ระทึกศรีราชา จ.ชลบุรี ท่อระบายน้ำระเบิดหน้าห้างดัง ช่างเชื่อมร่างกระเด็น ดับ 1 เจ็บสาหัส 1
สลดกลางดึก ห้างดังย่านไร่กล้วย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ประกายไฟงานเชื่อมร่วงใส่บ่อดักไขมันทำก๊าซบึ้มสนั่น อัดร่างช่างซ่อมร่วงบ่อลึก 4 เมตร ลูกค้าโดนลูกหลงเจ็บอีก 1
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ธ.ค. 68 เพจ FM91 Trafficpro รายงานข่าวด่วนว่า เกิดเสียงดังคล้ายระเบิดบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ ย่านไร่กล้วย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เบื้องต้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต เจ้าหน้าที่กำลังเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือ ต่อมา สำนักข่าวไทยรัฐ ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมถึงสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว ระบุว่า
เมื่อคืนวันที่ 20 ธ.ค. เวลาประมาณ 23.30 น. พ.ต.ท.สิทธิชัย โทนผุย รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ศรีราชา ได้รับแจ้งเหตุแก๊สระเบิดภายในท่อระบายน้ำ หน้าห้างสรรพสินค้าใน ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา เกิดจากกลุ่มช่างเชื่อม 4 คน เข้ามาซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำและบ่อดักไขมัน ระหว่างทำงานมี “ประกายไฟ” ตกลงไปในท่อ ทำให้ไปจุดระเบิดกับแก๊สที่สะสมอยู่ด้านล่างจนเกิดแรงอัดรุนแรง
ส่งผลให้ นายทินภัทร (30 ปี) ร่างตกลงไปในท่อลึก 4 เมตร นายสามารถ (35 ปี) ถูกแรงอัดจนขาขวาฉีกขาด และมีลูกค้าของห้างได้รับบาดเจ็บอีก 1 ราย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กั้นพื้นที่เพื่อตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก: FM91 Trafficpro และ ไทยรัฐ
