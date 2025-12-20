มาลี จี้ ไทย หยุดปั่นข่าวปลอม เบี่ยงประเด็นการละเมิดฯ อำนวยการใช้กำลังทหาร
พลโทหญิงมาลี โฆษกกลาโหมกัมพูชา เรียกร้องไทยหยุดเผยแพร่ข้อมูลเท็จ เพื่อเบี่ยงเบนประเด็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมแฉไทยระดมยิงปืนใหญ่และส่ง F-16 ทิ้งระเบิดบึ้มสะพาน
เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 20 ธันวาคม 2568 พลโทหญิงมาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ออกแถลงการณ์ตอบโต้ประเทศไทย โดยเรียกร้องให้หยุดจงใจเผยแพร่ข่าวปลอม เพื่อใช้เป็นข้ออ้างสร้างความชอบธรรมในการใช้กำลังทางทหาร พร้อมกล่าวหาไทยว่า ใช้โฆษณาชวนเชื่อเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการใช้กำลังทางทหาร และเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ
พลโทหญิงมาลี ระบุว่า ประเทศไทยกำลังจัดทำแคมเปญสร้างเรื่องเท็จ เพื่อบ่อนทำลายบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา พร้อมทั้งเรียกร้องให้ไทยกลับคืนสู่เส้นทางสันติภาพ ด้วยการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง และยึดมั่นในกรอบความร่วมมือเพื่อสันติภาพระดับทวิภาคี กองทัพไทยต้องแสดงให้เห็นถึงความจริงใจและเจตนาที่ดีผ่านการกระทำที่รับผิดชอบ และการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด แทนที่จะใช้เพียงวาทกรรมและข้อมูลเท็จ
ขณะเดียวกัน พลโทหญิงมาลี ยังได้เปิดรายละเอียดปฏิบัติการทางทหารที่อ้างว่าถูกไทยโจมตีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ค่ำวานนี้จนถึงเช้าวันนี้
- พื้นที่เกาะกง เรือรบไทยยิงปืนใหญ่กว่า 20 นัด ตกกลางน้ำบริเวณหลังโรงแรมใกล้ด่านชายแดนเมืองชัมเยม
- อุดรมีชัย-พระวิหาร ไทยส่งรถถังและทหารราบรุกคืบพื้นที่เขาพนมกมอช พร้อมส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 ทิ้งระเบิดทำลายสะพานโอจิก ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือน รวมถึงระดมยิงปืนใหญ่ใส่พื้นที่ปราสาทพระวิหารอย่างต่อเนื่องในช่วงเช้ามืด
- บันเตียเมียนเจย-โพธิสัตว์ มีรายงานการยิงพลุส่องสว่างและระดมยิงปืนใหญ่เข้าใส่หมู่บ้านจกเจย บึงตระกวน และพื้นที่โอพลุกดำเรย ตั้งแต่ช่วงค่ำจนถึงรุ่งสาง
กองทัพและตำรวจแห่งชาติกัมพูชาประกาศเฝ้าระวังในระดับสูงสุดในทุกแนวรบ โดยพลโทหญิงมาลียืนยันหนักแน่นว่า กัมพูชามีสิทธิอันชอบธรรมในการป้องกันตนเองตามกฎหมายระหว่างประเทศ และพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม
