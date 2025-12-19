บันเทิง

นางงามกัมพูชา โชว์รอยยิ้มไร้เดียงสาคนเขมร ย้อนถาม ไหนความเกลียดชัง-กระหายสงคราม?

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 10:14 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 10:14 น.
77
มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา นำทีมเดินขบวนโบกธงชาติ

มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา โพสต์คลิปเดินขบวน-โบกธงชาติ ถามหาความเกลียดชังในรอยยิ้มคนเขมร ร่ายแคปชั่นตัดพ้อ สูญเสียมามากพอแล้ว ลั่นต้องสังเวยอีกกี่ชีวิตกว่าจะพบสันติภาพ

หลังจาก ฟิยาตา หรือ ไท เนียรี โสเจียตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 ออกมาเป็นกระบอกเสียงให้คนในประเทศ อ้างกองทัพไทยโจมตีปราสาทพระวิหาร ยอมแลกชื่อเสียงเพื่อยืนหยัดข้างผู้นำ พร้อมทั้งเรียกร้องไปยัง UNESCO, ASEAN และประชาคมโลกให้ช่วยปกป้องมรดกที่ถูกทำลาย ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

ล่าสุด เจ้าตัวออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง โพสต์คลิปขณะเดินขบวนร่วมกับชาวกัมพูชา โบกธงประเทศ และร่วมถ่ายภาพกับเหล่าแฟนคลับตลอดทั้งคลิป พร้อมระบุแคปชั่นแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “ลองมองดูรอยยิ้มอันไร้เดียงสาของพี่น้องชาวกัมพูชา แล้วบอกฉันสิว่า ความเกลียดชังอยู่ที่ไหน ความกระหายสงครามอยู่ที่ใด? พวกเราสูญเสียมามากเกินพอแล้ว และลึก ๆ ในใจคุณก็รู้เรื่องนี้ดี ทำไมยังไม่พออีกหรือ? ต้องแลกด้วยชีวิตอีกเท่าไหร่ กว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นเสียที”

จากในวิดีโอจะเห็นได้ว่าเธอออกมาเดินขบวนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม ทักทายเอฟซีตลอดทาง และทั้ง 2 ฝั่งถนนจะเห็นได้ชัดว่ามีการชูรูปของ สมเด็จฮุนเซน อดีตนายกรัฐมนตรี

มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 เดินขบวนประท้วง
ภาพจาก Facebook : Fiyata
มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 เดินขบวนประท้วง-2
ภาพจาก Facebook : Fiyata
มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 เดินขบวนประท้วง-1
ภาพจาก Facebook : Fiyata
ไท เนียรี โสเจียตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025-4
ภาพจาก Facebook : Fiyata
ภาพจาก Facebook : Fiyata
ภาพจาก Facebook : Fiyata
ไท เนียรี โสเจียตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025-3
ภาพจาก Facebook : Fiyata
ไท เนียรี โสเจียตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025-2
ภาพจาก Facebook : Fiyata

