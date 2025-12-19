ย้อนรอยคดี มนัส บุญจำนงค์ จากฮีโร่โอลิมปิก สู่ผู้ต้องหา ฐานฉ้อโกง
เปิดแฟ้มคดีฉาวปี 64 เติ้ล มนัส บุญจำนงค์ อดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิก หลอกเพื่อนตุ๋นโควตาลอตเตอรี่ อ้างชื่อคนดังวงการมวย สมรักษ์ คำสิงห์ ล่าสุดศาลสั่งคุก 1 ปี 6 เดือน และคดีที่สอง จำคุก 1 ปี 3 เดือน แต่เบี้ยวนัด จนถูกตำรวจสอบสวนกลาง CIB บุกรวบล่าสุด
จากกรณีข่าวด่วนที่ ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้เข้าจับกุม มนัส บุญจำนงค์ หรือ เติ้ล อดีตนักชกฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก ฐานความผิด ฉ้อโกง เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ธ.ค. 68 นั้น หลายคนอาจสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น นี่ไม่ใช่คดีใหม่แต่เป็นมหากาพย์ โควตาลอตเตอรี่ ที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี 2564 จนนำไปสู่การออกหมายจับและจับกุมในวันนี้
ย้อนรอยคดีปี 64 จุดเริ่ม หวยทิพย์ เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด
คดีนี้เป็นข่าวดังเมื่อปี 2564 เมื่อผู้เสียหายซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนที่รู้จักกันผ่านการเตะบอล ได้เข้าแจ้งความที่ สน.ดอนเมือง ระบุว่าถูกมนัสชักชวนให้ลงทุนซื้อ โควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล
มนัสอ้างว่า ได้โควตาลอตเตอรี่มาจากผู้ใหญ่และคนดังในวงการมวย มีผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินให้หลายราย รายแรกโอนไปกว่า 1,452,000 บาท รายที่สองโอนไปกว่า 632,000 บาท รวมมูลค่าความเสียหายราว 2 ล้านบาท เมื่อถึงกำหนดส่งของ กลับไม่มีลอตเตอรี่ให้และไม่คืนเงิน จนนำไปสู่การฟ้องร้อง
ในขณะนั้น มีการอ้างชื่อของ สมรักษ์ คำสิงห์ เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ทางสมรักษ์ได้ออกมาชี้แจงชัดเจนว่า เคยมีการซื้อขายกันจริงเพียงงวดเดียว และได้เคลียร์เงินส่วนต่างกันจบไปแล้ว ไม่ขอเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงผู้เสียหายรายอื่น
ล่าสุด CIB รวบคาหนังคาเขา ส่งศาลแขวงดอนเมือง
รายงานระบุว่า การจับกุมในวันที่ 19 ธันวาคม 2568 สืบเนื่องมาจากคดีฉ้อโกงทรัพย์ (หลอกขายลอตเตอรี่) ซึ่งศาลแขวงดอนเมืองได้มีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี 6 เดือน และคดีที่สอง จำคุก 1 ปี 3 เดือน รวมโทษจำคุก 2 ปี 9 เดือน แต่ตัวของมนัส ไม่มาฟังคำพิพากษาตามนัด จึงถูกออกหมายจับ และนำไปสู่การจับกุมตัวได้ในที่สุด
ต่อมา เฟซบุ๊ก เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ได้รายงานว่า พล.ต.ต.เอนก เตาสุภาพ ผบก.ปทส. ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ นำโดย พ.ต.อ.อภิสัณฐ์ ไชยรัตน์ ผกก.5 บก.ปทส. นำกำลังเข้าจับกุม นายมนัส บุญจำนงค์ ตามหมายจับศาลแขวงดอนเมือง 2 หมาย ในข้อหา “ฉ้อโกง” โดยสามารถจับกุมตัวได้ที่หน้าห้องพัก ตึกเอ คอนโดลุมพินีพาร์ค รัตนาธิเบศร์-งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี
ในชั้นพนักงานสอบสวน นายมนัสได้รับการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว แต่เมื่อคดีเข้าสู่ชั้นศาล กลับมีพฤติกรรมหลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษาตามนัด ศาลแขวงดอนเมืองจึงอ่านคำพิพากษาลับหลัง โดยตัดสินลงโทษจำคุกใน 2 คดี ดังนี้ คดีที่ 1 จำคุก 1 ปี 6 เดือน ส่วนคดีที่ 2 จำคุก 1 ปี 3 เดือน รวมโทษจำคุกทั้งสิ้น 2 ปี 9 เดือน โดยไม่รอลงอาญา
หลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งศาลแขวงดอนเมือง ก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งให้ส่งตัวไปคุมขังที่ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
รายงานข่าวระบุว่า ระหว่างถูกควบคุมตัวไปส่งศาล นายมนัสได้กล่าวด้วยน้ำเสียงกึ่งทีเล่นทีจริงว่า วันนี้จะมีการชิงแชมป์มวยซีเกมส์ 12 รุ่น ไม่น่าถูกจับวันนี้ อดเชียร์มวยเลย ซึ่งสะท้อนความผูกพันกับวงการมวย แม้ในวันที่ต้องหมดอิสรภาพก็ตาม
