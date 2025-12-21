ส่องผล นิด้าโพล เกือบครึ่ง “หาคนเหมาะไม่ได้” แต่ พรรคประชาชน ยังตัวเต็งความนิยม
นิด้าโพล สำรวจกระแสการเมือง กทม. ธันวาคม 68 พบชาวเมืองหลวงเกือบครึ่ง ยังไม่เทใจให้ใคร แต่หากต้องเลือก “ณัฐพงษ์” มาวินนายกฯ ทิ้งห่าง “อนุทิน-อภิสิทธิ์” ขณะที่เพื่อไทยร่วงอยู่อันดับ 5
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความนิยมทางการเมืองล่าสุดในหัวข้อ กระแสการเมือง กรุงเทพมหานคร โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2568 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขต รวม 2,000 หน่วยตัวอย่าง สะท้อนให้เห็นว่าคนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ยังคง แทงกั๊ก และยังไม่ตัดสินใจเลือกผู้นำคนใหม่
คนกรุงฯ 47% ยังไม่เจอคนที่ใช่ แต่ ณัฐพงษ์ นำโด่งในกลุ่มตัวเลือก
อถามถึงบุคคลที่คนกรุงเทพฯ จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในสถานการณ์ปัจจุบัน ผลปรากฏว่า เสียงส่วนใหญ่เกือบครึ่งหนึ่ง หรือ ร้อยละ 47.25 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ สะท้อนถึงภาวะสุญญากาศทางความเชื่อมั่นที่ชาว กทม. มีต่อตัวเลือกทางการเมืองในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในกลุ่มที่มีรายชื่อแคนดิเดต พบว่า นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ จากพรรคประชาชน ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับ 1 ที่ร้อยละ 16.95 ทิ้งห่างอันดับ 2 อย่าง นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่ได้ร้อยละ 10.90 และอันดับ 3 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯ จากประชาธิปัตย์ ที่ร้อยละ 9.00
ที่น่าสนใจคือ อันดับความนิยมของแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยอย่าง นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ อยู่อันดับ 6 (ร้อยละ 2.25) และ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ อยู่อันดับ 10 (ร้อยละ 1.30) ซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับฐานเสียงเดิมในอดีต
พรรคประชาชน ยืนหนึ่งพรรคขวัญใจคนกรุงฯ (ในกลุ่มที่เลือกแล้ว) ในส่วนของพรรคการเมืองที่คนกรุงเทพฯ จะสนับสนุน ผลสำรวจออกมาในทิศทางเดียวกัน คือ อันดับ 1 ร้อยละ 40.20 ระบุว่า “ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้”
สำหรับผู้ที่ตัดสินใจเลือกพรรคแล้ว พบว่า
- อันดับ 2 : พรรคประชาชน (ร้อยละ 26.25)
- อันดับ 3 : พรรคภูมิใจไทย (ร้อยละ 10.05)
- อันดับ 4 : พรรคประชาธิปัตย์ (ร้อยละ 9.55)
- อันดับ 5 : พรรคเพื่อไทย (ร้อยละ 6.85)
ตัวเลขนี้ชี้ให้เห็นนัยสำคัญทางการเมืองว่า พรรคประชาชนยังคงรักษาฐานเสียงคนเมืองไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ในขณะที่พรรคภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์เริ่มมีคะแนนตีตื้นขึ้นมาแซงหน้าพรรคเพื่อไทยในพื้นที่เมืองหลวง
