เริ่มพรุ่งนี้! 20 ธ.ค. ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า เช็กช่องทางยื่นคำขอ ก่อนพลาดสิทธิ
เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้งล่วงหน้า ยื่นออนไลน์ได้ 24 ชม. สะดวก ง่าย เตรียมบัตรประชาชนให้พร้อม อย่าลืม เริ่มพรุ่งนี้ วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 วันแรก ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569
นับถอยหลังสู่การเลือกตั้ง 2569 ใครที่รู้ตัวว่าในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ไม่สามารถเดินทางกลับไปใช้สิทธิยังภูมิลำเนาได้ ติดภารกิจ หรืออาศัยอยู่ต่างประเทศ พรุ่งนี้ (20 ธ.ค.) เป็นวันแรกที่ กกต. จะเปิดระบบให้ท่านยื่นคำขอลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า เพื่อรักษาสิทธิของท่าน เพื่อให้ท่านไม่พลาดโอกาสสำคัญ ทีมข่าวสรุปข้อมูลที่ต้องรู้และไทม์ไลน์สำคัญมาให้แล้ว ดังนี้
ใครบ้างที่ควรลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า 2569
ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งที่ ไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งจริง (8 ก.พ. 69) ณ หน่วยเลือกตั้งตามทะเบียนบ้านได้ ท่านต้องยื่นคำขอเพื่อไปใช้สิทธิลงคะแนนก่อนใน วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569
ไทม์ไลน์สำคัญ (ต้องจำให้แม่น)
- เริ่มลงทะเบียน : 20 ธันวาคม 2568 (เริ่มวันพรุ่งนี้)
- ปิดลงทะเบียน : 5 มกราคม 2569 (สำหรับระบบออนไลน์ ปิดเวลา 24.00 น.)
- วันเลือกตั้งล่วงหน้า : 1 กุมภาพันธ์ 2569 (เวลา 08.00–17.00 น.)
- วันเลือกตั้งใหญ่ : 8 กุมภาพันธ์ 2569
ทั้งนี้ ทาง กกต. ได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถยื่นคำขอได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
1. ยื่นด้วยตนเอง (หรือมอบอำนาจ)
ณ สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น หรือสถานเอกอัครราชทูต (กรณีต่างประเทศ) ในวันและเวลาราชการ
2. ยื่นทางไปรษณีย์
จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ (ต้องไม่เกิน 5 ม.ค. 69)
3. ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต (ยอดนิยม)
ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือเว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน (DOPA) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง (เฉพาะการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต และนอกราชอาณาจักร)
เพื่อความรวดเร็วและป้องกันข้อมูลผิดพลาด ควรเตรียม “บัตรประชาชน” ไว้กับตัว เพราะต้องใช้ข้อมูลสำคัญในการกรอก ได้แก่
- เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
- เลขรหัสกำกับบัตร (Laser ID) ด้านหลังบัตร
- ข้อมูลวันเดือนปีเกิด
- ชื่อ-นามสกุล (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)
สำหรับคนไทยในต่างประเทศ ต้องรีบดำเนินการเป็นพิเศษ เนื่องจากแต่ละสถานทูตอาจมีขั้นตอนและระยะเวลาการจัดส่งบัตรเลือกตั้งที่แตกต่างกัน หากไม่ลงทะเบียนในรอบนี้ ท่านจะเสียสิทธิในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทันที
