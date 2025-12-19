ข่าวต่างประเทศ

สุดยื้อ! ยุนซอกฮวา นักแสดงรุ่นใหญ่ เนื้องอกสมองคร่าชีวิต จากไปวัย 69 ปี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 14:51 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 15:02 น.
65
ยุนซอกฮวา นักแสดงรุ่นใหญ่เกาหลีใต้ เสียชีวิตวัย 69 ปี

สุดเศร้า ยุนซอกฮวา นักแสดงเกาหลีใต้ เสียชีวิตในวัย 69 ปี หลังต่อสู้เนื้องอกในสมอง เปิดใจก่อนจากไป ตอนคีโมน้ำหนักลดฮวบ เหลือ 36 กก. ทิ้งผลงานสร้างชื่อระดับตำนาน

ถือเป็นข่าวเศร้าส่งท้ายปีของวงการบันเทิงเกาหลีใต้ หลังสื่อรายงานการจากไปของ ยุนซอกฮวา (Yoon Seok-hwa) นักแสดงหญิงรุ่นใหญ่ระดับตำนาน เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย 69 ปี หลังจากต่อสู้กับโรคร้ายมาอย่างยาวนาน ท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวและแฟนผลงานที่ติดตามเธอมาตลอดหลายทศวรรษ

ตามรายงานระบุว่า ยุนซอกฮวา เสียชีวิตลงเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ 19 ธันวาคม 2025 เวลาประมาณ 09.50 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ โรงพยาบาลในย่านชินชอน กรุงโซล โดยมีสามีและคนใกล้ชิดคอยดูแลอยู่เคียงข้างจนวินาทีสุดท้าย

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า อาการป่วยของเธอทรุดหนักลง ทำให้ลูก ๆ ที่พำนักอยู่ในประเทศอังกฤษต้องรีบเดินทางกลับมายังเกาหลีใต้เพื่อดูแลแม่อย่างใกล้ชิด จนกระทั่งมีข่าวลือสะพัดในช่วงเช้ามืดว่าเธอได้เสียชีวิตลง และทางครอบครัวกำลังเตรียมการเรื่องสถานที่จัดงานศพ ก่อนที่ข่าวการเสียชีวิตจะได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการในเวลาต่อมา

ยุนซอกฮวาต่อสู้กับโรคมะเร็งสมองมาอย่างยาวนาน เธอเข้ารับการผ่าตัดเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2022 เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่เธอเพิ่งแสดงละครเวทีเรื่อง Hamlet ในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน แม้ร่างกายจะเจ็บป่วย แต่จิตวิญญาณนักแสดงของเธอยังคงเปี่ยมล้น เจ้าตัวปรากฏตัวบนเวทีครั้งสุดท้ายในบทรับเชิญสั้น ๆ 5 นาที ในละครเรื่อง Toccata เมื่อเดือนสิงหาคม 2023

สิ่งที่ทำให้หลายคนสะเทือนใจคือบทสัมภาษณ์ของเธอในรายการ News A เมื่อเดือนตุลาคม 2023 เจ้าตัวเปิดใจถึงการตัดสินใจทำเคมีบำบัด (คีโม) เผยว่า “ตอนแรกฉันเข้ารับการรักษาด้วยการฉายรังสี แต่มันทำให้น้ำหนักตัวฉันลดฮวบเหลือแค่ 36 กิโลกรัม ฉันเลยคิดได้ว่า ต่อให้มีชีวิตอยู่ได้อีกแค่สัปดาห์เดียว ฉันก็ขออยู่อย่างเป็นตัวของตัวเองดีกว่า”

ยุนซอกฮวา เสียชีวิตวัย 69 ปี

สำหรับ ยุนซอกฮวา เกิดที่กรุงโซลในปี 1956 เริ่มต้นเส้นทางบันเทิงในปี 1975 จากละครเวทีเรื่อง Honey Taste ก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นนักแสดงชั้นนำที่ได้รับการยอมรับสูงสุด โดยเฉพาะในช่วงปี 1980-1990 เธอถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งใน 3 ทหารเสือสาวแห่งวงการละครเวที (The Troika) ร่วมกับ ซนซุก และ พัคจองจา

เธอมีผลงานสร้างชื่อระดับมาสเตอร์พีซ โด่งดังจากบทบาทในละครเวทีเรื่อง Agnes of God, Hamlet, Letter to a Daughter, Master Class ทั้งยังมีชื่อเสียงในฐานะเจ้าแม่มิวสิคัล ได้แก่ Guys and Dolls, และ The Last Empress รวมทั้งผลงานจอแก้ว ได้ร่วมแสดงในซีรีส์ยอดฮิต The Miracle We Met และผลงานอื่น ๆ อีกมากมาย

นอกจากฝีมือการแสดง นักแสดงรุ่นใหญ่ยังโด่งดังจากการร้องเพลงประกอบโฆษณา (CM Song) และสร้างวลีฮิตจากโฆษณากาแฟที่คนเกาหลียุคนั้นจำได้ขึ้นใจว่า “รู้ไหมว่า ลึก ๆ แล้วฉันเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนนะ”

ทั้งยังมีรางวัลการันตีอย่าง Baeksang Arts Awards สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมถึง 4 สมัย รวมถึงได้รับรางวัลเกียรติยศจากประธานาธิบดีในปี 2005 และรางวัล Korean Popular Culture and Arts Award ในปี 2009

นอกจากการเป็นนักแสดงเบื้องหน้า ยุนซอกฮวายังเป็นผู้ผลักดันวงการศิลปะเกาหลีในฐานะผู้สร้างและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยร่วมก่อตั้งโรงละคร Jeongmiso ในย่านจงโน เมื่อปี 2002 เพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่าง 19 and 80 และ Wit ก่อนจะปิดตัวลงในปี 2019 และ นั่งแท่นผู้กำกับละครเพลงเวอร์ชันเกาหลีเรื่อง Saturday Night Fever และ Top Hat

รวมถึงก่อตั้งเอเจนซี่ Dolkkot Company และเข้าซื้อกิจการนิตยสารศิลปะการแสดง Gaekseok ที่กำลังประสบปัญหามาบริหารต่อเพื่อรักษาพื้นที่สื่อทางศิลปะไว้

ทั้งนี้ การจากไปของ ยุนซอกฮวา ถือเป็นการสูญเสียปูชนียบุคคลครั้งสำคัญของวงการศิลปะการแสดงเกาหลี ผู้มอบความสุขและแรงบันดาลใจผ่านผลงานคุณภาพมาตลอดเกือบ 50 ปี

ข้อมูลจาก : Naver และ koreaherald

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ครูเดวิดสวนกลับสาวกัมพูชาบูลลี่คนไทยพูดอังกฤษไม่ได้ ข่าว

ครูเดวิด ดับมั่นสาวเขมร บูลลี่คนไทยโง่อังกฤษ ด่ากลับแรง พูดมั่วแต่กล้าสอนคนอื่น

15 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โจ้ 5 หลา ดราม่าเดือด โคตรโง่ ‘ลีซอ’ ต้องรีบเตือนสติรุ่นพี่ ควันหลงบอลซีเกมส์ 2025

38 นาที ที่แล้ว
มนัส บุญจำนงค์ ถูกจับกุมฐานฉ้อโกงเกี่ยวกับลอตเตอรี่ ข่าวอาชญากรรม

ย้อนรอยคดี มนัส บุญจำนงค์ จากฮีโร่โอลิมปิก สู่ผู้ต้องหา ฐานฉ้อโกง

56 นาที ที่แล้ว
ยุนซอกฮวา นักแสดงรุ่นใหญ่เกาหลีใต้ เสียชีวิตวัย 69 ปี ข่าวต่างประเทศ

สุดยื้อ! ยุนซอกฮวา นักแสดงรุ่นใหญ่ เนื้องอกสมองคร่าชีวิต จากไปวัย 69 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

เคล็ดลับเลือกอาหารอย่างชาญฉลาดในช่วงเทศกาล เพื่อคุมเบาหวานให้เข้าสู่ระยะสงบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทรัมป์&quot; ปลดล็อกกัญชา ลดสถานะเทียบเท่า ยาแก้ปวด หวังช่วยผู้ป่วยเรื้อรัง-ทหารผ่านศึก ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ปลดล็อกกัญชา ลดสถานะเทียบเท่า ยาแก้ปวด หวังช่วยผู้ป่วย-ทหารผ่านศึก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คีย์ SHINee ยุติกิจกรรมทั้งหมด ปมรับบริการทางการแพทย์ผิดกฎหมาย บันเทิงเกาหลี

คีย์ SHINee โพสต์ขอโทษ พักงาน-ถอนตัวทุกรายการ เซ่นปมรับบริการแพทย์ผิดกฎหมาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อกทั้งกอง! ตัวเต็ง มิสแกรนด์กรุงเทพฯ 2026 ประกาศถอนตัว แฟนนางงามแห่เสียดาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
CIB บุกรวบ มนัส บุญจำนงค์ ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! CIB บุกรวบ มนัส บุญจำนงค์ อดีตเหรียญทองโอลิมปิก ฐานฉ้อโกง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
AOT แจงปมสื่อกัมพูชา อ้างสนามบินไทย กลั่นแกล้งชาวยุโรปต่อเครื่อง-ทำกระเป๋าผู้โดยสารหาย ข่าว

AOT แจงปมสื่อกัมพูชา อ้างสนามบินไทย กลั่นแกล้งชาวยุโรปต่อเครื่อง-ทำกระเป๋าผู้โดยสารหาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สีหศักดิ์ คุยทั้ง รมต.จีนและสหรัฐฯ หารือสถานการณ์ชายแดนไทย-เขมร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อเหงียนตีข่าว เวียดนาม ทุบศักดิ์ศรี &quot;ช้างศึก&quot; คาบ้าน สถิติครองบอลเหนือชั้น คว้าทองซีเกมส์ 2025 ข่าวกีฬา

สื่อเหงียนตีข่าว เวียดนาม ทุบศักดิ์ศรี “ช้างศึก” คาบ้าน สถิติครองบอลเหนือชั้น คว้าทองซีเกมส์ 2025

