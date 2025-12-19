วิธีตรวจสอบ การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ก่อนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 เช็กเลยที่นี่
วิธีตรวจสอบสถานะสมาชิกพรรคการเมือง ผ่านเว็บไซต์ ป้องกันการถูกแอบอ้างชื่อ ก่อนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 เช็กขั้นตอนง่ายๆ ได้ที่นี่
จากกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2568 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 นั้น
ประกอบกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ได้เกิดกระแสข่าวร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากว่า พบรายชื่อของตนเองตกเป็นสมาชิกพรรคการเมืองบางพรรค โดยที่ไม่เคยรู้จัก ไม่เคยสมัครใจ หรือยื่นเอกสารสมัครเป็นสมาชิกมาก่อน ทำให้เกิดความกังวลเรื่องการถูกสวมสิทธิ์
ทีมข่าว The Thaiger จะพาตรวจสอบสถานะความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของตนเอง เพื่อความถูกต้องโปร่งใส โดยสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆ ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ตามขั้นตอนดังนี้
วิธีการตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
1. เข้าสู่เว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง
2. จากนั้นเลือก บริการประชาชน และ กด ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
3. กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
4. จากนั้นคลิก ตรวจสอบ ระบบจะแสดงสถานภาพว่า หมายเลขบัตรประชาชนดังกล่าวเคยลงทะเบียนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดหรือไม่
ทั้งนี้ หากประชาชนคนใดพบว่าพบว่าถูกแอบอ้างชื่อเป็นสมาชิกพรรคสามารถมาร้องเรียนต่อ กกต. เพื่อให้สำนักงานดำเนินการตรวจสอบได้
