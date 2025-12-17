ข่าวกีฬาซีเกมส์วอลเลย์บอล
สรุปตารางคะแนนล่าสุด วอลเลย์บอลชาย ในการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 หลังจบรอบแบ่งกลุ่ม ทีมชาติไทย เข้ารอบรอลุ้นเหรียญ
จบลงไปแล้วสำหรับการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม วอลเลย์บอลชาย ในการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อวานนี้ (16 ธันวาคม) ทีมชาติไทย มีคิวลงสนามพบกับ ทีมชาติเวียดนาม ในเกมสุดท้ายของกลุ่ม เอ ซึ่งผลการแข่งขันเป็นทางด้านทัพลูกยางไทยที่เอาชนะไปได้ขาดลอย 3-0 เซต 25-23, 25-19 และ 25-17 พร้อมส่งให้ทีมชาติไทยเข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม เอ ได้สำเร็จ
ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ 2025 รอบแบ่งกลุ่ม นัดสุดท้าย
วันที่ 16 ธันวาคม 2568
- กลุ่ม เอ : สิงคโปร์ ชนะ สปป.ลาว 3-1 เซต 20-25, 25-23, 25-20 และ 25-19
- กลุ่ม เอ : เวียดนาม แพ้ ไทย 0-3 เซต 23-25, 19-25 และ 17-25
- กลุ่ม บี : ฟิลิปปินส์ แพ้ อินโดนีเซีย 0-3 เซต 17-25, 25-27 และ 24-26
ตารางคะแนนล่าสุด วอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ 2025
กลุ่ม เอ
- ไทย แข่ง 3 เกม ชนะ 3 แพ้ 0 มี 9 คะแนน ได้ 9 เซต เสีย 1 เซต
- เวียดนาม แข่ง 3 เกม ชนะ 2 แพ้ 1 มี 6 คะแนน ได้ 6 เซต เสีย 3 เซต
- สิงคโปร์ แข่ง 3 เกม ชนะ 1 แพ้ 2 มี 3 คะแนน ได้ 4 เซต เสีย 7 เซต
- สปป.ลาว แข่ง 3 เกม ชนะ 0 แพ้ 3 มี 0 คะแนน ได้ 1 เซต เสีย 9 เซต
กลุ่ม บี
- อินโดนีเซีย แข่ง 2 เกม ชนะ 2 แพ้ 0 มี 6 คะแนน ได้ 6 เซต เสีย 0 เซต
- ฟิลิปปินส์ แข่ง 2 เกม ชนะ 1 แพ้ 1 มี 3 คะแนน ได้ 3 เซต เสีย 3 เซต
- เมียนมา แข่ง 2 เกม ชนะ 0 แพ้ 2 มี 0 คะแนน ได้ 0 เซต เสีย 6 เซต
