กัมพูชาเหิมเกริม! ส่ง สไนเปอร์ ลอบสังหาร ผบ.หน่วย ทร. ชนวนเหตุรบเดือดชายแดน

เผยแพร่: 20 ธ.ค. 2568 13:22 น.
63

โฆษกกองทัพเรือ เผยชนวนเหตุรบเดือดชายแดน กัมพูชาเหิมเกริม ส่ง สไนเปอร์ ลอบสังหาร ผบ.หน่วย ทร. หวังเด็ดหัวแม่ทัพ

ความคืบหน้าเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ล่าสุด 20 ธันวาคม 2568 หน้าเฟซบุ๊กของ วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร ได้โพสต์ข้อความรายงานสถานการณ์ และชนวนเหตุปะทะเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 68 ที่ผ่านมา ระบุว่า

“ทัพเรือ เผย เขมร เคยใช้ สไน้ป์เปอร์ ลอบยิง ผบ.หน่วย ทร. หวังเด็ดหัวแม่ทัพ ก่อนเปิดฉากรบ

พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธุ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า นอกเหนือจากการที่กัมพูชารุกล้ำแผ่นดินไทยมานาน ทีีทำให้ทร. ต้องปฏิบัติการทางทหาร แล้ว ยังพบว่า ก่อนการสู้รบ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์ ที่ทำให้ฝ่ายทหารเรือจำเป็นต้องสู้รบกับฝ่ายกัมพูชา หลังเกิดเหตุเหตุการณ์ ที่กัมพูชาใช้พลซุ่มยิง ลอบยิงผบ.หน่วย ระดับผู้นำ แต่โชคดีที่กระสุนโดนรถยนต์ โดยหลังจากการสู้รบจบสิ้น กองทัพเรือจะเปิดเผย หลักฐานทั้งหมด ทั้งรถและหัวกระสุน”

เขมรเหิมเกริม! ส่ง สไนเปอร์ ลอบสังหาร ผบ.ทัพเรือไทย ชนวนเหตุรบเดือดชายแดน-1

อ้างอิงจาก : FB Wassana Nanuam

