สุดยื้อ! ยุนซอกฮวา นักแสดงรุ่นใหญ่ เนื้องอกสมองคร่าชีวิต จากไปวัย 69 ปี
สุดเศร้า ยุนซอกฮวา นักแสดงเกาหลีใต้ เสียชีวิตในวัย 69 ปี หลังต่อสู้เนื้องอกในสมอง เปิดใจก่อนจากไป ตอนคีโมน้ำหนักลดฮวบ เหลือ 36 กก. ทิ้งผลงานสร้างชื่อระดับตำนาน
ถือเป็นข่าวเศร้าส่งท้ายปีของวงการบันเทิงเกาหลีใต้ หลังสื่อรายงานการจากไปของ ยุนซอกฮวา (Yoon Seok-hwa) นักแสดงหญิงรุ่นใหญ่ระดับตำนาน เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย 69 ปี หลังจากต่อสู้กับโรคร้ายมาอย่างยาวนาน ท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวและแฟนผลงานที่ติดตามเธอมาตลอดหลายทศวรรษ
ตามรายงานระบุว่า ยุนซอกฮวา เสียชีวิตลงเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ 19 ธันวาคม 2025 เวลาประมาณ 09.50 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ โรงพยาบาลในย่านชินชอน กรุงโซล โดยมีสามีและคนใกล้ชิดคอยดูแลอยู่เคียงข้างจนวินาทีสุดท้าย
ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า อาการป่วยของเธอทรุดหนักลง ทำให้ลูก ๆ ที่พำนักอยู่ในประเทศอังกฤษต้องรีบเดินทางกลับมายังเกาหลีใต้เพื่อดูแลแม่อย่างใกล้ชิด จนกระทั่งมีข่าวลือสะพัดในช่วงเช้ามืดว่าเธอได้เสียชีวิตลง และทางครอบครัวกำลังเตรียมการเรื่องสถานที่จัดงานศพ ก่อนที่ข่าวการเสียชีวิตจะได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการในเวลาต่อมา
ยุนซอกฮวาต่อสู้กับโรคมะเร็งสมองมาอย่างยาวนาน เธอเข้ารับการผ่าตัดเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2022 เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่เธอเพิ่งแสดงละครเวทีเรื่อง Hamlet ในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน แม้ร่างกายจะเจ็บป่วย แต่จิตวิญญาณนักแสดงของเธอยังคงเปี่ยมล้น เจ้าตัวปรากฏตัวบนเวทีครั้งสุดท้ายในบทรับเชิญสั้น ๆ 5 นาที ในละครเรื่อง Toccata เมื่อเดือนสิงหาคม 2023
สิ่งที่ทำให้หลายคนสะเทือนใจคือบทสัมภาษณ์ของเธอในรายการ News A เมื่อเดือนตุลาคม 2023 เจ้าตัวเปิดใจถึงการตัดสินใจทำเคมีบำบัด (คีโม) เผยว่า “ตอนแรกฉันเข้ารับการรักษาด้วยการฉายรังสี แต่มันทำให้น้ำหนักตัวฉันลดฮวบเหลือแค่ 36 กิโลกรัม ฉันเลยคิดได้ว่า ต่อให้มีชีวิตอยู่ได้อีกแค่สัปดาห์เดียว ฉันก็ขออยู่อย่างเป็นตัวของตัวเองดีกว่า”
สำหรับ ยุนซอกฮวา เกิดที่กรุงโซลในปี 1956 เริ่มต้นเส้นทางบันเทิงในปี 1975 จากละครเวทีเรื่อง Honey Taste ก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นนักแสดงชั้นนำที่ได้รับการยอมรับสูงสุด โดยเฉพาะในช่วงปี 1980-1990 เธอถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งใน 3 ทหารเสือสาวแห่งวงการละครเวที (The Troika) ร่วมกับ ซนซุก และ พัคจองจา
เธอมีผลงานสร้างชื่อระดับมาสเตอร์พีซ โด่งดังจากบทบาทในละครเวทีเรื่อง Agnes of God, Hamlet, Letter to a Daughter, Master Class ทั้งยังมีชื่อเสียงในฐานะเจ้าแม่มิวสิคัล ได้แก่ Guys and Dolls, และ The Last Empress รวมทั้งผลงานจอแก้ว ได้ร่วมแสดงในซีรีส์ยอดฮิต The Miracle We Met และผลงานอื่น ๆ อีกมากมาย
นอกจากฝีมือการแสดง นักแสดงรุ่นใหญ่ยังโด่งดังจากการร้องเพลงประกอบโฆษณา (CM Song) และสร้างวลีฮิตจากโฆษณากาแฟที่คนเกาหลียุคนั้นจำได้ขึ้นใจว่า “รู้ไหมว่า ลึก ๆ แล้วฉันเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนนะ”
ทั้งยังมีรางวัลการันตีอย่าง Baeksang Arts Awards สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมถึง 4 สมัย รวมถึงได้รับรางวัลเกียรติยศจากประธานาธิบดีในปี 2005 และรางวัล Korean Popular Culture and Arts Award ในปี 2009
นอกจากการเป็นนักแสดงเบื้องหน้า ยุนซอกฮวายังเป็นผู้ผลักดันวงการศิลปะเกาหลีในฐานะผู้สร้างและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยร่วมก่อตั้งโรงละคร Jeongmiso ในย่านจงโน เมื่อปี 2002 เพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่าง 19 and 80 และ Wit ก่อนจะปิดตัวลงในปี 2019 และ นั่งแท่นผู้กำกับละครเพลงเวอร์ชันเกาหลีเรื่อง Saturday Night Fever และ Top Hat
รวมถึงก่อตั้งเอเจนซี่ Dolkkot Company และเข้าซื้อกิจการนิตยสารศิลปะการแสดง Gaekseok ที่กำลังประสบปัญหามาบริหารต่อเพื่อรักษาพื้นที่สื่อทางศิลปะไว้
ทั้งนี้ การจากไปของ ยุนซอกฮวา ถือเป็นการสูญเสียปูชนียบุคคลครั้งสำคัญของวงการศิลปะการแสดงเกาหลี ผู้มอบความสุขและแรงบันดาลใจผ่านผลงานคุณภาพมาตลอดเกือบ 50 ปี
