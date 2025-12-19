กองทัพ พร้อมส่ง “อินทรีย์ทอง” T-50TH ร่วมภารกิจ รีวิวที่ชายแดนเขมรที่แรก
กองทัพ พร้อมส่ง อินทรีย์ทอง T-50TH Golden Eagle KAI ร่วมภารกิจกับรุ่นพี่อย่าง F-16 และ Gripen รีวิวที่ชายแดนเขมรที่แรก
วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหารอาวุโส ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “รอบนี้ T-50TH ได้ Combat Proven แล้ว
แม่นเป๊ะ
!จน นักบินรุ่นเก๋า ยังชม T-50TH Golden Eagle KAI เกาหลีใต้ เครื่องบินฝึกที่เป็นเครื่องบินขับไล่ สายพันธุ์เกาหลี รวมทั้ง Version FA50 จาก ฝูงบิน 401 กองบิน 4 ร่วมมิชชั่น กับ พี่ๆ F16 -Gripen ด้วย
งานนี้ FC เกาหลีใต้ คงได้ปลื้ม ในสมรรถนะ ที่รีวิว ที่ชายแดนเขมร เป็นครั้งแรก”
สำหรับ T-50 TH นั้นมีฉายาว่าอินทรีย์ทอง สามารถปฏิบัติภารกิจครอบคลุมได้ทั้งการฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น และมีขีดความสามารถสูงใช้ปฏิบัติภารกิจการรบจริงได้ด้วย อีกทั้งตอบสนองการปฏิบัติภารกิจทั้งกิจเฉพาะหลัก ได้แก่ การฝึกนักบินขับไล่/โจมตีขั้นต้น และกิจเฉพาะรอง ได้แก่ การโจมตีทางอากาศ และการค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ โดยมีความสามารถในการติดตั้งใช้งานระบบอาวุธ ติดตั้งระบบเรดาร์ที่ทันสมัยเพื่อสามารถรองรับระบบอาวุธที่มีระยะไกลเกินสายตา
