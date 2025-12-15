กกต. เคาะวันเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 พร้อมรับ สส. ช่วง 27-31 ธ.ค. นี้
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เคาะ 8 ก.พ. 69 เลือกตั้ง เตรียมเปิดรับสมัคร สส. ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อในช่วงวันที่ 27-31 ธ.ค.
นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีและคณะ กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ 11.30 น. โดยนายบวรศักดิ์ ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ใดๆ และได้ใช้ลิฟต์ VIP ลงไปบริเวณชั้นล่างอาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และเดินทางกลับทันที
ขณะที่ กกต. จะมีการประชุมในช่วงบ่ายวันนี้ คาดว่าจะมีการนำข้อหารือเข้าพิจารณา รวมทั้งมีการพิจารณาเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง สส. และแผนการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้ง สส.ที่จะเกิดขึ้นในต้นปี 2569
ในส่วนของการแบ่งเขตนั้นจากการคำนวณหาจำนวน สส. แบบแบ่งเขตพึงมีในแต่ละจังหวัด ในการเลือกตั้งปี 2569 พบว่า มี 4 จังหวัดที่จะมีการเพิ่มลดของจำนวนส.ส โดย 2 จังหวัดที่จำนวน สส. แบบแบ่งเขต “ลดลง” คือ นครศรีธรรมราช จากที่มี สส. แบบแบ่งเขตในปี 2566 จากจำนวน 10 คน จะลดลง เหลือ 9 คน และ ลพบุรี จากที่มี สส. แบบแบ่งเขตในปี 2566 จากจำนวน 5 คน จะลดลงเหลือ 4 คน
ส่วน 2 จังหวัดที่จะมี สส. แบบแบ่งเขต “เพิ่มขึ้น” คือ ปทุมธานี จากที่มี สส. แบบแบ่งเขตในปี 2566 จากจำนวน 7 คน เพิ่มเป็น 8 คน และ สมุทรสาคร จากที่มี สส. แบบแบ่งเขตในปี 2566 จากจำนวน 3 คนเพิ่มเป็น 4 คน
อย่างไรก็ตาม จากการหารือกับรัฐบาลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา กกต. เสนอ กำหนดวันรับสมัคร สส. แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ รวมถึง เสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ในวันเสาร์ที่ 27-31 ธันวาคม 2568 ที่โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และจัดการเลือกตั้งใน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
