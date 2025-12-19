เปิดขั้นตอน ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ผ่านเว็บไซต์ เริ่ม 20 ธ.ค.นี้
สรุปขั้นตอน ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ผ่านเว็บไซต์ กกต. เริ่ม 20 ธันวาคม 2568 – 5 มกราคม 2569
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมเปิดระบบรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง สำหรับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งจริง คือวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ได้ โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ไปจนถึงวันที่ 5 มกราคม 2569
ผู้ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 จะต้องดำเนินการยื่นคำขอลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569
สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ผ่านเว็บไซต์ มีดังนี้
1. เข้าสู่ระบบ และกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน และกดปุ่มตรวจสอบข้อมูล
(ข้อมูลที่ต้องกรอก ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน, เลขรหัสกำกับบัตร (เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน), ชื่อ-นามสกุล (ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ), วันเดือนปีเกิด และรหัสประจำบ้าน)
2. หากข้อมูลถูกต้องจะพบข้อมูลการใช้สิทธิของผู้ลงทะเบียน ซึ่งจะประกอบด้วย ชื่อ จังหวัดที่มีสิทธิเลือกตั้ง และวันที่เลือกตั้ง
3. เลือกจังหวัดที่ต้องการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง
4. เลือกสถานที่ที่ต้องการไปใช้สิทธิ จากนั้นกดปุ่มบันทึกข้อมูล
5. กดยืนยันการลงทะเบียน
6. พิมพ์หรือบันทึกไฟล์แบบตอบรับเก็บไว้เป็นหลักฐาน
