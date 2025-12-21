อัปเดตตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก 2025-26 หลัง “ปืนใหญ่” ทวงบัลลังก์จ่าฝูง
ตารางคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ล่าสุด หลังเมื่อคืนที่ผ่านมา (20 ธ.ค.2025) “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล บุกทุบ “ทอฟฟี่สีนำเงิน” เอฟเวอร์ตัน 1-0 จากจุดโทษประตูโทน วิคตอร์ เยอเคเรส พร้อมเช็กอันดับดาวซัลโว “ฮาแลนด์” กดแล้วกี่ตุงหลังยึดหัวหาดถล่มสกอร์
ควันหลงหลังทราบผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยลูกทีมของมิเกล อาร์เตต้า กุนซือชาวสแปนิช วัย 43 ปีของอาร์เซน่อล ยังคงรักษาฟอร์มร้อนแรง ด้วยการบุกไปยัดเยียดความปราชัยให้กับเอฟเวอร์ตันของ เดวิด มอยส์ โดยประตูชัยลูกเดียวเกิดขึ้นในนาทีที่ 27 ซึ่ง เจค โอไบรอัน แนวรับของเอฟเวอร์ตันทำแฮนด์บอล ก่อนที่ “เยอเคเรส” กองห้าสวีเดนวัย 27 ปี สังหารเข้าไปตุงตาข่าย
ชัยชนะดังกล่าวเป็นการฉลองครบ 6 ปีคุมทัพของอาร์เตต้า และส่งให้ “ปืนใหญ่” อาร์เซน่อล เก็บเพิ่มเป็น 39 คะแนน ทวงคืนจ่าฝูงจากแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ได้สำเร็จ พร้อมรักษาระยะห่าง 2 คะแนนหลังลงแข่งเท่ากัน ขณะที่ “แชมป์เก่า” ลิเวอร์พูล ถูกทิ้งไกลถึง 10 แต้ม ก่อนเข้าสู่ช่วงโปรแกรมโหดบ็อกซิ่งเดย์ส่งท้ายปีเก่า
สรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ล่าสุด (โซนหัวตาราง) หลังจบเกมวันเสาร์ที่ 20 ธ.ค.2025
อันดับ/สโมสร/ แข่ง/ผลต่างประตู/คะแนน
- อาร์เซนอล แข่ง 17 นัด (+21) คะแนน 39 แต้ม
- แมนฯ ซิตี้ แข่ง 17 นัด (+25) คะแนน 37 แต้ม
- แอสตัน วิลลา แข่ง 16 นัด (+8) คะแนน 33 แต้ม
- เชลซี แข่ง 17 นัด (+12) คะแนน 29 แต้ม
- ลิเวอร์พูล แข่ง 17 นัด (+3) คะแนน 29 แต้ม
- ซันเดอร์แลนด์ แข่ง 17 นัด (+2) คะแนน 27 แต้ม
โปรแกรมนัดต่อไป วันที่ 27 ธ.ค.2025 อาร์เซน่อล เปิดบ้านเจอ ไบรท์ตัน , แมนฯ ซิตี้ บุกเยือน นอตติงแฮม ฟอเรสต์ , ลิเวอร์พูล พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน โดยในส่วนของ “สิงห์ผยอง” แอสตัน วิลล่า ทีมอันดับ 3 จะลงเตะคืนนี้ (21 ธ.ค.) เปิดบ้านพบกับ “ปีศาจแดง” แมนฯ ยูไนเต็ด เวลา 23.30 น. ตามเวลาบ้านเรา.
อันดับดาวซัลโว พรีเมียร์ลีก 2025-26
19 ประตู
- เออร์ลิง ฮาแลนด์ (แมนเชสเตอร์ ซิตี้)
11 ประตู
- อิกอร์ ติอาโก้ (เบรนท์ฟอร์ด)
8 ประตู
- อูโก้ เอกิติเก้ (ลิเวอร์พูล)
- อองตวน เซเมนโย (บอร์นมัธ)
7 ประตู
- โดมินิค คัลเวิร์ต-เลวิน (ลีดส์ ยูไนเต็ด)
- แดนนี่ เวลเบ็ค (ไบรท์ตัน)
- นิค โวลเทมาเด (นิวคาสเซิล)
- ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า (คริสตัล พาเลซ)
- ริชาร์ลิซอน (สเปอร์ส)
- ฟิล โฟเด้น (แมนเชสเตอร์ ซิตี้)
6 ประตู
- ไบรอัน เอ็มเบวโม (แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด)
5 ประตู
- วิคเตอร์ เยอเคเรส (อาร์เซนอล)
- เอลี จูเนียร์ ครุปี (บอร์นมัธ)
- เชา เปโดร (เชลซี)
- เซียน เฟลมมิง (เบิร์นลีย์)
- เปโดร เนโต้ (เชลซี)
- มอร์แกน โรเจอร์ส (แอสตัน วิลลา)
- บรูโน กิมาไรส์ (นิวคาสเซิล)
- จาร์ร็อด โบเว่น (เวสต์แฮม)
- แฮร์รี่ วิลสัน (ฟูแล่ม)
- บรูโน แฟร์นันด์ส (แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด)
4 ประตู
- คัลลัม วิลสัน (เวสต์แฮม)
- คาเซมิโร (แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด)
- เอ็นโซ เฟร์นานเดซ (เชลซี)
- ไจดอน แอนโธนี (เบิร์นลีย์)
- อิลิมัน เอ็นดิาย (เอฟเวอร์ตัน)
- วิลสัน อิซิดอร์ (ซันเดอร์แลนด์)
- โคดี้ กัคโป (ลิเวอร์พูล)
- เอเบเรชี เอเซ (อาร์เซนอล)
- บูกาโย ซาก้า (อาร์เซนอล)
- เคียร์แนน ดิวส์บิวรี-ฮอลล์ (เอฟเวอร์ตัน)
- ดอนเยลล์ มาเลน (แอสตัน วิลลา)
- มาร์คัส ทาเวอร์เนียร์ (บอร์นมัธ)
- เอมิเลียโน บูเอนเดีย (แอสตัน วิลลา)
- ลูคัส เอ็นเมชา (ลีดส์ ยูไนเต็ด)
- โมฮาเหม็ด ซาลาห์ (ลิเวอร์พูล)
- เลอันโดร ทรอสซาร์ (อาร์เซนอล)
อ่านข่าวกีฬาวันที่ 21 ธันวาคม 2025 – สรุปผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนนี้ ล่าสุด
- เอฟเวอร์ตัน พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 20 ธ.ค. 68
- ไฮไลท์ อินโดนีเซีย ดวลเป้าชนะ ไทย U-23 โค้ชวัง เผยดราม่าช่วงยิงจุดโทษ
- สเปอร์ส พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 20 ธ.ค. 68
ติดตาม The Thaiger บน Google News: