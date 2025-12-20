ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

แมนซิตี้ พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 20 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 20 ธ.ค. 2568 14:00 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 13:23 น.
127

20 ธันวาคม 2568 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอติฮัด สเตเดี้ยม แมนซิตี้ พบ เวสต์แฮม The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก แมนซิตี้ VS เวสต์แฮม ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : แมนซิตี้ VS เวสต์แฮม
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 เวลา 22.00 น.
  • สนาม : เอติฮัด สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Manchester City

วิเคราะห์บอล แมนซิตี้ – เวสต์แฮม

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แมนฯ ซิตี้

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเรือใบสีฟ้า ของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ โรดรี้, มาเตโอ โควาซิช และ เจเรมี่ โดกู ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความพร้อมของ จอห์น สโตนส์

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ แดนกลางเป็น แบร์นาร์โด้ ซิลวา, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, นิโก้ กอนซาเลซ แนวรุกนำทัพโดย รายาน แชร์กี, ฟิล โฟเด้น ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

Credit : Manchester City

เวสต์แฮม

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพขุนค้อน ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ นูโน่ เอสปิริโต่ ซานโต้ จะยังไม่มีชื่อของ ล฿คัสซ์ ฟาเบียนสกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวไมปถึง เอล ฮัดจิ มาลิค ดิยุฟ กับ อารอน วาน-บิสซาก้า ที่ติดภารกิจทีมชาติ

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-3-1-2 ผู้รักษาประตูเป็น อัลฟองโซ่ อเรโอล่า พร้อมกองหลัง 4 คน ไคล์ วอล์คเกอร์-ปีเตอร์ส, ฌอง-แคลร์ โตดิโบ, คอนสแตนตินอส มาฟโรปานอส, แม็กซ์ คิลแมน แดนกลางเป็น มาเตอุส เฟอร์นานเดส, เฟรดดี้ พ็อตต์ส, ซุงกูตู มากัสซ่า แนวรุกนำทัพมาโดย ลูคัส ปาเกต้า ส่วนกองหน้าเป็น คัลลั่ม วิลสัน, จาร์ร็อด โบเว่น

Credit : West Ham United

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนซิตี้ VS เวสต์แฮม

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 04/01/25 แมนซิตี้ 4-1 เวสต์แฮม (พรีเมียร์ลีก)
  • 31/08/24 เวสต์แฮม 1-3 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 19/05/24 แมนซิตี้ 3-1 เวสต์แฮม (พรีเมียร์ลีก)
  • 16/09/23 เวสต์แฮม 1-3 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/05/23 แมนซิตี้ 3-0 เวสต์แฮม (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

แมนซิตี้

  • 17/12/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (คาราบาว คัพ)
  • 14/12/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 10/12/25 ชนะ เรอัล มาดริด 2-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 06/12/25 ขนะ ซันเดอร์แลนด์ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/12/25 ชนะ ฟูแล่ม 5-4 (พรีเมียร์ลีก)

เวสต์แฮม

  • 14/12/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 07/12/25 เสมอ ไบรท์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/12/25 เสมอ แมนฯ ยูไนเต็ด 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/11/25 แพ้ ลิเวอร์พูล 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 22/11/25 เสมอ บอร์นมัธ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Manchester City

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

แมนซิตี้ (4-3-2-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ – แบร์นาร์โด้ ซิลวา, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, นิโก้ กอนซาเลซ – รายาน แชร์กี, ฟิล โฟเด้น – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

เวสต์แฮม (4-3-1-2) : อัลฟองโซ่ อเรโอล่า (GK) – ไคล์ วอล์คเกอร์-ปีเตอร์ส, ฌอง-แคลร์ โตดิโบ, คอนสแตนตินอส มาฟโรปานอส, แม็กซ์ คิลแมน – มาเตอุส เฟอร์นานเดส, เฟรดดี้ พ็อตต์ส, ซุงกูตู มากัสซ่า – ลูคัส ปาเกต้า – คัลลั่ม วิลสัน, จาร์ร็อด โบเว่น

Credit : West Ham United

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

แมนซิตี้ 2-0 เวสต์แฮม

 

เผยแพร่: 20 ธ.ค. 2568 14:00 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 13:23 น.
127
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

