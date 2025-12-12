ไทม์ไลน์เลือกตั้ง สส. 2569 นับถอยหลังสู่คูหา ล็อกกรอบ 45-60 วัน
เจาะไทม์ไลน์เลือกตั้งใหม่ 2569 หลัง นายกฯ อนุทิน ประกาศ ยุบสภา กูรูฟันธงหย่อนบัตร 8 ก.พ. กกต. เตรียมเคาะวันภายใน 17 ธ.ค. นี้
ภายหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2568 โดยมีผลบังคับใช้ทันทีในวันนี้ ส่งผลให้ปี่กลองการเมืองไทยกลับมาบรรเลงอีกครั้ง ท่ามกลางการจับตามองถึง วันเลือกตั้ง ที่กำลังจะมาถึง แม้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะยังไม่มีประกาศวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในนาทีนี้ แต่หากกางข้อกฎหมายและกรอบเวลาตามรัฐธรรมนูญ จะพบว่าไทม์ไลน์การเลือกตั้งถูกล็อกไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
เปิดปฏิทินกรอบ 60 วัน เลือกตั้ง 2569 ช่วงไหนได้บ้าง?
อ้างอิงตามมาตรา 4 ของ พ.ร.ฎ.ยุบสภาฯ ระบุชัดเจนว่า ต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป ภายในไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ (เริ่มนับจาก 12 ธ.ค. 68) จากการคำนวณของสื่อหลายสำนัก พบว่ากรอบเวลาที่จัดการเลือกตั้งได้คือ
- เร็วที่สุด วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2569 (ครบ 45 วัน)
- ช้าที่สุด วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 (ครบ 60 วัน)
ทำไมหวยน่าจะออก 8 กุมภาพันธ์ 2569?
โดยปกติแล้ว การจัดการเลือกตั้งของไทยมักนิยมจัดใน “วันอาทิตย์” เพื่อความสะดวกของประชาชน ซึ่งในกรอบเวลาดังกล่าว มีวันอาทิตย์ที่เป็นไปได้เพียง 2 วัน คือ
-
วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569
- วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
ด้านนักวิเคราะห์การเมืองและอดีต กกต. อย่าง นายสมชัย ศรีสุทธิยากร รวมถึงสื่อใหญ่อย่าง ไทยรัฐ และ ฐานเศรษฐกิจ ต่างประเมินตรงกันว่า วันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 69 มีความเป็นไปได้สูงที่สุด เนื่องจากจะให้เวลาพรรคการเมืองในการเตรียมตัวและหาเสียงได้ครอบคลุมกว่า
- ภายใน 17 ธ.ค. 68 (5 วันหลังยุบสภา) อ้างอิงตาม พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 12 กกต. ต้องประกาศ วันเลือกตั้ง และ วันรับสมัคร อย่างเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษา
- ปลายเดือน ธ.ค. 68 (รับสมัคร ส.ส.) คาดว่าจะมีการเปิดรับสมัคร ส.ส. เขต และบัญชีรายชื่อในช่วงนี้ (กฎหมายกำหนดให้เริ่มไม่เกิน 15 วันหลังยุบสภา)
- 31 ธ.ค. 68 (จุดเปลี่ยนจำนวน ส.ส.) สำนักงาน กกต. ระบุว่าหากเลือกตั้งปี 2569 จะใช้จำนวนราษฎร ณ สิ้นปี 2568 เป็นฐานคำนวณ ซึ่งอาจทำให้จำนวน ส.ส. พึงมีในบางจังหวัดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
- เมษายน 69 (รัฐบาลใหม่) หลังวันเลือกตั้ง กกต. มีเวลาตรวจสอบและประกาศผลไม่เกิน 60 วัน ซึ่งจะนำไปสู่การเปิดประชุมสภาและโหวตนายกฯ คนใหม่ในช่วงเดือนเมษายน
จึงสรุปได้ว่า ณ เวลานี้ วันที่ 12 ธ.ค. 68 การยุบสภามีผลสมบูรณ์แล้ว ประชาชนและพรรคการเมืองต้องเตรียมพร้อมเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง โดยวันหย่อนบัตรที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ 8 ก.พ. 2569 แต่อย่างไรก็ตาม ต้องรอประกาศฟันธงจาก กกต. ที่จะออกมาภายในไม่กี่วันนี้อีกครั้ง
