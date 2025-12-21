ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

แอสตัน วิลล่า พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 21 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 21 ธ.ค. 2568 12:30 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 14:52 น.
80

21 ธันวาคม 2568 เวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม วิลล่า พาร์ค แอสตัน วิลล่า พบ แมนยู The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก แอสตัน วิลล่า VS แมนยู ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : แอสตัน วิลล่า VS แมนยู
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2568 เวลา 23.30 น.
  • สนาม : วิลล่า พาร์ค
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Manchester United

วิเคราะห์บอล แอสตัน วิลล่า – แมนยู

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แอสตัน วิลล่า

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสิงห์ผยอง ของกุนซือ อูไน เอเมรี่ จะยังไม่มีชื่อของ ไทรอน มิงส์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อีแวนน์เกสซองด์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ พร้อมกองหลัง 4 คน แมตตี้ แคช, เอซรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, เอียน มาตเซ่น แดนกลางเป็น บูบาการ์ กามาร่า, อมาดู โอนาน่า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ จอห์น แม็คกินน์, ยูริ ตีเลอมันส์, มอร์แกน โรเจอร์ส ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โอลลี่ วัตกิ้นส์

Credit : Aston Villa FC

แมนฯ ยูไนเต็ด

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปีศาจแดง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ รูบิน อโมริม จะยังไม่มีชื่อของ มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง คาเซมิโร่ ที่ติดโทษแบน นอกจากนี้จะไม่มีชื่อของ ไบรอัน เอ็มเบอโม่, อาหมัด ดิยัลโล่ และ นุสแซร์ มาซราวี ที่ติดภารกิจทีมชาติ

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เซนเน่อ ลัมเมนส์ พร้อมกองหลัง 3 คน เลนี่ โยโร่, แฮร์รี่ แม็คไกว์, ลุค ชอว์ แดนกลางเป็น ดิโอโก้ ดาโลต์, ค็อบบี้ เมนู, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, พาทริค ดอร์กู แนวรุกนำทัพมาโดย มาเธอุส คุนญ่า, เมสัน เมาท์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เบนยามิน เชชโก้

Credit : Manchester United

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แอสตัน วิลล่า VS แมนยู

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 25/05/25 แมนยู 2-0 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)
  • 06/10/24 แอสตัน วิลล่า 0-0 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
  • 11/02/24 แอสตัน วิลล่า 1-2 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/12/23 แมนยู 3-2 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/04/23 แมนยู 1-0 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

แอสตัน วิลล่า

  • 14/12/25 ชนะ เวสต์แฮม 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 11/12/25 ชนะ บาเซิล 2-1 (ยูโรป้า ลีก)
  • 06/12/25 ชนะ อาร์เซนอล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/12/25 ชนะ ไบรท์ตัน 4-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/11/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-0 (พรีเมียร์ลีก)

แมนฯ ยูไนเต็ด

  • 15/12/25 เสมอ บอร์นมัธ 4-4 (พรีเมียร์ลีก)
  • 08/12/25 ชยะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 4-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/12/25 เสมอ เวสต์แฮม 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/11/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/11/25 แพ้ เอฟเวอร์ตัน 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Aston Villa FC

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

แอสตัน วิลล่า (4-2-3-1) : เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ (GK) – แมตตี้ แคช, เอซรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, เอียน มาตเซ่น – บูบาการ์ กามาร่า, อมาดู โอนาน่า – จอห์น แม็คกินน์, ยูริ ตีเลอมันส์, มอร์แกน โรเจอร์ส – โอลลี่ วัตกิ้นส์

แมนยู (3-4-2-1) : เซนเน่อ ลัมเมนส์ (GK) – เลนี่ โยโร่, แฮร์รี่ แม็คไกวร์, ลุค ชอว์ – ดิโอโก้ ดาโลต์, คาเซมิโร่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, พาทริค ดอร์กู – มาเธอุส นูเนส, เมสัน เมาท์ – เบนยามิน เชชโก้

Credit : Manchester United

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

แอสตัน วิลล่า 1-2 แมนยู

 

เผยแพร่: 21 ธ.ค. 2568 12:30 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 14:52 น.
80
