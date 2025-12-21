ข่าวอาชญากรรม

คลิปมัดตัวเพื่อนบ้านคลั่ง! แทงดับหนุ่มห้าง 15 แผล แม่ไหว้ขอโทษอ้างลูกขาดยา

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 21 ธ.ค. 2568 10:55 น.| อัปเดต: 21 ธ.ค. 2568 10:58 น.
61
วงจรปิดมัดตัวชัด เพื่อนบ้านโหดแทงหนุ่มอายุ 24 ปี ดับหน้าบ้านย่านพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ญาติร่ำไห้ผู้ตายเป็นเด็กดีเพิ่งสึกเตรียมแต่งงาน ด้านแม่ผู้ก่อเหตุ เผย ลูกป่วยจิตเวชแต่ไม่ได้กินยาต่อเนื่อง

เมื่อเวลา 08.30 น.ของวันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา สภ.บ้านคลองสวน รับแจ้งเหตุฆาตกรรมภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จึงนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน แพทย์เวร และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รุดตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ที่เกิดเหตุพบร่าง นายธรณ์ไชย (สงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี นอนเสียชีวิตจมกองเลือดข้างรถจักรยานยนต์ของตนเอง สภาพศพมีบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมทั่วร่างกายถึง 15 แผล ใกล้กันเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ คือ นายฐากูร (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี พร้อมของกลางมีดปลายแหลม 1 เล่ม

หลักฐานสำคัญจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นพฤติการณ์โหดเหี้ยม เมื่อ นายฐากูร เพื่อนบ้านในซอยเดียวกัน เดินเข้ามาใช้มีดแทงผู้ตายต่อหน้าพ่อแม่น้องชายโดยที่เหยื่อไม่มีโอกาสป้องกันตัว แม้พ่อและเพื่อนบ้านจะรีบวิ่งออกมาช่วยหลังได้ยินเสียงร้องขอชีวิต แต่ก็ไม่ทันการณ์

ป้าของผู้เสียชีวิตเปิดเผยด้วยความอัดอั้น ปกติหลานชายเป็นเด็กนิสัยดี เรียบร้อย ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร เพิ่งจะสึกจากการบวชเรียนเมื่อกลางปีที่ผ่านมา และขยันทำงานเพื่อเก็บเงินสร้างครอบครัว โดยมีแผนจะแต่งงานในเร็วๆ นี้ ถือเป็นเสาหลักที่ครอบครัวฝากความหวัง แต่กลับต้องมาจบชีวิตลงอย่างไม่คาดฝัน

ขณะที่เพื่อนบ้าน เล่าว่า นายฐากูร ผู้ก่อเหตุมักมีอารมณ์รุนแรงและมีปัญหากระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้านเป็นประจำจนเป็นที่เอือมระอา

ด้านมารดาของนายฐากูรยกมือไหว้ขอโทษครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมให้การว่า ลูกชายป่วยเป็นโรคจิตเวชมานานหลายปี ที่ผ่านมาเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง แต่ระยะหลังเกิดปัญหาเรื่องการรับยา เนื่องจากโรงพยาบาลระบุว่าต้องพาตัวผู้ป่วยไปตรวจจึงจะจ่ายยาให้ได้ แต่เมื่อพาไปแล้วลูกชายกลับหนีกลับมาบ้าน ทำให้เกิดภาวะ “ขาดยา” จนอาการกำเริบและก่อเหตุสลดขึ้น

เบื้องต้น ตำรวจคุมตัวนายฐากูรส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านคลองสวน เพื่อสอบปากคำอย่างละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนร่างผู้เสียชีวิตได้ส่งมอบให้สถาบันนิติเวชผ่าพิสูจน์ต่อไป (ดูคลิป).

ขอบคุณคลิปจาก Facebook @KhueanKhanNews

