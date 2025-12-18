เปิดช่องทาง ยื่นเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ทั้งในเขต-นอกเขต เริ่มลงทะเบียน 20 ธ.ค.นี้
กกต. ประกาศวันเลือกตั้ง 8 ก.พ. 2569 เปิดลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 20 ธ.ค. 68 – 5 ม.ค. 69 นี้ ผ่าน 3 ช่องทาง สะดวกทั้งออนไลน์และไปรษณีย์ เช็กรายละเอียดที่นี่
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เตรียมความพร้อมสำหรับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เป็นการทั่วไป โดย กกต. กำหนดกรอบระยะเวลาเปิดให้ยื่นคำขอลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ไปจนถึงวันที่ 5 มกราคม 2569
สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้มีการกำหนดวันเลือกตั้งไว้ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ส่วนประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ ณ หน่วยเลือกตั้งตามทะเบียนบ้านในวันดังกล่าวได้ ทั้งมีภารกิจเร่งด่วน หรือทำงานอยู่นอกพื้นที่ สามารถขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งจะให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 โดยผู้ประสงค์ใช้สิทธิต้องดำเนินการลงทะเบียนล่วงหน้าตามกำหนดการเท่านั้น ไม่สามารถไปใช้สิทธิล่วงหน้าได้หากไม่ได้ลงทะเบียนไว้
ช่องทางในการยื่นคำขอต่อ กกต. เพื่อเลือกตั้งล่วงหน้ามี 3 ช่องทางดังนี้
1. ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือยื่นคำขอต่อเอกอัครราชทูต หรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 ในวันและเวลาราชการ
2. ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
3. ยื่นคำขอทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (เฉพาะการออกคะแนนเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง และการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร) ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 ตลอด 24ชั่วโมง โดยระบบจะปิดอัตโนมัติในวันที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 24.00 นาฬิกา ตามเวลาประเทศไทย
ทั้งนี้ กกต. จะดำเนินการประกาศรายชื่อสถานที่เลือกตั้งกลาง ทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง รวมถึงสถานที่สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ให้ประชาชนรับทราบก่อนวันที่ 20 ธันวาคม 2568 เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้วางแผนการเดินทาง ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือสอบถามข้อสงสัยได้ที่สายด่วน 1444
