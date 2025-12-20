ข่าวกีฬาวอลเลย์บอล

ซีเกมส์หนสุดท้าย วอลเลย์บอลชายไทย เปิดใจซิวทองประวัติศาสตร์ในรอบ 8 ปี

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 20 ธ.ค. 2568 13:33 น.| อัปเดต: 20 ธ.ค. 2568 13:38 น.
ควันหลงหลังจากวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย สร้างผลงานหรูด้วยการพลิกล็อกชนะ อินโดนีเซีย แชมป์ 3 สมัยติดต่อกัน และดีกรีเหรียญทองซีเกมส์ 12 สมัย ไปด้วยสกอร์ 3-2 เซต (25-20, 16-25, 25-23, 23-25 และ 15-12) ส่งผลให้ทัพนักตบลูกยางชายของไทยคว้าเหรียญทองสมัยที่ 9 มาครองได้สำเร็จ และยังเป็นแชมป์รายการนี้ในรอบ 8 ปี นับตั้งแต่ทำได้ในซีเกมส์ 2017 ที่ประเทศมาเลเซีย

สำหรับเกมนี้ นภาเดช พินิจดี ทำคะแนนสูงสุดให้ทีมไทย 29 แต้ม ตามด้วย ชัยวัฒน์ ถุงคำ ทำได้ 18 แต้ม ส่วน อินโดนีเซียได้จาก ริวาน นูร์มุลกี ทำแต้มสูงสุดของแมตช์และทีม ตบไป 32 คะแนน

ภาพ @สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยฯ

ด้าน อนุชิต ภักดีแก้ว นักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย ตำแหน่ง “บอลเร็ว” เปิดเผยความรู้สึกหลังสามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งชันวอลเลย์บอลซีเกมส์ครั้งที่ 33 ประเภททีมชาย มาครองได้สำเร็จพร้อมกับเปรยว่าอาจเป็นการรับใช้ทีมชาติในซีเกมส์เป็นหนสุดท้ายด้วย

อนุชิต ภักดีแก้ว (ภาพ @Facebook)

“มันคือ 8 ปีที่ผมรอคอยมันมาโดยตลอดเราซ้อมหนักเราทุ่มเทกันมาอย่างหนักรับแรงกดดันกันมาตั้งแต่เริ่มซ้อมวันแรกโค้ชบอกพวกเราเสมอสิ่งที่ต้องการ คือ เหรียญทองเท่านั้นแล้ววันนี้พวกเราทุกคนทำมันได้ ผมเล่นซีเกมส์มา 4 ครั้งได้เหรียญทอง 2 ครั้งเหรียญทองแดง 1 ครั้ง และได้ที่ 4”

“หลังจากนี้ไปไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นซีเกมส์สุดท้ายของผมแล้วต้องขอบคุณทุกๆคนที่คอยสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ หมูบิน #Anuchit12”

ทั้งนี้ ความสำเร็จดังกล่าวถือเป็นเหรียญทองซีเกมส์ครั้งล่าสุดของทีมชายไทย ในรอบ 8 ปี ต่อจากหนสุดท้ายที่ทำได้ในซีเกมส์ครั้งที่ 29 ที่กัวลาลัมเปอร์ ปี 2017 ขณะเดียวกันยังเป็นการผงาดเหรียญทองในบ้านของตัวเอง รอบ 30 ปี ที่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเคยทำได้โดยก่อนหน้านี้เกิดขึ้นในซีเกมส์ครั้งที่ 18 ที่ จ.เชียงใหม่ ปี 1995.

ภาพ @สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยฯ
