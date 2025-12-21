แอสตัน วิลล่า พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 21 ธ.ค. 68
21 ธันวาคม 2568 เวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม วิลล่า พาร์ค แอสตัน วิลล่า พบ แมนยู The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก แอสตัน วิลล่า VS แมนยู ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : แอสตัน วิลล่า VS แมนยู
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2568 เวลา 23.30 น.
- สนาม : วิลล่า พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล แอสตัน วิลล่า – แมนยู
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
แอสตัน วิลล่า
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสิงห์ผยอง ของกุนซือ อูไน เอเมรี่ จะยังไม่มีชื่อของ ไทรอน มิงส์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อีแวนน์เกสซองด์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ พร้อมกองหลัง 4 คน แมตตี้ แคช, เอซรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, เอียน มาตเซ่น แดนกลางเป็น บูบาการ์ กามาร่า, อมาดู โอนาน่า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ จอห์น แม็คกินน์, ยูริ ตีเลอมันส์, มอร์แกน โรเจอร์ส ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โอลลี่ วัตกิ้นส์
แมนฯ ยูไนเต็ด
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปีศาจแดง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ รูบิน อโมริม จะยังไม่มีชื่อของ มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง คาเซมิโร่ ที่ติดโทษแบน นอกจากนี้จะไม่มีชื่อของ ไบรอัน เอ็มเบอโม่, อาหมัด ดิยัลโล่ และ นุสแซร์ มาซราวี ที่ติดภารกิจทีมชาติ
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เซนเน่อ ลัมเมนส์ พร้อมกองหลัง 3 คน เลนี่ โยโร่, แฮร์รี่ แม็คไกว์, ลุค ชอว์ แดนกลางเป็น ดิโอโก้ ดาโลต์, ค็อบบี้ เมนู, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, พาทริค ดอร์กู แนวรุกนำทัพมาโดย มาเธอุส คุนญ่า, เมสัน เมาท์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เบนยามิน เชชโก้
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แอสตัน วิลล่า VS แมนยู
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 25/05/25 แมนยู 2-0 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)
- 06/10/24 แอสตัน วิลล่า 0-0 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
- 11/02/24 แอสตัน วิลล่า 1-2 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
- 26/12/23 แมนยู 3-2 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)
- 30/04/23 แมนยู 1-0 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
แอสตัน วิลล่า
- 14/12/25 ชนะ เวสต์แฮม 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 11/12/25 ชนะ บาเซิล 2-1 (ยูโรป้า ลีก)
- 06/12/25 ชนะ อาร์เซนอล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/12/25 ชนะ ไบรท์ตัน 4-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/11/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
แมนฯ ยูไนเต็ด
- 15/12/25 เสมอ บอร์นมัธ 4-4 (พรีเมียร์ลีก)
- 08/12/25 ชยะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 4-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/12/25 เสมอ เวสต์แฮม 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/11/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 24/11/25 แพ้ เอฟเวอร์ตัน 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
แอสตัน วิลล่า (4-2-3-1) : เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ (GK) – แมตตี้ แคช, เอซรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, เอียน มาตเซ่น – บูบาการ์ กามาร่า, อมาดู โอนาน่า – จอห์น แม็คกินน์, ยูริ ตีเลอมันส์, มอร์แกน โรเจอร์ส – โอลลี่ วัตกิ้นส์
แมนยู (3-4-2-1) : เซนเน่อ ลัมเมนส์ (GK) – เลนี่ โยโร่, แฮร์รี่ แม็คไกวร์, ลุค ชอว์ – ดิโอโก้ ดาโลต์, คาเซมิโร่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, พาทริค ดอร์กู – มาเธอุส นูเนส, เมสัน เมาท์ – เบนยามิน เชชโก้
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
แอสตัน วิลล่า 1-2 แมนยู
ติดตาม The Thaiger บน Google News: