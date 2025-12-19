ครูเดวิด ดับมั่นสาวเขมร บูลลี่คนไทยโง่อังกฤษ ด่ากลับแรง พูดมั่วแต่กล้าสอนคนอื่น
ครูเดวิดเดือดจัด ซัดกลับสาวกัมพูชาบูลลี่คนไทยพูดอังกฤษห่วย ท้าชน ‘เตรียมเจอxู’ งัดสกิลวิเคราะห์ไวยากรณ์พังยับทั้งคลิป ตอกหน้าหงายตัวเองก็ไม่เป๊ะ แต่กล้าเหยียดคนทั้งประเทศ
เกิดอะไรขึ้น? วันนี้ (19 ธันวาคม 2568) ครูเดวิด ครูสอนภาษาอังกฤษหัวใจไทย โพสต์เดือดผ่านเฟซบุ๊ก David William เผยว่า “อีกแป๊บนึงพี่จะปล่อยคลิปวิเคราะห์ภาษาอังกฤษผู้หญิงกัมพูชาที่เหมารวมคนไทยทุกคนว่าภาษาอังกฤษแย่กันหมด ขอพูดคำเดียวว่า Mung เตรียมเจอ Gu ได้เลย ตามนั้นคือจันทบุรี!”
พร้อมสวนกลับว่า “คือไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะ ในเมื่อที่xึงภาษาอังกฤษแย่ขนาดนี้ยังกล้าออกมาดูถูกภาษาอังกฤษคนไทยขนาดนี้อีกหรอ? น่าอายจัง แต่ไม่เป็นไรผมเป็นคนใจดีครับ หากมีเวลาลองไปฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษสามคำนี้ไปแล้วกัน เผื่อภาษาอังกฤษของxึงจะได้ดีขึ้น”
ต่อมา ครูเดวิดโพสต์ของสาวชาวกัมพูชาที่เหมารวมว่าคนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง เธอกล่าวว่า “คนไทยพูดภาษาอังกฤษได้แย่มาก และพวกเขาไม่สามารถพูดได้แม้กระทั่งคำเดียว พวกคุณตลกจังเลย ถึงแม้ประเทศของฉันจะไม่มีเจ้าของภาษามากนักแต่ทุกคนในประเทศของฉันพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก มีแค่คนไทยเท่านั้นแหละที่พูดภาษาอังกฤษได้แย่มาก ฉันไม่เข้าใจการพูดภาษาอังกฤษของคุณเลย ออกไปจากประเทศของฉัน ไป!”
จากนั้นคลิปตัดจบไป ครูเดวิดตั้งคำถามสวนกลับว่า “คุณมั่นใจในภาษาอังกฤษของคุณใช่ไหม มาเจอxูไหมล่ะ นี่เป็นหนึ่งคลิปที่ดูแล้วต้องหัวเราะออกมาเสียงดัง ๆ ให้ชาวโลกได้ยินเสียง เพราะภาษาอังกฤษของเขาก็ใช้ไม่ได้เหมือนกัน แต่ยังกล้ามาดูถูกคนอื่นแบบนี้ได้ยังไง เพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากจะด่ากลับอย่างเดียว ขอจะไวยากรณ์และการออกเสียงทุกอย่าง เพราะมั่วสุด ๆ
ขอพูดถึงเรื่องของไวยากรณ์ ยังไม่ต้องพูดถึงสันดานเขา คือภาษาอังกฤษเขาไม่ถูกต้อง ภายในคลิปเธอพูดว่า Thai people speak English so sh.. ต้องแก้เป็น Thai people don’t speak English that well ถึงประโยคนี้จะไม่ใช่ความจริงเลยก็ตาม
คือพี่ไม่รู้จะสรุปยังไง โดยปกติพี่เป็นคนไม่ตัดสินภาษาอังกฤษของใคร ไม่ว่าจะเก่งมาหรือน้อยก็ตามแต่สามารถพัฒนาได้ แต่กรณีนี้ต้องด่าและวิจารณ์เขาจริง ๆ เพราะคุณยังไม่ได้เก่งขนาดนั้น แต่กล้ามาดูถูกคนทั้งประเทศแบบนี้ได้ยังไง”
