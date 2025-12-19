ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาอ้าง หมาทหารไทย บุกกัดทหารแนวหน้า ก่อนยิงทิ้ง หวั่นติดเชื้อพิษสุนัขบ้า

ข่าวต่างประเทศ

กองทัพกัมพูชา อ้างสุนัขทหารไทย บุกกัดทหารแนวหน้า ในจังหวัดพระวิหารเจ็บ 1 นาย หวั่นติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ก่อนส่งรักษาที่พนมเปญ

กองทัพกัมพูชา เปิดเผยรายงานเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในจังหวัดพระวิหาร โดยระบุว่า สุนัขของกองทัพไทยได้บุกเข้าโจมตีทหารแนวหน้าของกัมพูชา ส่งผลให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการถูกกัดอย่างน้อย 1 นาย

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด เปิดเผยว่า ทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกสุนัขจากฝั่งไทยกัดบริเวณชายแดน ได้ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาและเฝ้าติดตามอาการเพิ่มเติม

สุนัขที่กัมพูชาอ้างว่ากัดทหารแนวหน้าของกัมพูชา
ภาพจาก: KHMER TIMES

นายกวง โล ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระวิหาร ระบุว่า ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกสุนัขจากฝั่งไทยโจมตี ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่โรงพยาบาลจังหวัดพระวิหาร ก่อนจะส่งตัวผู้บาดเจ็บต่อไปยังสถาบันปาสเตอร์ในกรุงพนมเปญ เพื่อเข้ารับการรักษาเฉพาะทางและเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีความเสี่ยงในการติดเชื้อพิษสุนัขบ้า

รายงานยังระบุถึงสถานการณ์ในขณะเกิดเหตุว่า ทหารกัมพูชาจำเป็นต้องใช้อาวุธปืนยิงสกัดเพื่อป้องกันตัว ส่งผลให้สุนัขตัวหนึ่งเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ส่วนสุนัขตัวอื่น ๆ ที่เหลือได้วิ่งหนีกลับเข้าไปในเขตแดนประเทศไทย

ที่มา: KHMER TIMES

