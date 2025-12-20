ข่าวการเมือง

ช่อ ขอทุกคนอย่าหลงกล ”ไอโอทหาร“ ปั่นเฟกนิวส์ ดิสเครดิตหน้าเลือกตั้ง

เผยแพร่: 20 ธ.ค. 2568 14:21 น.
ช่อ พรรณิการ์ โพสต์แจงครบหลังเจอกลุ่มไอโอบิดเบือนปล่อยข่าวปลอม ย้ำชัดในฐานะกมธ.มั่นคงฯ ทราบดีอะไรพูดได้-ไม่ได้ ยันไม่เคยบอกให้ทหารกางแผนที่รบมาโชว์ ซัดกลุ่มจงใจดิสเครดิต มักง่าย !

วันที่ 20 ธันวาคม 2568 “ช่อ” พรรณิการ์ วานิช อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและแกนนำคณะก้าวหน้า ชี้แจงกรณีถูกกลุ่มไอโอและผู้ไม่หวังดีบิดเบือนข้อเท็จจริง โดยนำภาพของเธอพร้อมกับบทสัมภาณ์ที่ยกเมฆขึ้นมาโจมตีว่า ต้องการให้เปิดเผยข้อมูลการรบหรือยุทธการต่างๆ นั้น “ไม่เป็นความจริง” พร้อมกับซัดแรงกลับไปยังกลุ่มไอโอดังกล่าวด้วย

“มีการเผยแพร่ข้อความทำนองนี้กันมากในกลุ่มไอโอทหาร และฝ่ายอนุรักษ์นิยม”

“ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะคะ ดิฉันไม่เคยพูดว่าทหารต้องกางแผนที่เปิดเผยแผนการรบ และที่สำคัญ วันที่ 17 ธ.ค. ดิฉันไม่ได้ออกรายการใดๆ”

“ในฐานะที่ปรึกษากรรมาธิการความมั่นคง ดิฉันทราบข้อมูลอ่อนไหวหลายประการ และเคยพูดในหลายวาระโอกาส หลายสื่อ ว่ารายละเอียดการรบหลายๆ อย่าง ดิฉันพูดไม่ได้ เพราะกระทบความมั่นคง ฝ่ายกัมพูชาจะทราบข้อมูล”

“ประเด็นที่เคยให้สัมภาษณ์แล้วถูกนำไปบิดเบือน คือการวิจารณ์รัฐบาลว่าเวลาบอกให้รบให้จบๆ แผนคืออะไร จะรบไปถึงจุดไหนที่จะจบ ถึงพนมเปญหรือไม่ ซึ่งเป็นจุดยืนเชิงนโยบายที่รัฐบาลต้องตัดสินใจและบอกต่อประชาชน ไม่ใช่ข้อมูลยุทธการ/ยุทธวิธีการรบของทหาร”

“ใกล้เลือกตั้งเราจะเห็นอะไรแบบนี้มากขึ้น ฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง อย่าหลงเชื่อการปลุกปั่นและการดิสเครดิตที่ต่ำทราม มักง่าย ปราศจากหลักฐานแบบนี้เลยค่ะ”

ทั้งนี้จากการตรวจสอบแม้จะมีการออกมาชี้แจงดังกล่าวจากฝั่งของช่อ พรรณิการ์ ว่า ไม่เคยขอให้กองทัพเปิดเผยแผนที่รบ

แต่ปัจจุบันโพสต์ข่าวทำนองบิดเบือนที่อีกฝ่ายอ้างถึงก็ถูกส่งต่ออีกจำนวนมากบนโลกออนไลน์ในเวลาเดียวกันไม่หยุด แม้จะมีการยืนกรานข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วก็ตาม.