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมทางหลวงเปิดวิ่งฟรี M6 บางปะอิน-โคราช 196 กม. นาน 11 วัน ข่าว

วิ่งฟรี มอเตอร์เวย์ M6 บางปะอิน-นครราชสีมา 11 วัน เปิดพิกัด 7 จุดขึ้นลง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 20 ธ.ค. ที่เปิดให้บริการออนไลน์ ข่าวการเมือง

เริ่มพรุ่งนี้! 20 ธ.ค. ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า เช็กช่องทาง-ออนไลน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แชมป์เพาะกายจีน 8 สมัย สิ้นใจเพียงวัย 30 ตำนานใช้ชีวิตแบบพระ เพื่อแลกหุ่นล่ำ ข่าวต่างประเทศ

แชมป์เพาะกายจีน 8 สมัย สิ้นใจเพียงวัย 30 ตำนานใช้ชีวิตแบบพระ เพื่อแลกหุ่นล่ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดวินาทีโศกนาฎกรรม เครื่องบินเล็กตก คร่าชีวิตอดีตนักแข่งรถ-ครอบครัว 7 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! มือถือเก่า ใช้ ‘โมบายแบงกิ้ง’ ไม่ได้ เริ่ม 14 ก.พ. 69 เช็กวิธีอัปเดตด้วยตัวเองง่ายๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;กัปตันจูน&#039; เผยสาเหตุนั่งสำรอง ไม่ได้ลงแข่ง วอลเลย์บอลชาย ยันเคารพการตัดสินใจโค้ช ข่าวกีฬา

‘กัปตันจูน’ เผยสาเหตุนั่งสำรอง ไม่ได้ลงแข่ง วอลเลย์บอลชาย ยันเคารพการตัดสินใจโค้ช

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฟลอริดา ฉีดยาประหารชีวิตรายที่ 19 ฆาตกรต่อเนื่อง ฆ่าเหี้ยม 5 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลดอินเดีย หนุ่มฆ่าหั่นศพพ่อแม่ ปมรังเกียจสะใภ้อิสลาม อำพรางทิ้งแม่น้ำ ข่าวต่างประเทศ

สลดอินเดีย หนุ่มหินทุบหัวพ่อแม่ ปมรังเกียจสะใภ้อิสลาม หั่นศพทิ้งแม่น้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฎีกา 2624/2568 ศาลตัดสิน บัตรเครดิตถูกแฮก ลูกค้าไม่ต้องจ่าย ธนาคารต้องรับภาระพิสูจน์ หากยืนยันตัวตนคนใช้ไม่ได้ เศรษฐกิจ

ฎีกาใหม่ บัตรเครดิตถูกแฮก ลูกค้าไม่ต้องจ่าย ศาลชี้ หน้าที่ธนาคารพิสูจน์ตัวตนคนใช้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อนุทิน ขอให้ประชาชนมั่นใจ ประเทศไทยชนะแน่นอน ไม่ยอมให้ใครรุกราน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชีวิตแสนเศร้า ‘ต้าร์ ดร.คิดส์’ ซุปตาร์ยุค 90 ตกเป็นทาสยาเสพติด จนจบชีวิตสลด บันเทิง

ชีวิตแสนเศร้า ‘ต้าร์ ดร.คิดส์’ ซุปตาร์ยุค 90 ตกเป็นทาสยาเสพติด จนจบชีวิตสลด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ อินโดนีเซีย’ รอบชิงชนะเลิศ วันนี้ 19 ธ.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจก Prompt Gemini เสกรูปโปรไฟล์ตีมคริสต์มาส เทคโนโลยี

แจก Prompt Gemini เสกรูปธีมคริสต์มาส เนรมิต 4 ลุค เหมือนวาร์ปไปเมืองนอก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 14:51 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 15:02 น.
65
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครูเดวิดสวนกลับสาวกัมพูชาบูลลี่คนไทยพูดอังกฤษไม่ได้

ครูเดวิด ดับมั่นสาวเขมร บูลลี่คนไทยโง่อังกฤษ ด่ากลับแรง พูดมั่วแต่กล้าสอนคนอื่น

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568
สรุปตลาดคริปโตฯ 2025: ผันผวนบนฐานรากที่แข็งแกร่ง ทิศทางที่ต้องจับตาในปี 2026

สรุปตลาดคริปโตฯ 2025: ผันผวนบนฐานรากที่แข็งแกร่ง ทิศทาต้องจับตาในปี 2026

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568

โจ้ 5 หลา ดราม่าเดือด โคตรโง่ ‘ลีซอ’ ต้องรีบเตือนสติรุ่นพี่ ควันหลงบอลซีเกมส์ 2025

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568
มนัส บุญจำนงค์ ถูกจับกุมฐานฉ้อโกงเกี่ยวกับลอตเตอรี่

ย้อนรอยคดี มนัส บุญจำนงค์ จากฮีโร่โอลิมปิก สู่ผู้ต้องหา ฐานฉ้อโกง

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568
Back to top button