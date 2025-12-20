ข่าวกีฬามวย/MMA

ตะวันฉาย ขาหัก หลังแพ้น็อกยกแรก มวย ONE ลุมพินี 137 แฟนมวยแห่ส่งกำลังใจ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 20 ธ.ค. 2568 09:39 น.| อัปเดต: 20 ธ.ค. 2568 09:48 น.
138
แฟ้มภาพ

ผลมวย ONE ลุมพินี 137 อัปเดตอาการเจ็บ ตะวันฉาย ล่าสุด หลังแพ้น็อกยกแรก หลิว เมิงหยาง นักชกจากจีน 52 วินาทีของยกแรกเจอเตะหนักจนต้องหาม ฟีม สาวิตา แฟนสาว โพสต์อัปเดตอาการเจ็บ ยังไม่รู้ต้องพักนานแค่ไหน

ควันหลงจศึกมวยวัน (ONE) ลุมพินี 137 คู่เอก เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ธ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งผลปรากฏว่า “ซ้ายดารา” ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย แพ้ทีเคโอ (TKO) หลิว เมิงหยาง นักชกชาวจีน ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต หลังจากถูกเตะเข้าไปที่ขาเต็มๆ จนกำปั้นวัย 26 ปี ทิ้งตัวลงไปนั่งกับพื้น และลุกขึ้นมาสู้ต่อไม่ไหว ต้องดามแข้งขวาลงจากเวที ซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับบาดเจ็บที่กระดูก

ด้านแฟนเพจของ Lumpinee Muaythai ถึงกับระบุว่า ตะวันฉายได้รับบาดเจ็บ จังหวะ หลิว เมิงหยาง เตะพับใน ตะวันฉาย เสียงลั่นทั้งสนาม

ภาพ @ Lumpinee Muaythai

ต่อมาแฟนมวยจำนวนมากต่างพากันส่งกำลังในพร้อมๆ กับรออัปเดตอาการบาดเจ็บล่าสุดจากไฟต์นี้ว่าจะรุนแรงขนาดไหน โดยล่าสุด เสือคิม ศิษย์สท.แต๋ว นักมวยไทยชื่อดัง ยืนยันแล้วว่า ตะวันฉาย เจ็บหนักถึงขั้นขาหัก

“ปวดใจผมมาก สรุปน้องขาหัก ผมปวดใจมาก น้องจะปวดใจขนาดไหน สู้กับสู้ให้เต็มหัวใจนะน้อง”

ขณะที่ “ฟีม” สาวิตา แฟนสาว โพสต์เฟซบุ๊กใฟ้กำลังใจแฟนหนุ่มที่ต้องพบกัวความปราชัยในไฟต์ล่าสุด โดยระบุว่า “#ให้กำลังใจกันนะคะขอให้หัวหน้าครอบครัวของเราหายไวไว ไม่ว่าจะต้องพักนานแค่ไหน หนูจะทำงานแทนเอง ไม่ต้องคิดอะไรเลย”.

ภาพ Facebook @Sawita Yingchuan
ภาพ @ONE Championship Thailand
ภาพ @ONE Championship Thailand

สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 137: ตะวันฉาย vs เมิงหยาง

คู่เอก หลิว เมิงหยาง ชนะทีเคโอ ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย นาทีที่ 0:52 ของยกแรก (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)

  • คู่รอง ปตท. อภิชาติฟาร์ม ชนะคะแนนเสียงข้างมาก กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
  • สามเอ ไก่ย่างห้าดาว ชนะคะแนนเอกฉันท์ จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
  • ปกรณ์ พีเค.แสนชัย ชนะคะแนนเอกฉันท์ เสือแบล็ค ท.พราน49 (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
  • โมฮัมหมัด เซียซารานี ชนะน็อก โจ ณัฐวุฒิ นาทีที่ 1:39 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
  • ยอดไอคิว อ.พิมลศรี ชนะน็อก อเล็กเซย์ บาลีโก นาทีที่ 2:06 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
  • จาง เป่ยเหมียน ชนะคะแนนเอกฉันท์ ทองพูน พีเค.แสนชัย (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
  • กิ่งซางเล็ก ว.คำชำนาญ ชนะคะแนนเอกฉันท์ สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
  • ชิมอน ชนะคะแนนเอกฉันท์ เด็ดดวงเล็ก ทีเด็ด99 (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
  • ดวงดาวน้อย ลูกทรายกองดิน ชนะน็อก เรแกน กาวอิง นาทีที่ 0:36 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
  • ริวยะ โอคุวากิ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เพชร สวนหลวงรถยก (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
  • เด่นเกรียงไกร สิงห์มาวิน ชนะคะแนนเอกฉันท์ อาซาฮี ชินากาวา (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
ภาพจาก onefc.com
ภาพจาก onefc.com
ภาพจาก onefc.com
ยอดไอคิว ก้านคอถอนแค้น อเล็กเซย์ (ภาพจาก onefc.com)

ขอบคุณภาพและข้อมูล : onefc.com

เผยแพร่: 20 ธ.ค. 2568 09:39 น.| อัปเดต: 20 ธ.ค. 2568 09:48 น.
