หมิว สิริลภัส เครียดมรสุมชีวิต เกือบสูญเสียคุณแม่ ถูกสแกมเมอร์หลอกเงิน 1.2 ล้าน
หมิว สิริลภัส โพสต์เตือนภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกเงินแม่กว่า 1.2 ล้านบาท จนคิดสั้นหวังจบชีวิตที่สะพานนวลฉวี เจ้าตัววอนของานทำหาเงินคืนให้แม่
แม้ว่าจะเป็นถึงนักแสดงสาว และอดีต สส.พรรคประชาชน ที่เคยทำโครงการผู้สูงวัยทันภัยคอลเซ็นเตอร์ ให้ความรู้ผู้สูงอายุเกี่ยวกับกลโกงสแกมเมอร์ แต่สุดท้ายคนในครอบครัวของ หมิว สิริลภัส กลับถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอก สูญเงินไปกว่า 1.2 ล้านบาท จนเกือบคิดสั้นจบชีวิตที่สะพานนวลฉวี
หมิว สิริลภัส เล่าว่า แม่ของเธอหลงเชื่อคำหลอกล่อของมิจฉาชีพ ที่ติดต่อเข้ามาชวนเปิดร้านค้าออนไลน์ จนถูกสูบเงินไปกว่า 1.2 ล้านบาท แต่ก็พยายามแก้ปัญหาคนเดียวไม่ยอมบอกลูกว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะกลัวลูกจะเครียดเพิ่ม จนตัวเองเกิดความเครียดเอง และสติหลุดเดินขึ้นไปบนสะพานนวลฉวีเพื่อหวังจะจบชีวิตตัวเอง แต่ดีที่เพื่อนบ้านสังเกตเห็นความผิดปกติเลยรีบแจ้ง ทำให้ หมิว กลับมาหาแม่ได้ทันเวลา
ลำดับเหตุการณ์
1. เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ได้มีญาติโทรมาที่เบอร์ประสานงานให้หมิวติดต่อกลับ แจ้งว่ามีเรื่องจะคุยเกี่ยวกับแม่
2. หมิว ได้โทรติดต่อกลับไปได้ข้อมูลมาว่าแม่มีการไปปรึกษาเรื่องเงินด้วยน้ำเสียงที่เป็นกังวลอย่างมาก
3. หมิวพยายามติดต่อแม่ แต่ไม่สามารถติดต่อได้เลย จึงพยายามติดต่อหาทางเพื่อนบ้านจึงได้รู้ว่าแม่ได้ไปนั่งอยู่ร้านอาหาร มีอาการเครียดอย่างมาก เพื่อนบ้านจึงได้พาแม่กลับบ้าน ได้คุยกับเพื่อนบ้านเบื้องต้นจึงรู้ว่าแม่ถูกหลอกจากscammer
4. หลังจากที่สอบถามจากเพื่อนบ้าน ทางเพื่อนบ้านจึงเอาโทรศัพท์มาให้คุยกับแม่ แม่พูดจาไม่รู้เรื่องเหมือนคนสติหลุดไปแล้ว บอกแค่ว่าหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้ว แม่ขอโทษ ไม่เหลืออะไรแล้ว หมิวจึงบอกแม่ไปว่า ให้ใจเย็นๆก่อน เดี๋ยวลงคะแนนเสร็จจะรีบกลับไปที่บ้าน เมื่อลงคะแนนเสร็จหมิวก็รีบกลับบ้านโดยทันที โดยบอกฟาโรห์ ว่าถ้าเสร็จงานไวรบกวนให้รีบออกไปที่บ้านเพื่อไปดูแม่ก่อนได้ไหม ฟาโรห์เสร็จจากงานพอดี จึงรีบมาดูแม่ที่บ้าน
5. เมื่อหมิวมาถึงที่บ้านก็มีเพื่อนบ้านยังอยู่เป็นเพื่อนแม่ สีหน้าแม่ไม่ดีเลย เราก็ค่อยๆถาม ว่าเกิดอะไรขึ้น
6. แม่เล่าให้ฟังว่า แม่โพสต์ขาย car seat ของเด็กที่หมิวเคยเลี้ยง และมีคนติดต่อเข้ามาขอซื้อโดยได้โอนเงินค่าสินค้าเรียบร้อย เมื่อแม่สอบถามว่าต้องจัดส่งสินค้าไปที่ไหน ก็มีการบอกว่าให้เข้ากลุ่ม LINE เพื่อเปิดร้าน
7. แม่กลัวว่าได้เงินมาแล้วแต่ไม่ส่งสินค้าจะถูกหาว่าฉ้อโกง จึงได้เข้ากลุ่ม LINE นั้น ในกลุ่มได้ให้มีการเปิดร้านออนไลน์เพื่อทำการซื้อขาย และบอกแม่ว่าจะส่งที่อยู่ให้ในกลุ่ม LINE นี้ และให้มีการลงทะเบียนเพื่อเปิดร้านค้า และทดลองขายสินค้า ทดลองเบิกเงิน โดยอ้างว่าเป็นไปตามกระบวนการของการซื้อขาย
