอะไร แถมมึงพูดจากคุกคามลูกสาวกูด้วย แล้วมันก็เปิดประตูรถและหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิป(ตามที่ทุกคนเห็น)

เหมือนเดิมครับผมได้แต่คุมสติตัวเองและเดินกลับมาที่รถ มันก็ขับรถตามมาจอดขวางหน้ารถผม และกดกระจกลงด่าผมและด่าไปยันลูกอีกเหมือนเดิม แต่ผมไม่ตอบโต้อะไร เพราะไม่อยากมีปัญหา พวกคุณคิดว่าผมต้องใช้ความอดทนมากแค่ไหน ในทั้ง 2 เหตุการณ์ ?

สุดท้ายนี้ ผมขอมอบหน้าที่นี้ให้ทนายจัดการจนถึงที่สุดครับ ขอบคุณครับ #DaxRockRider.

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

