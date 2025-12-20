แมนซิตี้ พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 20 ธ.ค. 68
20 ธันวาคม 2568 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอติฮัด สเตเดี้ยม แมนซิตี้ พบ เวสต์แฮม The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก แมนซิตี้ VS เวสต์แฮม ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : แมนซิตี้ VS เวสต์แฮม
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 เวลา 22.00 น.
- สนาม : เอติฮัด สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล แมนซิตี้ – เวสต์แฮม
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
แมนฯ ซิตี้
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเรือใบสีฟ้า ของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ โรดรี้, มาเตโอ โควาซิช และ เจเรมี่ โดกู ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความพร้อมของ จอห์น สโตนส์
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ แดนกลางเป็น แบร์นาร์โด้ ซิลวา, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, นิโก้ กอนซาเลซ แนวรุกนำทัพโดย รายาน แชร์กี, ฟิล โฟเด้น ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
เวสต์แฮม
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพขุนค้อน ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ นูโน่ เอสปิริโต่ ซานโต้ จะยังไม่มีชื่อของ ล฿คัสซ์ ฟาเบียนสกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวไมปถึง เอล ฮัดจิ มาลิค ดิยุฟ กับ อารอน วาน-บิสซาก้า ที่ติดภารกิจทีมชาติ
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-3-1-2 ผู้รักษาประตูเป็น อัลฟองโซ่ อเรโอล่า พร้อมกองหลัง 4 คน ไคล์ วอล์คเกอร์-ปีเตอร์ส, ฌอง-แคลร์ โตดิโบ, คอนสแตนตินอส มาฟโรปานอส, แม็กซ์ คิลแมน แดนกลางเป็น มาเตอุส เฟอร์นานเดส, เฟรดดี้ พ็อตต์ส, ซุงกูตู มากัสซ่า แนวรุกนำทัพมาโดย ลูคัส ปาเกต้า ส่วนกองหน้าเป็น คัลลั่ม วิลสัน, จาร์ร็อด โบเว่น
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนซิตี้ VS เวสต์แฮม
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 04/01/25 แมนซิตี้ 4-1 เวสต์แฮม (พรีเมียร์ลีก)
- 31/08/24 เวสต์แฮม 1-3 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 19/05/24 แมนซิตี้ 3-1 เวสต์แฮม (พรีเมียร์ลีก)
- 16/09/23 เวสต์แฮม 1-3 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 03/05/23 แมนซิตี้ 3-0 เวสต์แฮม (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
แมนซิตี้
- 17/12/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (คาราบาว คัพ)
- 14/12/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 10/12/25 ชนะ เรอัล มาดริด 2-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 06/12/25 ขนะ ซันเดอร์แลนด์ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 02/12/25 ชนะ ฟูแล่ม 5-4 (พรีเมียร์ลีก)
เวสต์แฮม
- 14/12/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 07/12/25 เสมอ ไบรท์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/12/25 เสมอ แมนฯ ยูไนเต็ด 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/11/25 แพ้ ลิเวอร์พูล 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 22/11/25 เสมอ บอร์นมัธ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
แมนซิตี้ (4-3-2-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ – แบร์นาร์โด้ ซิลวา, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, นิโก้ กอนซาเลซ – รายาน แชร์กี, ฟิล โฟเด้น – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
เวสต์แฮม (4-3-1-2) : อัลฟองโซ่ อเรโอล่า (GK) – ไคล์ วอล์คเกอร์-ปีเตอร์ส, ฌอง-แคลร์ โตดิโบ, คอนสแตนตินอส มาฟโรปานอส, แม็กซ์ คิลแมน – มาเตอุส เฟอร์นานเดส, เฟรดดี้ พ็อตต์ส, ซุงกูตู มากัสซ่า – ลูคัส ปาเกต้า – คัลลั่ม วิลสัน, จาร์ร็อด โบเว่น
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
แมนซิตี้ 2-0 เวสต์แฮม
