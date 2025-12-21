ด่วน! จ่าเอก เทอดพงษ์ นาวิกฯ เหยียบระเบิดขาขาดที่ตราด ตร.เร่งเคลียร์ทางส่ง รพ.
เปิดเส้นทางฉุกเฉิน สภ.เมืองจันทบุรี อำนวยความสะดวกนำส่งทหารกล้า “จ่าเอก เทอดพงษ์” รักษาตัวด่วน หลังโดนกับดักระเบิดที่บ้านหนองรี เผยเป็น “ขาแรก” ของทัพเรือในสมรภูมินี้
เฟซบุ๊ก เพจ Army Military Force ได้รายงานข่าวด่วนแจ้งเหตุทหารไทยได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดตราด รายงานระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองจันทบุรี ได้ระดมกำลังเข้าเคลียร์เส้นทางจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ ในการเคลื่อนย้าย จ่าเอก เทอดพงษ์ ทหารช่างสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เข้ารับการรักษาตัวอย่างเร่งด่วนที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
สำหรับสาเหตุการบาดเจ็บ ทราบว่า จ่าเอก เทอดพงษ์ ประสบเหตุ เหยียบกับระเบิด จนได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้น ขาขาด ขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ บ้าน 3 หลัง บ้านหนองรี ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีรายงานการปะทะและการตรวจพบทุ่นระเบิดหนาแน่นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทางเพจ Army Military Force ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมเชิงสถิติที่น่าตกใจว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นความสูญเสียอวัยวะครั้งที่ 8 (ขาที่ 8) ของกำลังพลฝ่ายไทยในภาพรวมของความขัดแย้งรอบนี้ แต่ถือเป็น “ขาแรกของกองทัพเรือ” ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แนวรบจังหวัดตราด