8. แม่ก็ยังไม่ได้ที่อยู่ แต่ได้มีการเปิดร้านค้าและลงทะเบียนเรียบร้อย และมีการทดลองขายสินค้าเมื่อมียอดเข้ามาก็ต้องเข้าไปทำการถอนเงิน
9. เมื่อเข้าไปทำการถอนเงิน จะมีเหตุแจ้งว่าทำธุรกรรมผิดพลาด ทำให้ร้านค้าเสียหาย ต้องโอนเงินเข้ามาเพื่อทำการซ่อมแซมร้านค้า ถึงจะถอนยอดที่อยู่ในร้านค้าได้
10. แม่จึงทำการโอนเงินเข้าไปเพื่อทำการซ่อมแซมร้านค้า และพยายามจะถอนเงินที่อยู่ในร้านค้าออกมา แต่ก็ไม่สามารถถอนเงินได้ โดยทางมิจฉาชีพบอกว่าจะต้องทำการซ่อมแซมร้านค้า ภายใน 5-10 นาที ไม่อย่างนั้นบัญชีร้านค้าจะถูกอายัดไม่สามารถถอนเงินได้อีก และเมื่อทำธุรกรรมผิดพลาด ร้านค้าเสียหายก็ต้องจ่ายเงินเข้าไปเพื่อซ่อมแซมร้านค้าอีก
11. แม่จ่ายเงินเข้าไปเพื่อซ่อมแซมร้านค้าหลายยอดมากเพราะกลัวว่าเงินที่เป็นยอดอยู่ในร้านค้าออนไลน์ที่มี จะถอนออกมาไม่ได้ มิจฉาชีพได้หลอกให้แม่โอนเงินไปเรื่อยๆ จนแม่ไม่มีเงินที่จะโอนแล้ว
12. เงินเก็บแม่ทั้งหมดทรัพย์สินส่วนตัวของแม่ แม่เอาไปจำนำ เพื่อเบิกเงินเงินสดออกไปฝาก ให้กับบัญชีมิจฉาชีพ รวมถึงการโอนเงินออนไลน์
ยอดค่าเสียหายทั้งหมด 1,255,865.80 บาท
1. หมิวและฟาโรห์ ต้องค่อยๆอธิบายและปลอบใจแม่ ว่าทุกอย่างมันเสียไปแล้วไม่เป็นไร เดี๋ยวเราหากันใหม่
2. หมิวถามแม่ว่า ทำไมถึงไม่บอกกัน แม่บอกว่าเห็นหมิวเครียดมากพอแล้ว กลัวลูกดุ และปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มาก เกิดขึ้นจากแม่คนเดียว แม่เป็นคนสร้างปัญหานี้และแม่อยากเป็นคนจบปัญหานี้เอง
3. หมิว ถามแม่ว่าแม่จะจบปัญหานี้ยังไง แม่บอกว่าไปนั่งกินข้าวที่ร้านอาหาร และจะทิ้งไว้รถไว้ที่นั่น และจะขอหายไปเลย
4. หมิว ถามแม่ว่าแม่จะหายไปไหน แม่จะไปยังไง แม่บอกว่า ถ้ากินข้าวเสร็จแล้ว แม่จะทิ้งรถ และเดินไปที่สะพานนวลฉวี….เพื่อจบปัญหาทัังหมด
5. หมิวไม่อยากคิดเลยว่า ถ้าวันนั้นหมิวกลับมาไม่ทัน หรือถ้าเพื่อนบ้านไม่ไปเจอแม่ก่อน จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าวันนั้นหมิวกลับมาไม่ทัน ณ วันที่โพสต์อยู่ตอนนี้ อาจจะไม่มีแม่อยู่ตรงนี้แล้วก็ได้
6. หมิวนั่งอ่านแชท ที่แม่คุยกับมิจฉาชีพนั่งอ่านไปก็ร้องไห้ไปและโกรธมากๆว่าทำไมมันถึงมาทำกับแม่เราได้ขนาดนี้ แม่หมิวลนลานพยายามหาเงินเติมเข้าไปเพื่อหวังว่าจะได้ถอนเงินออกมา วิ่งไปธนาคารนู้น ธนาคารนี้ ขอร้องให้มิจฉาชีพยืดเวลาเพราะไปธนาคารไหนคนก็เยอะไปหมด แม่กลัวว่าจะโอนเงินได้ไม่ทันเวลา จนแม่เบลอเพราะข้าวปลาก็ไม่ได้กิน มันกดดันให้แม่โอนเงินแล้วโอนเงินอีก จนสุดท้ายแม่บอกว่าไม่มีเงินจะโอนแล้วเหลือแค่ชีวิตเท่านั้น
7. พอไม่มีเงินที่จะโอนเข้าไปแล้ว มันส่งเอกสารมาขู่ว่า จะถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงบริษัท
สรุปเหตุการณ์และความคืบหน้า
1. ตอนนี้หมิวได้ทำการแจ้งความ ไว้ที่สน. ดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อย และนำเอกสารไปขอยื่นอายัดบัญชีปลายทางตามธนาคารต่างๆ ต้องขอขอบคุณทาง สน.ดอนเมืองเป็นอย่างมากเลยค่ะที่รับเรื่องและรับปากว่าจะพยายามติดตามเรื่องและดำเนินการให้ไวที่สุด
