ปมลอบยิง “กำนันยอง” เหตุเลือกตั้งอบต.ระอุ ก่อนถูกดักยิง-มีสายลึกลับโทรหา
ไขปมลอบยิง “กำนันยอง” คาดเลือกตั้งนายกอบต.ที่จังหวัดสงขลา ระอุ ! มือปืนตามประกบยิงรถยนต์ 7 ที่นั่ง เผยมีสายลึกลับโทรหาก่อนเหตุสลด
กรณีวานนี้ (19 ธ.ค.) เมื่อเวลา 20.30 น. สภ.ป่าบอน จ.พัทลุง รับแจ้งเหตุสะเทือนขวัญคนร้ายใช้อาวุธปืนดักสังหารนักการเมืองท้องถิ่นชื่อดัง บริเวณหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง โดยหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมด้วยกองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยกู้ภัยรุดไปยังที่เกิดเหตุ
พบภาพความสูญเสียรถยนต์อเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีบรอนซ์เงิน ทะเบียนสงขลา เสียหลักพุ่งตกลงไปข้างทาง สภาพรถบ่งบอกถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้น กระจกและประตูฝั่งคนขับมีรูกระสุนเจาะทะลุ 2 จุดใหญ่ ภายในรถพบร่างไร้วิญญาณของนายพะยอม สังข์ทอง หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันดีในนาม “กำนันยอง” อายุ 64 ปี อดีตกำนันตำบลท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
สภาพศพถูกคมกระสุนขนาดเบอร์ 12 เจาะเข้าที่ชายโครงขวาทะลุออกด้านซ้ายและเข้าที่แขนขวา ทำให้เสียชีวิตคาพวงมาลัยทันที นอกจากนี้บนถนนใกล้จุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนตกอยู่ 2 ปลอก จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานมัดตัวคนร้าย
สอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุกำนันยองซึ่งปัจจุบันลงสมัครชิงเก้าอี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท่าชะมวง ในนาม “ทีมพลังใหม่พัฒนาท่าชะมวง” หมายเลข 2 และเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจลงพื้นที่หาเสียงจากนั้นได้ขับรถไปส่งทีมงานหัวคะแนน
โดยก่อนเกิดเหตุได้ประชุมกับทีมงานที่ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งในพื้นที่ ต.ท่าชะมวง จากนั้นขับรถไปส่งลูกทีมจำนวน 3 คน ถึงบ้านแต่ละคนจนหมด ก่อนขับรถกลับบ้านเพียงลำพัง กระทั่งขับรถใกล้ถึงบ้านประมาณ 3 กม. ได้มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนและไม่ทราบว่าใช้พาหนะใดตามประกบ ก่อนใช้อาวุธปืนลูกซองยิงใส่รถของนายพยอม จำนวน 2 นัด กระสุนถูกตัวจนรถเสียหลักพุ่งลงข้างทาง ทำให้เสียชีวิตดังกล่าว
ด้าน พ.ต.อ.สมชาย จันทร์ยัง ผกก.สภ.ป่าบอน เปิดเผยหลังลงพื้นที่ตรวจสอบว่า คดีนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่สังคมจับตามอง เบื้องต้นตำรวจวางน้ำหนักไปที่ 2 ประเด็นหลัก คือ ความขัดแย้งทางการเมืองท้องถิ่น เนื่องจากการแข่งขันในสนามเลือกตั้ง อบต.ท่าชะมวง กำลังดุเดือด และผู้ตายถือเป็นตัวเต็งที่มีฐานเสียงแน่นหนา กับประเด็น ความขัดแย้งส่วนตัว ที่อาจมีปัญหากับคู่อริเก่า
ขณะนี้ ชุดสืบสวนกำลังปูพรมไล่ล่าคนร้าย โดยเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหนีและจุดเชื่อมต่อระหว่างอำเภอ พร้อมเรียกสอบปากคำญาติและคนใกล้ชิด เพื่อหาจุดเชื่อมโยงนำไปสู่การกระชากหน้ากากมือปืนรายนี้มาลงโทษตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วที่สุด
สำหรับความคืบหน้าช่วงบ่ายวันนี้ (20 ธ.ค.) ญาตินำศพนายพะยอม สังข์ทอง หรือกำนันยอง มาบำเพ็ญกุศลสพตามศาสนา ยังบ้านเกิดที่วัดช่องเขา ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดยมีการรดน้ำศพในเวลา 14.00 น. ท่ามกลางชาวบ้านและญาติเดินทางมาร่วมอย่างเนืองแน่น
ทราบต่อมาจากรายงานของ “ข่าวสด” ก่อนหน้าลงสมัครนายกอบต.นั้น กระแสวงในระบุมีการต่อรองขอให้กำนันอย่าลงแข่งจากกลุ่มทุนธุรกิจสีเทา แต่กำนันยองยังลงแข่งและมีกระแสตอบรับสูงมากขึ้น ซึ่งไม่กี่วันที่จะเกิดเหตุฝั่งกำนันยองเหมือนจะรู้ตัวจึงติดต่อไปขอกำลังช่วยเหลือจากนายตำรวจใหญ่ในภาค 9 แต่ยังไม่มีการส่งกำลังมาช่วยคุ้มกัน จนกระทั่งถูกตามยิงจนเสียชีวิต
ส่วน นายมานิตย์ พรหมชนะ เลขากลุ่มทีมพลังใหม่พัฒนาท่าชะมวง กล่าวว่า ก่อนหน้านี้กำนันยองนำทีมออกหาเสียงในพื้นที่มาอย่างเนื่อง และกระแสตอบรับค่อนข้างดี แต่กำนันไม่เคยเล่าถึงปัญหาว่ามีอะไรไม่สบายใจ โดยก่อนถูกยิงเสียชีวิตออกพบปะประชาชน แล้วมาร่วมประชุมวางแผนการหาเสียงกันของกลุ่ม โดยขณะมีการประชุมมีโทรศัพท์ลึกลับเข้ามา แต่กำนันไม่ยอมบอกว่าใครโทรมา ก่อนประชุมเสร็จได้แยกย้ายกันกลับบ้าน ทราบข่าวครั้งกำนันถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
ด้านคณะทำงานของกลุ่มอีกคน กล่าวว่า เบื้องทางกำนันยองไม่เคยเล่าอะไรเลยไม่ทราบว่าต้นเหตุมาจากไหน ทุกวันคณะทำงานมุ่งเน้นในเรื่องของการพบปะประชาชน อีกทั้งการหาเสียงเน้นเดินเคาะประตูบ้านเท่านั้นจึงไม่ทราบไดว่า มูลเหตุแน่ชัดนั้นมาจากเรื่องใดจริงๆ.
