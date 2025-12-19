ข่าวกีฬาฟุตบอล

โจ้ 5 หลา ดราม่าเดือด โคตรโง่ ‘ลีซอ’ ต้องรีบเตือนสติรุ่นพี่ ควันหลงบอลซีเกมส์ 2025

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 15:19 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 15:19 น.
81

ควันหลงศึกฟุตบอลซีเกมส์ 2025 นัดชิงชนะเลิศ ที่ทีมชาติไทยพ่ายให้กับเวียดนามในช่วงต่อเวลาพิเศษ 2-3 พลาดเหรียญทองในบ้านตัวเองรอบ 50 ปี กลายเป็นชนวนดราม่าร้อนระอุในวงการลูกหนังไทย เมื่ออดีตตำนานทีมชาติออกมาปะทะคารมกันผ่านโซเชียลมีเดีย

ประเด็นร้อนเริ่มต้นจาก “โจ้ 5 หลา” ศรายุทธ ชัยคำดี อดีตกองหน้าทีมชาติไทย ได้โพสต์ข้อความดุเดือดหลังจบเกม วิจารณ์การทำทีมของ “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงค์อ่องตระกูล กุนซือทัพช้างศึกชุดนี้ โดยระบุข้อความสั้นๆ แต่เจ็บแสบว่า “ขออนุญาตพูดในการที่เป็นโค้ชเหมือนกันกับโค้ชหลาย ๆ คนที่ไม่เคยได้รับโอกาสแบบนั้น โคตรโง่ !!”

ลีซอ ไม่ทน โพสต์เตือนสติรุ่นพี่ หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ล่าสุด “ลีซอ” ธีรเทพ วิโนทัย อีกหนึ่งตำนานกองหน้าทีมชาติไทย ได้ออกมาเคลื่อนไหวตอบโต้ทันที โดยมองว่าการวิจารณ์ทำได้แต่ควรให้เกียรติกัน โดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายเป็นรุ่นพี่ในวงการ “ให้กำลังใจกันสิ จะไปด่ากันทำไม คุณก็ทีมชาติเก่านะ วิเคราะห์วิจารณ์ไปสิ ไม่ใช่ไปด่าเขา ตอนคุณเล่นคุณก็ไม่ชอบให้คนด่านี่ ให้เกียรติคนอื่นเขาบ้าง เขารุ่นพี่คุณทั้งนั้น”

แคมป์ สรรวัชญ์ ร่วมวงดึงสติ อดีตมิดฟิลด์ทีมชาติไทย ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์สนับสนุนลีซอ พร้อมเผยข้อความที่ตนเองได้ไปเตือนสติในโพสต์ของศรายุทธว่า เข้าใจความผิดหวัง แต่ในฐานะคนวงการเดียวกันที่เคยผ่านจุดที่โดนด่ามาเหมือนกัน อยากให้ก้าวข้ามและอย่าปิดกั้นกันเอง

ล่าสุด ความเคลื่อนไหวทางฝั่ง “โจ้ 5 หลา” ได้ทำการลบโพสต์ต้นเรื่องที่ด่าว่า “โครตโง่” ออกไปแล้ว พร้อมกับโพสต์ข้อความใหม่ชี้แจงแกมตัดพ้อว่า “ตอนผมโพสต์ชม ผมโพสต์เชียร์ ก็เอาโพสต์นั้นไปทำข่าวบ้างนะครับ ผมก็แฟนบอลคนหนึ่งที่ไม่อยากให้ใครมาเอาแชมป์ในบ้านเรา”

เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 15:19 น.
81
Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