2. เอาเงินเก็บส่วนตัวที่มีเหลืออยู่ทั้งหมด ไปไถ่ทองของแม่ เพื่อไม่ต้องให้จ่ายดอกและเอาของที่เป็นทรัพย์สินของแม่กลับมาให้ได้มากที่สุด
3. ตอนนี้สภาพจิตใจของแม่ยังคงเครียดมาก หมิวจึงต้องคอยอยู่ดูแลและสังเกตการณ์ พาแม่ไปจัดการเรื่องเอกสารต่างๆ เรื่องการแจ้งความ และต้องอยู่ให้กำลังใจและอยู่ข้างๆแม่
4. นั่งโทษตัวเองว่านี่ฉันเป็นลูกที่แย่ขนาดนั้นเชียวหรอ เมื่อแม่มีปัญหาแม่กลัวลูกคนนี้ขนาดนั้นเลยหรอ
5. มันน่าเจ็บใจตรงที่ว่า สมัยเป็นสส. หมิวทำโครงการ “ผู้สูงวัยรู้ทันภัยคอลเซ็นเตอร์” ไปให้ความรู้กับชมรมผู้สูงอายุ และไปรณรงค์ตามชุมชนต่างๆ แต่สุดท้าย คนในครอบครัวกลับมาโดนหลอกเสียเอง
และขอยอมรับตรงๆ เลยค่ะว่าตอนนี้หมิวไม่มีเงินแล้ว อยากจะขอรับงาน ใครมีงานพิธีกรให้ทำ หรือมีงานไหนให้ทำ จะรีวิวสินค้า ไลฟ์ขายของ ขอให้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ
1. หมิวอยากหาเงินเอากลับมาให้แม่เพราะเงินที่เสียไปทั้งหมดเป็นเงินที่แม่เก็บไว้เพื่อมาใช้ชีวิตบั้นปลาย การตามเส้นเงินคงเป็นสิ่งที่ยากและหมิว ไม่ได้คาดหวังแล้วว่าจะได้เงินกลับคืนมา เพราะฉะนั้นจึงอยากทำงานเพื่อหาเงินเอามาคืนให้แม่ ให้เขามีเงินที่จะเอาไว้ใช้ต่อไปค่ะ
2. ส่วนตัวเงินเก็บของหมิว ที่พาแม่ไปไถ่ของ หมิวก็ดึงมาเกือบหมดบัญชีแล้วเช่นกัน และตอนนี้ยังมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ยังต้องจ่ายในแต่ละเดือน จึงอยากหาเงินเพื่อมาสำรองค่าใช้จ่ายของตัวเองด้วย
3. สิ่งที่ขออย่างเดียวตอนนี้คือ “ของานค่ะ” พร้อมรับงานพิธีกร งานรีวิว หรืออื่นๆ ทุกงานเลยนะคะ สามารถติดต่อมาได้โดยตรงเลย
4. สุดท้ายนี้ก็ต้องทำใจ มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิด หมิวยังโชคดี ที่ยังไม่เสียแม่ไป และยังมีกำลังในการทำงาน หลายคนอาจจะคิดว่ายอดเงินแค่ 1,000,000 กว่าบาทมันไม่เยอะ บางคนโดนเยอะกว่านี้อีก จริงว่ายอดเงินอาจจะไม่สำคัญค่ะ แต่นี้เป็นเงินที่แม่เก็บมาทั้งชีวิต ล้านบาทของเรากับ ล้านบาทของคนรวยมันไม่เท่ากันค่ะ
5. ความรู้ความสามารถของหมิว ศักยภาพในการทำงานของหมิว หมิวเชื่อว่า หมิวยังสามารถเป็นพิธีกรได้ดี มีทักษะการพูด หรือ ความรู้ความสามารถในด้านอื่นๆ ถ้ามีใครอยากจะใช้งาน ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวเลยค่ะ
ขอยอมรับตรงๆ เลยค่ะว่าตลอดชีวิตการทำงานตั้งแต่อายุ 17-18 ปี หมิวสามารถบริหารจัดการเงิน และหารายได้มาด้วยดีตลอด ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รวยแต่ก็พออยู่พอกิน อาจจะมีติดขัดบ้าง ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่ไม่เคยเป็นหนี้ใคร ไม่เคยขอยืมเงินใคร
ครั้งนี้หมิวแค่อยากหาเงินมาเติมให้แม่ในส่วนที่แม่เสียไป และจะไม่ขออะไรเลย ขอแค่งาน ที่ให้หมิวได้ไปทำเพื่อหาเงินมาให้แม่เท่านั้น
ฝากด้วยนะคะ ตอนนี้พยายามหางานทุกช่องทางค่ะ”
