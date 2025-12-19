ข่าว

คำพูดทิ้งท้าย “มนัส บุญจำนงค์” ก่อนเข้าคุก เซ่นคดีฉ้อโกงหวย

เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 16:00 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 16:39 น.
151
เผยข้อความ เติ้ล มนัส บุญจำนงค์ อดีตฮีโร่นักมวย แชมป์เหรียญทองโอลิมปิก ทิ้งท้ายประโยคเด็ด ก่อนนอนคุกทันที 2 ปี 9 เดือน
แฟ้มภาพ

เผยข้อความ เติ้ล มนัส บุญจำนงค์ อดีตฮีโร่นักมวย แชมป์เหรียญทองโอลิมปิก ทิ้งท้ายประโยคเด็ด ก่อนนอนคุกทันที 2 ปี 9 เดือน

ปิดตำนานฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกในเส้นทางสายสีเทาเมื่อ ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย พล.ต.ต.เอนก เตาสุภาพ ผบก.ปทส. สั่งการ พ.ต.อ.อภิสัณฐ์ ไชยรัตน์ ผกก.5 บก.ปทส. พ.ต.ท.จีรศักดิ์ นิมมา สว.กก.5 บก.ปทส. นำกำลังบุกจับกุม นายมนัส บุญจำนงค์ อายุ 45 ปี อดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ถึงหน้าห้องพักคอนโดย่านรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ตามหมายจับศาลแขวงดอนเมือง ในข้อหา ฉ้อโกง และถูกส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทันที

ประโยคเด็ดทิ้งท้าย “อดเชียร์มวย”

อ้างอิงข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ระบุว่า สีสันสุดท้ายก่อนสูญเสียอิสรภาพ รายงานข่าวระบุว่า ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังควบคุมตัว นายมนัส ไปส่งศาลแขวงดอนเมือง อดีตฮีโร่เหรียญทองได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ด้วยน้ำเสียงกึ่งหยอกกึ่งจริง สะท้อนความผูกพันกับวงการกำปั้นว่า “วันนี้จะมีการชิงแชมป์มวยซีเกมส์ 12 รุ่น ไม่น่าถูกจับวันนี้ อดเชียร์มวยเลย” ก่อนที่เจ้าตัวจะถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป

สำหรับการจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อปี 2564 นายมนัส ถูกผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีฐานหลอกขายโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีการอ้างชื่อ นายสมรักษ์ คำสิงห์ รุ่นพี่คนดังเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ จนเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินให้กว่า 2 ล้านบาท แต่สุดท้ายกลับไม่ได้สลากตามตกลง

แม้ในชั้นสอบสวนจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว แต่เมื่อคดีถึงชั้นศาล นายมนัสกลับมีพฤติกรรมหลบหนี ไม่ยอมมาฟังคำพิพากษาตามนัดหมาย ศาลแขวงดอนเมืองจึงได้อ่านคำพิพากษาลับหลัง จำคุกรวม 2 คดี เป็นเวลา 2 ปี 9 เดือน (คดีแรก 1 ปี 6 เดือน, คดีสอง 1 ปี 3 เดือน) และออกหมายจับจนนำมาสู่การรวบตัวได้ในวันนี้

ล่าสุดในช่วงเที่ยงที่ผ่านมา ศาลแขวงดอนเมืองได้มีคำสั่งส่งตัว นายมนัส ไปรับโทษจำคุกที่ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อดีตนักมวยโอลิมปิก มนัส บุญจำนงค์ ถูกจับในข้อหาฉ้อโกง
ฟซบุ๊ก เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 16:00 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 16:39 น.
151
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

